Новое видео ANTHRAX



'It's For The Kids', новое видео ANTHRAX, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Cursum Perficio", выходящего 18 сентября на Megaforce в США и Nuclear Blast в Европе:



01. Persistence Of Memory

02. The Long Goodbye

03. It's For The Kids

04. Everybody's Got A Plan

05. The Edge Of Perfection

06. Infectious

07. NYC93

08. Cursum Perficio

09. T.O.M.B

10. Watch It Go

11. My Victory







