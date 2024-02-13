×
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Форум
Ссылки
Контакты
Новая песня KERRY KING
51
Приговор лидеру ICED EARTH хотят отсрочить
44
Гитарист FEAR FACTORY считает альбом METALLICA "Ride The Lig...
43
BLAZE BAYLEY: «"The X Factor" оказался слишком мрачным для м...
43
Новое видео MY DYING BRIDE
23
OZZY OSBOURNE наехал на Йе
20
Новое видео SONATA ARCTICA
18
KERRY KING: «Разногласия привели к развалу SLAYER»
17
KERRY KING: «DAVE LOMBARDO для меня мёртв»
15
NILE готовы к сведению
14
Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
Новая песня KERRY KING
51
Приговор лидеру ICED EARTH хотят отсрочить
44
Гитарист FEAR FACTORY считает альбом METALLICA "Ride The Lig...
43
BLAZE BAYLEY: «"The X Factor" оказался слишком мрачным для м...
43
Новое видео MY DYING BRIDE
23
все новости группы
Nita Strauss
США
Metal
http://www.nitastrauss.com/
Myspace:
https://www.instagram.com/hurricanenita/
Facebook:
https://ru-ru.facebook.com/NitaStrauss
13 фев 2024
:
NITA STRAUSS присоединилась к 'G3'
12 янв 2024
:
NITA STRAUSS о любви к LED ZEPPELIN
19 ноя 2023
:
ALISSA WHITE-GLUZ выступила с NITA STRAUSS
21 окт 2023
:
NITA STRAUSS: «Приглашение Marty для меня знаково»
24 июл 2023
:
NITA STRAUSS хвалит партнера
18 июл 2023
:
NITA STRAUSS о появлении на пластинке вокалиста IN FLAMES
14 июл 2023
:
NITA STRAUSS — о восстановлении после операции
12 июл 2023
:
NITA STRAUSS — о троллях
10 июл 2023
:
PHIL DEMMEL присоединился на сцене к NITA STRAUSS
8 июл 2023
:
CHRIS MOTIONLESS в новом видео NITA STRAUSS
20 июн 2023
:
Видео с выступления NITA STRAUSS
17 июн 2023
:
NITA STRAUSS открыла тур
16 июн 2023
:
NITA STRAUSS исполнила кавер-версию PANTERA
6 июн 2023
:
DOROTHY в новом видео NITA STRAUSS
1 июн 2023
:
NITA STRAUSS — о работе над песнями с вокалом
26 май 2023
:
Вокалист IN FLAMES в новом клипе NITA STRAUSS
22 май 2023
:
KASEY KARLSEN едет в тур с NITA STRAUSS
12 май 2023
:
Вокалист IN FLAMES в новом треке NITA STRAUSS
30 мар 2023
:
NITA STRAUSS — о появлении ALICE'a COOPER'a на её сольном альбоме
22 мар 2023
:
ALICE COOPER в новом треке NITA STRAUSS
21 фев 2023
:
NITA STRAUSS провела мастер-класс
11 янв 2023
:
NITA STRASS восстанавливается после операции
9 янв 2023
:
NITA STRAUSS: «Я заметно выросла!»
6 янв 2023
:
NITA STRAUSS о плохих советах в юности
26 ноя 2022
:
NITA STRAUSS проведут новую операцию
25 окт 2022
:
ALISSA WHITE-GLUZ в новом видео NITA STRAUSS
25 окт 2022
:
NITA STRAUSS исполнила новый сингл
12 окт 2022
:
Новый альбом NITA STRAUSS выйдет в 2023 году
4 сен 2022
:
NITA STRAUSS в новом видео DEMI LOVATO
31 авг 2022
:
NITA STRAUSS представила новый сингл
26 авг 2022
:
NITA STRAUSS выступила с DEMI LOVATO
24 авг 2022
:
NITA STRAUSS в концертном клипе DEMI LOVATO
19 авг 2022
:
NITA STRAUSS с DEMI LOVATO в "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon"
17 авг 2022
:
NITA STRAUSS отыграла первое шоу с DEMI LOVATO
29 июл 2022
:
NITA STRAUSS репетирует с DEMI LOVATO
17 июл 2022
:
NITA STRAUSS присоединилась к DEMI LOVATO
8 июл 2022
:
NITA STRAUSS и потные трусы фаната
14 фев 2022
:
NITA STRAUSS: «К микрофону не планирую»
7 фев 2022
:
NITA STRAUSS выступила на игре
19 янв 2022
:
Видео с выступления NITA STRAUSS
3 янв 2022
:
NITA STRAUSS подвела итоги тура
29 дек 2021
:
NITA STRAUSS: «У музыкантов в 2021 слишком много забот»
16 дек 2021
:
NITA STRAUSS — о пути к трезвости
13 дек 2021
:
NITA STRAUSS: «Жду нескольких исполнителей»
9 дек 2021
:
NITA STRAUSS: «Половина альбома — с вокалом, половина — инструменталы»
6 дек 2021
:
NITA STRAUSS просит вернуть коврик
29 ноя 2021
:
NITA STRAUSS — об использовании сексуальности в промоушне материала
28 ноя 2021
:
NITA STRAUSS вошла в Top-10 Billboard. Это первый результат для женщин за 26 лет
19 ноя 2021
:
DAVID DRAIMAN присоединился к NITA STRAUSS
26 окт 2021
:
NITA STRAUSS выбрала «рок-бога»
18 окт 2021
:
Вокалист DISTURBED в новом видео NITA STRAUSS
16 май 2021
:
NITA STRAUSS даёт совет молодым
15 май 2021
:
NITA STRAUSS: «На новом альбоме будет одна из моих любимых вокалисток»
29 мар 2021
:
NITA STRAUSS: «Это был самый напряжённый год в моей жизни»
12 фев 2021
:
NITA STRAUSS выпустит альбом в этом году
22 дек 2020
:
NITA STRAUSS: «Если бы "Stairway To Heaven" вышла сейчас, ныли бы и из-за неё»
7 сен 2020
:
NITA STRAUSS уже пять лет не берёт в рот
27 май 2020
:
ALICE COOPER о NITA STRAUSS
15 май 2020
:
NITA STRAUSS: «Семь песен готово!»
8 май 2020
:
NITA STRAUSS: «На альбоме будет один вокалист, а может, и два!»
13 апр 2020
:
NITA STRAUSS: «Хочу донести нечто важное этим альбомом»
18 мар 2020
:
NITA STRAUSS о коронавирусе: «Закончу альбом!»
23 янв 2020
:
NITA STRAUSS на NAMM
15 дек 2019
:
NITA STRAUSS представила новое видео
9 окт 2019
:
KORE ROZZIK присоединился к NITA STRAUSS для кавер-версии ALICE COOPER
27 сен 2019
:
NITA STRAUSS работает над новым альбомом
20 май 2019
:
NITA STRAUSS и участники FOZZY исполнили песню STUCK MOJO
16 май 2019
:
NITA STRAUSS выступила с EVANESCENCE
15 май 2019
:
Новое видео NITA STRAUSS
9 май 2019
:
NITA STRAUSS объявила фитнес-конкурс с призами
6 мар 2019
:
Дебютный альбом NITA STRAUSS выйдет на виниле
15 янв 2019
:
Акустика от DAVID DRAIMAN и NITA STRAUSS
2 янв 2019
:
NITA STRAUSS сказала, что с удовольствием сыграла бы с METALLICA
9 дек 2018
:
NITA STRAUSS о самоубийстве Джилл Янус: «Я этого не ожидала»
21 ноя 2018
:
NITA STRAUSS открыла тур
19 ноя 2018
:
Новое видео NITA STRAUSS
24 окт 2018
:
Видео импровизации NITA STRAUSS и STEVE VAI
30 сен 2018
:
Новый альбом NITA STRAUSS выйдет осенью
сегодня
NITA STRAUSS присоединилась к 'G3'
Nita Strauss присоединилась на сцене к "G3" — Joe Satriani, Eric Johnson и Steve Vai — девятого февраля в Orpheum, Los Angeles, California и исполнила кавер-версию классики Джими Хендрикса "Foxy Lady".
View this post on Instagram
+0
-0
(
1
)
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
13 фев 2024
Corpsegrinder04
Смотрел помню как то в середине 00-х тоже какой-то G- хуй пойми сколько. Толи 3, толи 4 толи 5.
По сути все те же рожи, Вай, Сатриани, Макалпайн, Петруччи , Мальмстин.... итд итп. Обыгрывали всё ту же срань для дедушек типа Хендрикса или тому подобное, но я тогда угорал конечно. Вай свои стандартные завывания с открытым ртом, Сатриани какую-то херню там импровизировал, Петруччи довольно-таки интересное что-то выдавал, но как вышел Мальмстин - начались просто ебещие запилы и в дело и не в дело. Играет вот эта мутная хуйня аля Foxy Lady и Мальмстин хуярит как из пулемёта свои гаммы туда сюда. Вай начал что-то подобное выдавать, налажал там какой-то хуерги невнятной, а Сатриани с Петруччи на них смотрели как на дураков ))
Вот это улётная тема была, а то что сейчас - какая-то срань для "шарящих".
просмотров: 68
1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
По сути все те же рожи, Вай, Сатриани, Макалпайн, Петруччи , Мальмстин.... итд итп. Обыгрывали всё ту же срань для дедушек типа Хендрикса или тому подобное, но я тогда угорал конечно. Вай свои стандартные завывания с открытым ртом, Сатриани какую-то херню там импровизировал, Петруччи довольно-таки интересное что-то выдавал, но как вышел Мальмстин - начались просто ебещие запилы и в дело и не в дело. Играет вот эта мутная хуйня аля Foxy Lady и Мальмстин хуярит как из пулемёта свои гаммы туда сюда. Вай начал что-то подобное выдавать, налажал там какой-то хуерги невнятной, а Сатриани с Петруччи на них смотрели как на дураков ))
Вот это улётная тема была, а то что сейчас - какая-то срань для "шарящих".