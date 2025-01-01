сегодня



JOHN BUSH: «Гитарист ANTHRAX предложил мне свои услуги»



JOHN BUSH в недавнем интервью обсудил будущие концерты с программой ANTHRAX и на вопрос о том, какова вероятность появления на его шоу кого-то из бывших коллег, он ответил:



«Я считаю, что это их музыка. Это их песни, они их написали. Они могут делать все, что хотят. Если они хотят выйти на песню - отлично. Если они не хотят выходить ни на одну — отлично. Знаете, это не имеет значения. Если они хотят сыграть десять песен, отлично. Дверь открыта, и они могут делать с ней все, что захотят, или ничего. Ближе к концертам мы увидим, как у людей обстоят дела с расписанием».



Когда ведущий спросил, дал ли гитарист ANTHRAX Scott Ian свое благословение, учитывая, что недавно они вместе играли на дне рождении жены Scott'a, John ответил:



«Scott спросил о том, чтобы быть третьим гитаристом на одном из концертов. Он сказал: «Хочешь третьего гитариста?», и я расхохотался, но я не знаю, насколько искренне он это сделал. Думаю, да, но у него возник конфликт с датой в Лос-Анджелесе, а он живет именно там. У него была свадьба в Нью-Йорке, поэтому я сказал: «Ну, может быть, в Нью-Йорке?», но я не знаю, будет ли он там так долго, так что кто знает?».



В итоге он сказал: «Я хочу, чтобы это было похоже на праздник. У меня в очереди еще несколько человек, которые, возможно, выйдут на сцену и исполнят несколько песен. Я просто хочу, чтобы это было похоже на вечеринку, почти празднование этих песен и этих записей. Это не соревнование с ANTHRAX. Я хочу, чтобы это было просто веселое мероприятие и ничего более».







