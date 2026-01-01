сегодня



Басист ANTHRAX: «У меня мозг четырехлетнего»



FRANK BELLO в недавнем интервью рассказал о том, что его вдохновило на творчество и что первым он разучил на басу:



«Когда умер мой отец, мне очень нужны были герои. Мне нужен был кто-то, на кого можно равняться. И знаете, кто ими стал? Geddy Lee из RUSH, Steve Harris из IRON MAIDEN, Geezer Butler из BLACK SABBATH.



Вот мои герои. Я сказал себе: “Я тоже хочу так. Как мне это сделать?” И у меня появился такой туннельный взгляд — полная концентрация. Потому что боль тогда была очень сильной. Мне было тяжело. И музыка помогала мне справляться.



Музыка — это потрясающая отдушина. И как американец я могу сказать: сейчас мир довольно уродливый. Но если вспомнить мою молодость — тогда он тоже был уродливым. И тем местом, где я мог спрятаться от всего этого, всегда была музыка. Она помогала избавиться от ощущения, что весь мир рушится на тебя.



Это был настоящий оазис. Место, где можно просто прийти и почувствовать себя лучше. И именно тогда мне захотелось начать играть. Я просто не мог остановиться. Я играл постоянно. Мы джемовали с моим дядей Charlie Benante — барабанщиком ANTHRAX. Мы выросли вместе».



Обращаясь к молодым музыкантам, Bello дал такой совет:



«Если вы не знаете, с чего начать — идите домой, включайте музыку и просто начинайте тренировать слух. Послушайте, что делают ваши любимые музыканты, и попробуйте разобраться: “А как он это сыграл?”



Я, например, запирался в своей комнате и разбирал альбом Killers группы IRON MAIDEN. Моя комната была обычной спальней с кроватью. Но когда я ставил “Killers”, я разбирал каждый рифф до мельчайших деталей. А когда почувствовал уверенность, подумал: “Ладно, а как теперь выступать на сцене?”



И знаете, где была моя сцена? Моя кровать. В моём воображении это был Madison Square Garden. Полный зал. Каждый вечер аншлаг. Я включал “Killers”, начинался басовый рифф Steve Harris, и я начинал прыгать по кровати.



В голове толпа сходила с ума. И мне это безумно нравилось. Это был мой мир. Звучит немного пафосно, но это работает. Потому что сейчас я делаю то же самое на сцене с ANTHRAX. Получается, что то, что ты создаёшь у себя в голове, может реально приблизить тебя к тому, чего ты хочешь добиться в жизни. Потому что, если честно, я до сих пор большой ребёнок. Посмотрите на меня.



Моему мозгу четыре года. Я просто люблю веселиться и наслаждаться жизнью!»











+0 -0



просмотров: 53

