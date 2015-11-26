12 фев 2021



NITA STRAUSS выпустит альбом в этом году



NITA STRAUSS в рамках недавнего интервью рассказала о новом альбоме:



«На самом деле у меня будет несколько гостей вокалистов. Я петь не буду, потому что хочу, чтобы все звучало как надо... (смеется). Но я позвала куда более талантливых людей, ну а остальное будет просто инструменталы».



Выход альбома предварительно намечен к выпуску на этот год.













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