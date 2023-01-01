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*DAVID ELLEFSON: «Для Dave'a история с METALLICA дала MEGADET... 39
*Лидер MEGADETH: «Вокал никогда не был нашей сильной стороной... 33
*Вокалист CRADLE OF FILTH о той самой футболке: «Такое бы не ... 18
*OZZY OSBOURNE не поедет в Power Trip 17
*TARJA TURUNEN и MARKO HIETALA вспомнили прошлое 14
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Nita Strauss

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26 авг 2022 : 		 NITA STRAUSS выступила с DEMI LOVATO
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NITA STRAUSS о появлении на пластинке вокалиста IN FLAMES



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В рамках разговора с AXS TV NITA STRAUSS ответила на вопрос о том, была ли она знакома со всеми музыкантами, которых пригласила на запись второго альбома:

«Единственный человек, с которым у меня не было прямой связи, это Anders Fridén из моей любимой группы IN FLAMES. И то это была своего рода попытка связаться с ними через звукорежиссёра, который работал над их записями и работал над моей первой пластинкой. Он спросил у него: "Ты в курсе кто такая Nita Stauss?" И, как ни странно, он меня знал. И он превратил мою маленькую песню в песню IN FLAMES. Это было просто умопомрачительно!»

На вопрос о том, была ли она в восторге от опыта работы с вокалистом своей любимой группы, она ответила:

«О, я была в полном восторге, до крайности. Это был для меня звёздный час. Это был мой... Если ты достаточно много работаешь и достаточно сильно этого хочешь, ты можешь превратиться из ребёнка, который растёт с фотографиями таких артистов на стенах, в человека, написавшего песню и услышавшего на ней голос своего кумира. Это было потрясающе — по-настоящему, и в первую очередь для меня как для фаната, потрясающий опыт!»




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