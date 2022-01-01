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NITA STRAUSS проведут новую операцию
NITA STRAUSS опубликовала следующее сообщение:
«У меня есть небольшая новость о колене, для тех, кому интересно. На прошлой неделе у меня была предоперационная подготовка, и, к сожалению, все прошло не совсем так, как я надеялась. По словам моего врача, восемь месяцев занятий с разорванным мениском не пошли мне на пользу. Травма не уменьшилась; к сожалению, она стала еще хуже. Поэтому операцию пришлось перенести на конец года — после Рождества, после последней игры " Rams" — и тогда пройдет целый месяц, прежде чем я смогу снова что-то делать. Так что никаких шоу, никаких выступлений, ничего. Я очень разочарована таким положением дел; я надеялась, что к этому времени уже пойду на поправку. Вот такие пироги».
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