Новости
*DAVID ELLEFSON: «Dave, просто ехай на...» 51
*Вокалист CLAWFINGER о противоречивости песни Nigger 36
*Умер Фил Кэмпбелл 34
*Вокалист LAMB OF GOD: «Я бы хотел, чтобы меня запомнили как.... 33
*Кавер-версии FEAR и Элвиса Пресли от ELLEFSON-SOTO 30
*DAVID ELLEFSON: «Dave, просто ехай на...» 51
*Вокалист CLAWFINGER о противоречивости песни Nigger 36
*Умер Фил Кэмпбелл 34
*Вокалист LAMB OF GOD: «Я бы хотел, чтобы меня запомнили как.... 33
*Кавер-версии FEAR и Элвиса Пресли от ELLEFSON-SOTO 30
24 мар 2026 : 		 Барабанщик ANTHRAX нахваливает новый сингл

22 мар 2026 : 		 Лидер ANTHRAX: «Я чертовски доволен пластинкой!»

20 мар 2026 : 		 Новый ANTHRAX выйдет осенью

18 мар 2026 : 		 Лидер ANTHRAX: «Иногда то, что люди считают малоизвестными треками, я таковыми не считаю»

12 мар 2026 : 		 Лидер ANTHRAX: «Спина позволила мне выложиться лишь на 40%»

25 фев 2026 : 		 Басист ANTHRAX: «Альбом выйдет в этом году»

12 фев 2026 : 		 Басист ANTHRAX обещает альбом весной

3 фев 2026 : 		 ANTHRAX выступили с Joey Vera

22 дек 2025 : 		 JOHN BUSH продолжает исполнять ANTHRAX

22 дек 2025 : 		 ANTHRAX сняли новое видео

16 дек 2025 : 		 JOHN BUSH открыл тур по песням ANTHRAX

15 дек 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления ANTHRAX

13 дек 2025 : 		 Барабанщик ANTHRAX о новой пластинке

24 ноя 2025 : 		 ANTHRAX завершили сведение

4 ноя 2025 : 		 Вокалист DEATH ANGEL о прослушивании в ANTHRAX

28 окт 2025 : 		 Басист ANTHRAX: «Мы голодны до работы»

29 сен 2025 : 		 NEIL TURBIN исполнил ранние песни ANTHRAX

20 сен 2025 : 		 JOHN BUSH: «Гитарист ANTHRAX предложил мне свои услуги»

31 июл 2025 : 		 JOHN BUSH даст три концерта с песнями ANTHRAX

28 июл 2025 : 		 Барабанщик ANTHRAX тоже обещает новую песню

19 июл 2025 : 		 Новая песня ANTHRAX до конца года

13 июл 2025 : 		 JOEY BELLADONNA завершил запись вокала

7 июл 2025 : 		 Группа ANTHRAX выступила на финальном шоу BLACK SABBATH

3 июл 2025 : 		 FRANK BELLO о первом концерте с ANTHRAX

25 июн 2025 : 		 Басист ANTHRAX: «Играть на стадионе Yankee было очень круто!»

21 май 2025 : 		 Бывшие из ANTHRAX пытаются в RAINBOW
CHARLIE BENANTE в недавнем интервью поговорил про новую пластинку ANTHRAX, которую планируют выпустить осенью этого года:

«Первый сингл и клип выйдут в мае. И первая песня — это, безусловно, любовное письмо нашим фанатам. Типа: “Чувак, ты с нами уже столько лет”. Это именно та музыка, которую мы играем. Думаю, именно это люди и хотят от нас услышать».

«Мы выходим с мощным треком — и в таком духе будем раскатывать весь альбом. И, честно, это пластинка не для слабонервных. Там много агрессии.

Всего 10–11 песен — и каждая, чёрт возьми, на уровне. Ты дослушиваешь одну, включаешь следующую и думаешь: “Вау, она не хуже”. Потом ещё одна — и уже: “Срань господня…” В общем, альбом просто набит охрененными треками. Смекаешь?»

Говоря о названии нового альбома ANTHRAX, Charlie Benante отметил:

«Могу сказать одно — название очень странное [смеётся]. Оно просто пришло ко мне однажды вечером. И знаешь… на этом этапе нашей карьеры и жизни название должно отражать, где мы находимся.

Когда я работал над альбомом и вдруг появилось это название — оно меня просто пробило. Я подумал: “Вау. Это идеально подходит”. Так что мы на нём и остановились».

Рассказывая об обложке, Benante добавил:

«С обложкой тоже интересная история. Я искал художника под конкретную идею — у меня в голове был образ.

Что-то в духе старых постеров Harry Houdini, таких винтажных, как на Coney Island в 30-х. И вот как-то вечером я смотрю документалку про David Blaine — он один из моих любимых, у меня иногда просто мозг взрывается от того, что он делает.

В конце серии появляется арт — и я просто завис: “Вот оно. Это именно тот стиль, который мне нужен”. Я полез в титры, нашёл художника, мы связались с ним. Он знал, что такое ANTHRAX, и сразу сказал: “Я в деле”.

Мы обсудили концепцию, детали, стиль — и, чёрт, он выдал просто фантастическую работу».

На вопрос, сыграют ли ANTHRAX что-то новое в туре по Австралии, Charlie ответил:

«Думаю, мы сыграем небольшой кусок чего-нибудь. Но, может, в этот раз дадим чуть больше, чем просто тизер — не как в Канаде с MEGADETH и EXODUS. Понимаешь, не просто закуску. Сначала закуска — а потом уже и коктейль к ней».

Говоря о процессе написания нового материала, Benante отметил:

«На этом альбоме есть вещи, которые я бы не смог написать 15–20 лет назад. Я реально углубился в процесс и нашёл для себя новый подход.

В группе я в основном отвечаю за музыку, Scott Ian пишет тексты, Frank Bello помогает с мелодиями. И, кстати, у Frank'а есть свой трек на альбоме — в основном его риффы, и он тоже отличный.

После пандемии всё как-то изменилось. Не знаю, чувак… думаю, нас всех это задело. Мы как будто ушли куда-то далеко — и я точно вышел из этого с другим взглядом на вещи. Новая жизнь, новый подход — всё вот это».

Он также рассказал о работе с продюсером Jay Ruston'ом:

«Я бы сказал, что Jay понимает нас лучше, чем кто-либо. И особенно он помогает Joey Belladonna'е раскрыться как вокалисту — у них реально сильная рабочая химия.

Это важно, потому что мы работаем не так, как многие группы. Раньше мы собирались на репетициях, я приносил риффы и показывал всем. Сейчас всё иначе: я записываю демки дома и рассылаю. Плюс отправляю видео, как играю рифф.

Scott либо звонит, либо просто кидает “палец вверх”: “Давай развивать это”. Так набирается четыре-пять идей, потом мы встречаемся и уже вместе доводим их до ума. Так мы и работаем сейчас».




