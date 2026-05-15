15 май 2026 : 		 Новое видео ANTHRAX

12 май 2026 : 		 Премьера нового клипа ANTHRAX в эту пятницу

17 апр 2026 : 		 JOHN BUSH хотел бы устроить шоу с вокалистами ANTHRAX

13 апр 2026 : 		 Профессиональное видео с выступления бывшего вокалиста ANTHRAX

30 мар 2026 : 		 CHARLIE BENANTE рассказал, почему ANTHRAX отложили выход альбома

25 мар 2026 : 		 Басист ANTHRAX: «У меня мозг четырехлетнего»

24 мар 2026 : 		 Барабанщик ANTHRAX нахваливает новый сингл

22 мар 2026 : 		 Лидер ANTHRAX: «Я чертовски доволен пластинкой!»

20 мар 2026 : 		 Новый ANTHRAX выйдет осенью

18 мар 2026 : 		 Лидер ANTHRAX: «Иногда то, что люди считают малоизвестными треками, я таковыми не считаю»

12 мар 2026 : 		 Лидер ANTHRAX: «Спина позволила мне выложиться лишь на 40%»

25 фев 2026 : 		 Басист ANTHRAX: «Альбом выйдет в этом году»

12 фев 2026 : 		 Басист ANTHRAX обещает альбом весной

3 фев 2026 : 		 ANTHRAX выступили с Joey Vera

22 дек 2025 : 		 JOHN BUSH продолжает исполнять ANTHRAX

22 дек 2025 : 		 ANTHRAX сняли новое видео

16 дек 2025 : 		 JOHN BUSH открыл тур по песням ANTHRAX

15 дек 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления ANTHRAX

13 дек 2025 : 		 Барабанщик ANTHRAX о новой пластинке

24 ноя 2025 : 		 ANTHRAX завершили сведение

4 ноя 2025 : 		 Вокалист DEATH ANGEL о прослушивании в ANTHRAX

28 окт 2025 : 		 Басист ANTHRAX: «Мы голодны до работы»

29 сен 2025 : 		 NEIL TURBIN исполнил ранние песни ANTHRAX

20 сен 2025 : 		 JOHN BUSH: «Гитарист ANTHRAX предложил мне свои услуги»

31 июл 2025 : 		 JOHN BUSH даст три концерта с песнями ANTHRAX

28 июл 2025 : 		 Барабанщик ANTHRAX тоже обещает новую песню
Новое видео ANTHRAX



'It's For The Kids', новое видео ANTHRAX, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Cursum Perficio", выходящего 18 сентября на Megaforce в США и Nuclear Blast в Европе:

01. Persistence Of Memory
02. The Long Goodbye
03. It's For The Kids
04. Everybody's Got A Plan
05. The Edge Of Perfection
06. Infectious
07. NYC93
08. Cursum Perficio
09. T.O.M.B
10. Watch It Go
11. My Victory




КомментарииСкрыть/показать 5 )

Вашингтон Ирвинг
нормально, момент с соло хорош
окончательно поседевший Ян похож на Луи де Фюнеса, когда он подпевает, я слышу его "я комиссар Жюв!"
V
Vareg
Простите, но это совершенно беззубо...
M
Mateas89
Vareg, ну, продолжается линия предыдущего - вроде чего-то нарезают, но как-то неубедительно. Надо бы им поучиться у Testament что-ли. Или Exodus хотя бы.
Corpsegrinder04
Mateas89, они никогда не играли так тяжело как Testament или Exodus.
Так.. Love-Thrash облегченный.
gravitgroove
ну хз. Вроде не дно полное, ситуация как с Sepultura, особенно на контрасте с Бушем, который придумывал интересные мелодии по верх основы, чего итало-индеец делал лишь на Spreading the disease и дальше просто стал монотонно кудахтать.
