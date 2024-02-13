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*Новая песня KERRY KING 51
*Приговор лидеру ICED EARTH хотят отсрочить 44
*Гитарист FEAR FACTORY считает альбом METALLICA "Ride The Lig... 43
*BLAZE BAYLEY: «"The X Factor" оказался слишком мрачным для м... 43
*Новое видео MY DYING BRIDE 23
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Nita Strauss

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NITA STRAUSS присоединилась к 'G3'



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Nita Strauss присоединилась на сцене к "G3" — Joe Satriani, Eric Johnson и Steve Vai — девятого февраля в Orpheum, Los Angeles, California и исполнила кавер-версию классики Джими Хендрикса "Foxy Lady".




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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13 фев 2024
Corpsegrinder04
Смотрел помню как то в середине 00-х тоже какой-то G- хуй пойми сколько. Толи 3, толи 4 толи 5.
По сути все те же рожи, Вай, Сатриани, Макалпайн, Петруччи , Мальмстин.... итд итп. Обыгрывали всё ту же срань для дедушек типа Хендрикса или тому подобное, но я тогда угорал конечно. Вай свои стандартные завывания с открытым ртом, Сатриани какую-то херню там импровизировал, Петруччи довольно-таки интересное что-то выдавал, но как вышел Мальмстин - начались просто ебещие запилы и в дело и не в дело. Играет вот эта мутная хуйня аля Foxy Lady и Мальмстин хуярит как из пулемёта свои гаммы туда сюда. Вай начал что-то подобное выдавать, налажал там какой-то хуерги невнятной, а Сатриани с Петруччи на них смотрели как на дураков ))
Вот это улётная тема была, а то что сейчас - какая-то срань для "шарящих".

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