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Nita Strauss

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14 фев 2022 : 		 NITA STRAUSS: «К микрофону не планирую»

7 фев 2022 : 		 NITA STRAUSS выступила на игре

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19 ноя 2021 : 		 DAVID DRAIMAN присоединился к NITA STRAUSS

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29 мар 2021 : 		 NITA STRAUSS: «Это был самый напряжённый год в моей жизни»

12 фев 2021 : 		 NITA STRAUSS выпустит альбом в этом году

22 дек 2020 : 		 NITA STRAUSS: «Если бы "Stairway To Heaven" вышла сейчас, ныли бы и из-за неё»

7 сен 2020 : 		 NITA STRAUSS уже пять лет не берёт в рот

27 май 2020 : 		 ALICE COOPER о NITA STRAUSS

15 май 2020 : 		 NITA STRAUSS: «Семь песен готово!»

8 май 2020 : 		 NITA STRAUSS: «На альбоме будет один вокалист, а может, и два!»

13 апр 2020 : 		 NITA STRAUSS: «Хочу донести нечто важное этим альбомом»

18 мар 2020 : 		 NITA STRAUSS о коронавирусе: «Закончу альбом!»

23 янв 2020 : 		 NITA STRAUSS на NAMM
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NITA STRAUSS: «К микрофону не планирую»



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В рамках недавнего интервью у NITA'ы STRAUSS спросили, почему ей потребовалось столько времени, чтобы добавить вокал в свою сольную музыку, как это будет на предстоящем сольном альбоме, на что она ответила:

«Честно говоря, я вообще не представляла, как это произойдёт. Я вообще не планировала записывать сольный альбом, который не был бы инструментальным шредом. Инструментальный шред — это моя страсть, это то, чем я всегда хотела заниматься. Я не собиралась это делать, сочиняя музыку для радио, — я хотела оставаться верной своей сущности гитариста и просто создавать гитарную музыку. Но потом, когда я немного выросла как автор песен, появилась возможность развиваться в музыкальном плане, расширять границы и пробовать разные вещи, выступать перед новой аудиторией — очевидно, гораздо более широкой, чем та, которую я могла бы завоевать, просто исполняя инструментальную гитарную музыку. И это весело. Это не обязательно то, чем я изначально собиралась заниматься, когда начинала как сольный исполнитель, но я очень многому учусь, мне просто нравится. Сейчас нас приглашают на крупные фестивали, мы получаем всё больше предложений о турах и прочем, так что это, безусловно, увлекательное занятие!»

На вопрос, может так получиться, что она встанет за микрофон, Nita ответила:

«Совершенно точно нет [смеётся]. Потому что я хочу, чтобы людям это нравилось. Я не очень хорошая певица. Зачем мне петь, если я знаю, что я не очень хороша? Я достаточно хороший гитарист, и мне действительно нравится играть на гитаре. И я знаю, что я не очень хорошо пою. И если я выложу что-то [с моим] вокалом только для того, чтобы потом люди сказали мне, что я не очень хороша, то это просто расстроит меня. Зачем мне делать что-то, что мне не очень нравится, что у меня не очень хорошо получается, когда у меня есть такая потрясающая возможность работать с таким количеством разных вокалистов? Я играю в группе [ALICE COOPER] с одним из величайших фронтменов и вокалистов всех времён. Как сольный артист без вокалиста я могу выбирать, с какими великими вокалистами я могу работать. На предстоящем альбоме со мной будут сотрудничать ещё несколько приглашённых вокалистов, имена которых пока не озвучены».

NITA STRAUSS Has No Intention Of Ever Handling Lead Vocals In Her Solo Band:








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