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NITA STRAUSS: «Я заметно выросла!»



NITA STRAUSS в интервью Guitar World рассказала о новой пластинке:



«Я очень эмоциональный музыкант и человек, и я пишу о том, что я чувствую и что происходит в моей жизни. Создание этого альбома, и особенно большая часть работы над ним в 2020 году, когда всё было закрыто и неопределённо, вызвало много эмоций в моем творчестве.



Я очень выросла как артистка и автор песен с тех пор, как [мой дебютный сольный альбом] "Controlled Chaos" вышел в 2018 году, и я рада показать более высокий уровень игры, большую глубину и зрелость в своих новых песнях. За последние четыре года я сильно усовершенствовалась как музыкант, моя техника стала лучше, и мне стало более комфортно в моём собственном стиле, так что я чувствую, что стала собой как исполнительница».







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