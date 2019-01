сегодня



Акустика от DAVID DRAIMAN и NITA STRAUSS



Вокалист DISTURBED David Draiman и гитаристка ALICE COOPER Nita Strauss исполнили акустическую кавер-версию песни SIMON & GARFUNKEL "The Sound Of Silence", а также композицию DISTURBED "A Reason To Fight" в рамках благотворительного вечера Shep'a Gordon'a 31 декабря в Wailea Beach Resort, Мауи, Гавайи.



















