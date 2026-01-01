Arts
Новости
*BEHEMOTH не хотят в Турции 110
*Новая песня SUNN O))) 73
*BEHEMOTH опять не хотят. Теперь и в Индии 62
*Что лучше — CD, винил или стриминг? Отвечает вокалист TESTAM... 45
*Новое видео ARCH ENEMY 35
Новости
O <- TOP5 <-
Anthrax

25 фев 2026 : 		 Басист ANTHRAX: «Альбом выйдет в этом году»

12 фев 2026 : 		 Басист ANTHRAX обещает альбом весной

3 фев 2026 : 		 ANTHRAX выступили с Joey Vera

22 дек 2025 : 		 JOHN BUSH продолжает исполнять ANTHRAX

22 дек 2025 : 		 ANTHRAX сняли новое видео

16 дек 2025 : 		 JOHN BUSH открыл тур по песням ANTHRAX

15 дек 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления ANTHRAX

13 дек 2025 : 		 Барабанщик ANTHRAX о новой пластинке

24 ноя 2025 : 		 ANTHRAX завершили сведение

4 ноя 2025 : 		 Вокалист DEATH ANGEL о прослушивании в ANTHRAX

28 окт 2025 : 		 Басист ANTHRAX: «Мы голодны до работы»

29 сен 2025 : 		 NEIL TURBIN исполнил ранние песни ANTHRAX

20 сен 2025 : 		 JOHN BUSH: «Гитарист ANTHRAX предложил мне свои услуги»

31 июл 2025 : 		 JOHN BUSH даст три концерта с песнями ANTHRAX

28 июл 2025 : 		 Барабанщик ANTHRAX тоже обещает новую песню

19 июл 2025 : 		 Новая песня ANTHRAX до конца года

13 июл 2025 : 		 JOEY BELLADONNA завершил запись вокала

7 июл 2025 : 		 Группа ANTHRAX выступила на финальном шоу BLACK SABBATH

3 июл 2025 : 		 FRANK BELLO о первом концерте с ANTHRAX

25 июн 2025 : 		 Басист ANTHRAX: «Играть на стадионе Yankee было очень круто!»

21 май 2025 : 		 Бывшие из ANTHRAX пытаются в RAINBOW

1 апр 2025 : 		 ANTHRAX продолжат работать над альбомом

23 мар 2025 : 		 Как ANTHRAX попали на прощание с OZZY OSBOURNE?

7 фев 2025 : 		 Вокалисту ANTHRAX осталось пару песен

28 янв 2025 : 		 ANTHRAX о европейском туре

27 янв 2025 : 		 Новый альбом ANTHRAX выйдет осенью
Басист ANTHRAX: «Альбом выйдет в этом году»



Frank Bello в недавнем интервью вновь ответил на вопрос о том, когда же ждать нового альбома:

«Позже в этом году. Очень доволен. Как поклонники, мы в восторге от этого альбома. Позже в этом году он точно выйдет. Я думаю, что сейчас, с учетом условий, сначала выйдет сингл, затем выпускают еще один сингл, а затем выходит пластинка. Я оставляю все это на усмотрение сильных мира сего. И у нас новый менеджмент, новый агент и все такое прочее. Итак, у нас есть отличный план. И вы будете часто нас видеть!»




Сообщений нет

просмотров: 105

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
