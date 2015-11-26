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NITA STRAUSS : «У музыкантов в 2021 слишком много забот»



NITA STRAUSS в рамках недавнего интервью обсудила, почему она больше не может засиживаться допоздна на гастролях:



«Я теперь такая домоседка. Я всё время в разъездах. Но я ухожу со сцены — допустим, в 10:30 [вечера]; я помогаю своим ребятам загрузиться во время сольного тура. Мы в трейлере упаковываем вещи, сворачиваем кабели, складываем вещи в коробки, укладываем их в трейлер. Это занимает час или около того. А потом я обычно ложусь спать до полуночи. Потому что я просыпаюсь рано. У меня всегда куча писем, которые нужно обработать. Я хожу в спортзал и много всего делаю перед выступлением на следующий день. В моём сольном туре мы играем шесть или семь концертов в неделю, так что я физически не могу заниматься этим. Я больше не пью, но даже если бы и пила, я не смогла бы так держаться, даже если бы попыталась, потому что у меня много забот.



Я считаю, что в 2021 году и в последующие годы музыканты должны быть не только музыкантами, но и предпринимателями. У нас много обязанностей — социальные сети, контент, пресса и интервью, фирменные продукты. У меня есть страница Patreon. У меня есть фитнес-задача, которую я выполняю. В наши дни у музыканта и предпринимателя так много разных аспектов, что ты просто не можешь не спать допоздна. В 80-х все говорили о вечеринках MÖTLEY CRÜE и прочем. Они не беспокоились о контенте для своего TikTok или Instagram; они просто жили жизнью».







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