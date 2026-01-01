Новости
*Вокалист SEPULTURA: «Когда Eloy сказал, что уходит, это был ... 31
*Бывший басист METALLICA: «Не считаю, что "Justice" надо пере... 30
*Вокалист BEARTOOTH: «Я гордый Г**!» 27
*Лидер APOCALYPTICA: «Да нормальный St.Anger альбом, ну!» 26
*JASON NEWSTED рад за серию концертов METALLICA в Сфере 24
Anthrax

28 май 2026 : 		 ANTHRAX исполнили новую песню

25 май 2026 : 		 ANTHRAX выступили с DARBY TODD

20 май 2026 : 		 Лидер ANTHRAX: «Нынешняя власть ничего не делает для защиты детей этой страны и при этом вредит детям в других странах по всему миру»

15 май 2026 : 		 Новое видео ANTHRAX

12 май 2026 : 		 Премьера нового клипа ANTHRAX в эту пятницу

17 апр 2026 : 		 JOHN BUSH хотел бы устроить шоу с вокалистами ANTHRAX

13 апр 2026 : 		 Профессиональное видео с выступления бывшего вокалиста ANTHRAX

30 мар 2026 : 		 CHARLIE BENANTE рассказал, почему ANTHRAX отложили выход альбома

25 мар 2026 : 		 Басист ANTHRAX: «У меня мозг четырехлетнего»

24 мар 2026 : 		 Барабанщик ANTHRAX нахваливает новый сингл

22 мар 2026 : 		 Лидер ANTHRAX: «Я чертовски доволен пластинкой!»

20 мар 2026 : 		 Новый ANTHRAX выйдет осенью

18 мар 2026 : 		 Лидер ANTHRAX: «Иногда то, что люди считают малоизвестными треками, я таковыми не считаю»

12 мар 2026 : 		 Лидер ANTHRAX: «Спина позволила мне выложиться лишь на 40%»

25 фев 2026 : 		 Басист ANTHRAX: «Альбом выйдет в этом году»

12 фев 2026 : 		 Басист ANTHRAX обещает альбом весной

3 фев 2026 : 		 ANTHRAX выступили с Joey Vera

22 дек 2025 : 		 JOHN BUSH продолжает исполнять ANTHRAX

22 дек 2025 : 		 ANTHRAX сняли новое видео

16 дек 2025 : 		 JOHN BUSH открыл тур по песням ANTHRAX

15 дек 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления ANTHRAX

13 дек 2025 : 		 Барабанщик ANTHRAX о новой пластинке

24 ноя 2025 : 		 ANTHRAX завершили сведение

4 ноя 2025 : 		 Вокалист DEATH ANGEL о прослушивании в ANTHRAX

28 окт 2025 : 		 Басист ANTHRAX: «Мы голодны до работы»

29 сен 2025 : 		 NEIL TURBIN исполнил ранние песни ANTHRAX
ANTHRAX исполнили новую песню



ANTHRAX на выступлении перед IRON MAIDEN в Софии впервые исполнили новую композицию "It's For The Kids":

01. Among The Living
02. Madhouse
03. Caught In A Mosh
04. Metal Thrashing Mad
05. It's For The Kids (live debut)
06. Antisocial (TRUST cover)
07. Got The Time (Joe Jackson cover)
08. Indians




