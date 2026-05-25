сегодня



ANTHRAX выступили с DARBY TODD



ANTHRAX воспользовались услугами барабанщика DARBY TODD для выступления на разогреве у IRON MAIDEN 23 мая в Греции. Charlie Benante был занят в PANTERA, которые разогревали METALLICA 24 мая в Германии. Помимо мирового тура с Devin Townsend, Darby ранее сотрудничал с THE DARKNESS, Martin Barre, Alan Price, Gary Moore, Kee Marcello (EUROPE),Joe Lynn Turner (RAINBOW),Carl Verheyen, Robert Plant, Robben Ford, Paul Gilbert и многими другими.







+0 -0



( 1 ) просмотров: 222

