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NITA STRAUSS : «К микрофону не планирую»



В рамках недавнего интервью у NITA'ы STRAUSS спросили, почему ей потребовалось столько времени, чтобы добавить вокал в свою сольную музыку, как это будет на предстоящем сольном альбоме, на что она ответила:



«Честно говоря, я вообще не представляла, как это произойдёт. Я вообще не планировала записывать сольный альбом, который не был бы инструментальным шредом. Инструментальный шред — это моя страсть, это то, чем я всегда хотела заниматься. Я не собиралась это делать, сочиняя музыку для радио, — я хотела оставаться верной своей сущности гитариста и просто создавать гитарную музыку. Но потом, когда я немного выросла как автор песен, появилась возможность развиваться в музыкальном плане, расширять границы и пробовать разные вещи, выступать перед новой аудиторией — очевидно, гораздо более широкой, чем та, которую я могла бы завоевать, просто исполняя инструментальную гитарную музыку. И это весело. Это не обязательно то, чем я изначально собиралась заниматься, когда начинала как сольный исполнитель, но я очень многому учусь, мне просто нравится. Сейчас нас приглашают на крупные фестивали, мы получаем всё больше предложений о турах и прочем, так что это, безусловно, увлекательное занятие!»



На вопрос, может так получиться, что она встанет за микрофон, Nita ответила:



«Совершенно точно нет [смеётся]. Потому что я хочу, чтобы людям это нравилось. Я не очень хорошая певица. Зачем мне петь, если я знаю, что я не очень хороша? Я достаточно хороший гитарист, и мне действительно нравится играть на гитаре. И я знаю, что я не очень хорошо пою. И если я выложу что-то [с моим] вокалом только для того, чтобы потом люди сказали мне, что я не очень хороша, то это просто расстроит меня. Зачем мне делать что-то, что мне не очень нравится, что у меня не очень хорошо получается, когда у меня есть такая потрясающая возможность работать с таким количеством разных вокалистов? Я играю в группе [ALICE COOPER] с одним из величайших фронтменов и вокалистов всех времён. Как сольный артист без вокалиста я могу выбирать, с какими великими вокалистами я могу работать. На предстоящем альбоме со мной будут сотрудничать ещё несколько приглашённых вокалистов, имена которых пока не озвучены».







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