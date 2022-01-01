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*JOE LYNN TURNER критикует KISS за использование фонограммы 20
*Фронтмен NICKELBACK назвал JAMES'a HETFIELD'a своим «рок-бог... 13
*DAVE MUSTAINE — о провалившемся релизе METALLICA 11
*Новое видео HOST 10
*Бывший из SLAYER играет песни «четвёрки» 10
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Nita Strauss

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26 ноя 2022 : 		 NITA STRAUSS проведут новую операцию

25 окт 2022 : 		 ALISSA WHITE-GLUZ в новом видео NITA STRAUSS

25 окт 2022 : 		 NITA STRAUSS исполнила новый сингл

12 окт 2022 : 		 Новый альбом NITA STRAUSS выйдет в 2023 году

4 сен 2022 : 		 NITA STRAUSS в новом видео DEMI LOVATO

31 авг 2022 : 		 NITA STRAUSS представила новый сингл

26 авг 2022 : 		 NITA STRAUSS выступила с DEMI LOVATO

24 авг 2022 : 		 NITA STRAUSS в концертном клипе DEMI LOVATO

19 авг 2022 : 		 NITA STRAUSS с DEMI LOVATO в "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon"

17 авг 2022 : 		 NITA STRAUSS отыграла первое шоу с DEMI LOVATO

29 июл 2022 : 		 NITA STRAUSS репетирует с DEMI LOVATO

17 июл 2022 : 		 NITA STRAUSS присоединилась к DEMI LOVATO

8 июл 2022 : 		 NITA STRAUSS и потные трусы фаната

14 фев 2022 : 		 NITA STRAUSS: «К микрофону не планирую»

7 фев 2022 : 		 NITA STRAUSS выступила на игре

19 янв 2022 : 		 Видео с выступления NITA STRAUSS

3 янв 2022 : 		 NITA STRAUSS подвела итоги тура

29 дек 2021 : 		 NITA STRAUSS: «У музыкантов в 2021 слишком много забот»

16 дек 2021 : 		 NITA STRAUSS — о пути к трезвости

13 дек 2021 : 		 NITA STRAUSS: «Жду нескольких исполнителей»

9 дек 2021 : 		 NITA STRAUSS: «Половина альбома — с вокалом, половина — инструменталы»

6 дек 2021 : 		 NITA STRAUSS просит вернуть коврик

29 ноя 2021 : 		 NITA STRAUSS — об использовании сексуальности в промоушне материала

28 ноя 2021 : 		 NITA STRAUSS вошла в Top-10 Billboard. Это первый результат для женщин за 26 лет

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26 окт 2021 : 		 NITA STRAUSS выбрала «рок-бога»
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NITA STRAUSS проведут новую операцию



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NITA STRAUSS опубликовала следующее сообщение:

«У меня есть небольшая новость о колене, для тех, кому интересно. На прошлой неделе у меня была предоперационная подготовка, и, к сожалению, все прошло не совсем так, как я надеялась. По словам моего врача, восемь месяцев занятий с разорванным мениском не пошли мне на пользу. Травма не уменьшилась; к сожалению, она стала еще хуже. Поэтому операцию пришлось перенести на конец года — после Рождества, после последней игры " Rams" — и тогда пройдет целый месяц, прежде чем я смогу снова что-то делать. Так что никаких шоу, никаких выступлений, ничего. Я очень разочарована таким положением дел; я надеялась, что к этому времени уже пойду на поправку. Вот такие пироги».




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