NITA STRAUSS о появлении на пластинке вокалиста IN FLAMES



В рамках разговора с AXS TV NITA STRAUSS ответила на вопрос о том, была ли она знакома со всеми музыкантами, которых пригласила на запись второго альбома:



«Единственный человек, с которым у меня не было прямой связи, это Anders Fridén из моей любимой группы IN FLAMES. И то это была своего рода попытка связаться с ними через звукорежиссёра, который работал над их записями и работал над моей первой пластинкой. Он спросил у него: "Ты в курсе кто такая Nita Stauss?" И, как ни странно, он меня знал. И он превратил мою маленькую песню в песню IN FLAMES. Это было просто умопомрачительно!»



На вопрос о том, была ли она в восторге от опыта работы с вокалистом своей любимой группы, она ответила:



«О, я была в полном восторге, до крайности. Это был для меня звёздный час. Это был мой... Если ты достаточно много работаешь и достаточно сильно этого хочешь, ты можешь превратиться из ребёнка, который растёт с фотографиями таких артистов на стенах, в человека, написавшего песню и услышавшего на ней голос своего кумира. Это было потрясающе — по-настоящему, и в первую очередь для меня как для фаната, потрясающий опыт!»







