NITA STRAUSS и потные трусы фаната



NITA STRAUSS поделилась забавным случаем из тура:



«Шёл 2021 год. Город должен остаться безымянным. Гастроли только начались после изоляции, и группа, и фанаты были в хорошем настроении. В первом ряду, по мою сторону сцены, стояла группа из нескольких молодых парней. Они веселились от души. Подпевали слова, трясли головами, размахивали кулаками в воздухе и в нужных моментах поднимали рожки. Один из парней, в частности, пытался привлечь моё внимание на протяжении всего шоу, посылал поцелуи и показывал символ сердца и руки каждый раз, когда я смотрела в том направлении. "Немного чересчур", — подумала я, но была счастлива наблюдать, как люди на шоу веселятся, и не придала этому значения. Зазвучала "Teenage Frankenstein", предпоследняя песня. Я посмотрела вниз. Парня уже нет. Умно! Наверное, решил уехать пораньше, чтобы не попасть в пробку. "School's Out". Парень вернулся. Его друзья хохочут. Я была увлечена шоу и не заметила, как в одной из его рук что-то зашевелилось. "Больше никаких карандашей, никаких книг..." Внезапно на сцену влетел серый, потный НЛО и приземлился на центральном возвышении, между мной и Alice'ом. Мы все тут же взорвались от неконтролируемого смеха.Трусы-боксёры этого парня были нагло разложены на помосте, демонстрируя ВСЕ последствия того, что их носили весь день на знойном августовском шоу под открытым небом. К счастью, Chuck [Garric, бас] или, может быть, Ryan [Roxie, гитара] зацепили пояс трусов за головку грифа.



Все знали, от какого парня это прилетело. Chuck (или, может быть, Ryan) ловко поднял трусы и швырнул их обратно в сторону парня — но так как швыряние с головки, как известно, может быть неточным, он промахнулся с броском на пару рядов. В результате невинный зритель в нескольких рядах сзади, который поднял руки вверх и широко раскрыл рот, вероятно, крича: "WELL WE GOT NO CLASS, AND WE GOT NO PRINCI-", внезапно получил в лицо потные трусы парня из первого ряда. Звук "ААААААГГХХХХХХХ" был слышен сквозь шум концерта, и я думаю, что это был один из многих случаев, когда я действительно свалилась от хохота.



Мораль этой истории такова: не бросайте свои боксёры в девушку, если вы не готовы к тому, что они попадут туда, куда вы не ожидали. (Или знаете... Может быть, просто не стоит бросать свои боксёры в девушку вообще)».





