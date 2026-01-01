сегодня



Басист ANTHRAX: «Альбом выйдет в этом году»



Frank Bello в недавнем интервью вновь ответил на вопрос о том, когда же ждать нового альбома:



«Позже в этом году. Очень доволен. Как поклонники, мы в восторге от этого альбома. Позже в этом году он точно выйдет. Я думаю, что сейчас, с учетом условий, сначала выйдет сингл, затем выпускают еще один сингл, а затем выходит пластинка. Я оставляю все это на усмотрение сильных мира сего. И у нас новый менеджмент, новый агент и все такое прочее. Итак, у нас есть отличный план. И вы будете часто нас видеть!»







