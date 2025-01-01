Arts
20 сен 2025 : 		 JOHN BUSH: «Гитарист ANTHRAX предложил мне свои услуги»

31 июл 2025 : 		 JOHN BUSH даст три концерта с песнями ANTHRAX

28 июл 2025 : 		 Барабанщик ANTHRAX тоже обещает новую песню

19 июл 2025 : 		 Новая песня ANTHRAX до конца года

13 июл 2025 : 		 JOEY BELLADONNA завершил запись вокала

7 июл 2025 : 		 Группа ANTHRAX выступила на финальном шоу BLACK SABBATH

3 июл 2025 : 		 FRANK BELLO о первом концерте с ANTHRAX

25 июн 2025 : 		 Басист ANTHRAX: «Играть на стадионе Yankee было очень круто!»

21 май 2025 : 		 Бывшие из ANTHRAX пытаются в RAINBOW

1 апр 2025 : 		 ANTHRAX продолжат работать над альбомом

23 мар 2025 : 		 Как ANTHRAX попали на прощание с OZZY OSBOURNE?

7 фев 2025 : 		 Вокалисту ANTHRAX осталось пару песен

28 янв 2025 : 		 ANTHRAX о европейском туре

27 янв 2025 : 		 Новый альбом ANTHRAX выйдет осенью

14 янв 2025 : 		 DAN LILKER был удивлен приглашением в ANTHRAX

26 дек 2024 : 		 Чем занимался JOEY BELLADONNA вне ANTHRAX

16 дек 2024 : 		 Видео полного выступления ANTHRAX

19 ноя 2024 : 		 DAN LILKER о концертах с ANTHRAX

17 ноя 2024 : 		 Новая фигурка гитариста ANTHRAX

4 ноя 2024 : 		 FRANK BELLO приступил к записи нового материала ANTHRAX

14 окт 2024 : 		 FRANK BELLO выступил с ANTHRAX

18 сен 2024 : 		 JOEY BELLADONNA приступил к записи вокала для ANTHRAX

12 сен 2024 : 		 Лидер ANTHRAX: «А мы никуда не спешим»

21 авг 2024 : 		 Барабанщик ANTHRAX обещает необычные песни

20 авг 2024 : 		 Собирается ли DAN SPITZ в ANTHRAX?

12 авг 2024 : 		 Акустика от бывшего вокалиста ANTHRAX
JOHN BUSH: «Гитарист ANTHRAX предложил мне свои услуги»



JOHN BUSH в недавнем интервью обсудил будущие концерты с программой ANTHRAX и на вопрос о том, какова вероятность появления на его шоу кого-то из бывших коллег, он ответил:

«Я считаю, что это их музыка. Это их песни, они их написали. Они могут делать все, что хотят. Если они хотят выйти на песню - отлично. Если они не хотят выходить ни на одну — отлично. Знаете, это не имеет значения. Если они хотят сыграть десять песен, отлично. Дверь открыта, и они могут делать с ней все, что захотят, или ничего. Ближе к концертам мы увидим, как у людей обстоят дела с расписанием».

Когда ведущий спросил, дал ли гитарист ANTHRAX Scott Ian свое благословение, учитывая, что недавно они вместе играли на дне рождении жены Scott'a, John ответил:

«Scott спросил о том, чтобы быть третьим гитаристом на одном из концертов. Он сказал: «Хочешь третьего гитариста?», и я расхохотался, но я не знаю, насколько искренне он это сделал. Думаю, да, но у него возник конфликт с датой в Лос-Анджелесе, а он живет именно там. У него была свадьба в Нью-Йорке, поэтому я сказал: «Ну, может быть, в Нью-Йорке?», но я не знаю, будет ли он там так долго, так что кто знает?».

В итоге он сказал: «Я хочу, чтобы это было похоже на праздник. У меня в очереди еще несколько человек, которые, возможно, выйдут на сцену и исполнят несколько песен. Я просто хочу, чтобы это было похоже на вечеринку, почти празднование этих песен и этих записей. Это не соревнование с ANTHRAX. Я хочу, чтобы это было просто веселое мероприятие и ничего более».




1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
