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Nita Strauss

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29 дек 2021 : 		 NITA STRAUSS: «У музыкантов в 2021 слишком много забот»

16 дек 2021 : 		 NITA STRAUSS — о пути к трезвости

13 дек 2021 : 		 NITA STRAUSS: «Жду нескольких исполнителей»

9 дек 2021 : 		 NITA STRAUSS: «Половина альбома — с вокалом, половина — инструменталы»

6 дек 2021 : 		 NITA STRAUSS просит вернуть коврик

29 ноя 2021 : 		 NITA STRAUSS — об использовании сексуальности в промоушне материала

28 ноя 2021 : 		 NITA STRAUSS вошла в Top-10 Billboard. Это первый результат для женщин за 26 лет

19 ноя 2021 : 		 DAVID DRAIMAN присоединился к NITA STRAUSS

26 окт 2021 : 		 NITA STRAUSS выбрала «рок-бога»

18 окт 2021 : 		 Вокалист DISTURBED в новом видео NITA STRAUSS

16 май 2021 : 		 NITA STRAUSS даёт совет молодым

15 май 2021 : 		 NITA STRAUSS: «На новом альбоме будет одна из моих любимых вокалисток»

29 мар 2021 : 		 NITA STRAUSS: «Это был самый напряжённый год в моей жизни»

12 фев 2021 : 		 NITA STRAUSS выпустит альбом в этом году

22 дек 2020 : 		 NITA STRAUSS: «Если бы "Stairway To Heaven" вышла сейчас, ныли бы и из-за неё»

7 сен 2020 : 		 NITA STRAUSS уже пять лет не берёт в рот

27 май 2020 : 		 ALICE COOPER о NITA STRAUSS

15 май 2020 : 		 NITA STRAUSS: «Семь песен готово!»

8 май 2020 : 		 NITA STRAUSS: «На альбоме будет один вокалист, а может, и два!»

13 апр 2020 : 		 NITA STRAUSS: «Хочу донести нечто важное этим альбомом»

18 мар 2020 : 		 NITA STRAUSS о коронавирусе: «Закончу альбом!»

23 янв 2020 : 		 NITA STRAUSS на NAMM

15 дек 2019 : 		 NITA STRAUSS представила новое видео

9 окт 2019 : 		 KORE ROZZIK присоединился к NITA STRAUSS для кавер-версии ALICE COOPER

27 сен 2019 : 		 NITA STRAUSS работает над новым альбомом

20 май 2019 : 		 NITA STRAUSS и участники FOZZY исполнили песню STUCK MOJO
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NITA STRAUSS: «У музыкантов в 2021 слишком много забот»



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NITA STRAUSS в рамках недавнего интервью обсудила, почему она больше не может засиживаться допоздна на гастролях:

«Я теперь такая домоседка. Я всё время в разъездах. Но я ухожу со сцены — допустим, в 10:30 [вечера]; я помогаю своим ребятам загрузиться во время сольного тура. Мы в трейлере упаковываем вещи, сворачиваем кабели, складываем вещи в коробки, укладываем их в трейлер. Это занимает час или около того. А потом я обычно ложусь спать до полуночи. Потому что я просыпаюсь рано. У меня всегда куча писем, которые нужно обработать. Я хожу в спортзал и много всего делаю перед выступлением на следующий день. В моём сольном туре мы играем шесть или семь концертов в неделю, так что я физически не могу заниматься этим. Я больше не пью, но даже если бы и пила, я не смогла бы так держаться, даже если бы попыталась, потому что у меня много забот.

Я считаю, что в 2021 году и в последующие годы музыканты должны быть не только музыкантами, но и предпринимателями. У нас много обязанностей — социальные сети, контент, пресса и интервью, фирменные продукты. У меня есть страница Patreon. У меня есть фитнес-задача, которую я выполняю. В наши дни у музыканта и предпринимателя так много разных аспектов, что ты просто не можешь не спать допоздна. В 80-х все говорили о вечеринках MÖTLEY CRÜE и прочем. Они не беспокоились о контенте для своего TikTok или Instagram; они просто жили жизнью».

NITA STRAUSS:





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