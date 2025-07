сегодня



JOHN BUSH даст три концерта с песнями ANTHRAX



JOHN BUSH анонсировал на декабрь концерты, посвященные его времени в ANTHRAX — он планирует исполнять материал из альбомов "Sound Of White Noise", "Stomp 442", "Volume 8: The Threat Is Real" и "We've Come For You All":



Dec. 13 - Los Angeles, CA @ Whisky A-Go-Go

Dec. 18 - St. Charles, IL @ Arcada Theatre

Dec. 20 - New York, NY @ Racket



В команду также войдут его коллеги по CATEGORY 7 Phil Demmel (guitar), Mike Orlando (guitar) и Jason Bittner (drums), а также давний партнер по ARMORED SAINT Joey Vera.



«Я давно хотел это сделать — и вот, наконец, я это делаю. Поклонники постоянно говорят мне, как много значили для них эти записи и как им не хватает того, чтобы услышать эти песни вживую. Это очень трогательно. Ожидание закончилось».



О составе группы он добавил: «Эти ребята — невероятные, крутые музыканты, и меня осенило: зачем искать их где-то еще? Они уже рядом. Все оказалось проще простого!»











