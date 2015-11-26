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Nita Strauss

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12 фев 2021 : 		 NITA STRAUSS выпустит альбом в этом году

22 дек 2020 : 		 NITA STRAUSS: «Если бы "Stairway To Heaven" вышла сейчас, ныли бы и из-за неё»

7 сен 2020 : 		 NITA STRAUSS уже пять лет не берёт в рот

27 май 2020 : 		 ALICE COOPER о NITA STRAUSS

15 май 2020 : 		 NITA STRAUSS: «Семь песен готово!»

8 май 2020 : 		 NITA STRAUSS: «На альбоме будет один вокалист, а может, и два!»

13 апр 2020 : 		 NITA STRAUSS: «Хочу донести нечто важное этим альбомом»

18 мар 2020 : 		 NITA STRAUSS о коронавирусе: «Закончу альбом!»

23 янв 2020 : 		 NITA STRAUSS на NAMM

15 дек 2019 : 		 NITA STRAUSS представила новое видео

9 окт 2019 : 		 KORE ROZZIK присоединился к NITA STRAUSS для кавер-версии ALICE COOPER

27 сен 2019 : 		 NITA STRAUSS работает над новым альбомом

20 май 2019 : 		 NITA STRAUSS и участники FOZZY исполнили песню STUCK MOJO

16 май 2019 : 		 NITA STRAUSS выступила с EVANESCENCE

15 май 2019 : 		 Новое видео NITA STRAUSS

9 май 2019 : 		 NITA STRAUSS объявила фитнес-конкурс с призами

6 мар 2019 : 		 Дебютный альбом NITA STRAUSS выйдет на виниле

15 янв 2019 : 		 Акустика от DAVID DRAIMAN и NITA STRAUSS

2 янв 2019 : 		 NITA STRAUSS сказала, что с удовольствием сыграла бы с METALLICA

9 дек 2018 : 		 NITA STRAUSS о самоубийстве Джилл Янус: «Я этого не ожидала»

21 ноя 2018 : 		 NITA STRAUSS открыла тур

19 ноя 2018 : 		 Новое видео NITA STRAUSS

24 окт 2018 : 		 Видео импровизации NITA STRAUSS и STEVE VAI

30 сен 2018 : 		 Новый альбом NITA STRAUSS выйдет осенью
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|||| 12 фев 2021

NITA STRAUSS выпустит альбом в этом году



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NITA STRAUSS в рамках недавнего интервью рассказала о новом альбоме:

«На самом деле у меня будет несколько гостей вокалистов. Я петь не буду, потому что хочу, чтобы все звучало как надо... (смеется). Но я позвала куда более талантливых людей, ну а остальное будет просто инструменталы».

Выход альбома предварительно намечен к выпуску на этот год.

NITA STRAUSS To Release Second Solo Album This Year





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