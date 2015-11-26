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NITA STRAUSS уже пять лет не берёт в рот



NITA STRAUSS отмечает юбилей трезвости — уже ровно пять лет как 33-летняя гитаристка из ALICE COOPER не берёт в рот ни капли алкоголя. На этом непростом пути её поддерживает давний бойфренд и менеджер — Josh Villalta.



Nita написала в своём аккаунте в Instagram:



«Если бы вы сказали кому-либо, кто знал меня раньше, что я однажды буду праздновать 5 лет трезвости, они бы рассмеялись (и, возможно, при этом облили бы вас чем-то алкогольным). Я думала, что мне для всего нужна выпивка. Чтобы быть уверенной на сцене. Чтобы пообщаться с людьми после концерта. Чтобы праздновать. Чтобы поплакать. Чтобы снять раздражение или горечь неудачного дня. Чтобы расслабиться и посмеяться. Чтобы пообедать с подругами или посмотреть футбол с парнями по воскресеньям.



Я очень боялась, что без выпивки моя жизнь изменится, что без алкоголя я больше не буду самой собой, что я потеряю друзей, свою сценическую харизму и стану кем-то другим.



Именно ЭТО и случилось... Но не так, как я думала.



Изменения произошли, в первую очередь, в отношениях: стало меньше ссор и драмы, и больше мира и любви, увеличилась продуктивность. Спасибо @thejoshv за то, что он сподвиг меня на самый лучший поступок, который я когда-либо совершала для себя. Я люблю тебя.



Круг близких друзей сразу сократился до ядра из трёх. Я узнала, что когда дело доходит до дружбы, качество важнее количества. Если ты не нужен друзьям после того, как изменил свою жизнь к лучшему, значит, это не настоящие друзья.



Если раньше я бы сидела до 6 утра в баре или в общей зоне отдыха автобуса, то сейчас я скорее встану в 6 и пойду в спортзал перед началом дня.



На моём первом шоу без алкоголя было 15 000 человек. Я чувствовала себя пугалом, которое поставили на сцену, чтобы распугивать птиц. Я чувствовала себя неестественно, я двигалась и думала, что все смотрят на меня. Потом я вышла поговорить с фэнами, и знаете, что они сказали? "Вау, ты была такая классная! Откуда у тебя вся эта энергия? Ты так много вносишь в группу Alice'а!"



ВСЯ неуверенность, ВСЕ страхи, ВСЕ сомнения существовали только в моей голове. Обычно это всё ваши собственные демоны, которые заставляют вас думать, что они вам нужны.



Я нормально чувствую себя, когда сижу в баре, заказываю газированную воду с лаймом и наблюдаю за тем, что происходит вокруг. Я бы ни за что не променяла это на свою старую жизнь».







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