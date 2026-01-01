Барабанщик ANTHRAX нахваливает новый сингл



CHARLIE BENANTE в недавнем интервью поговорил про новую пластинку ANTHRAX, которую планируют выпустить осенью этого года:



«Первый сингл и клип выйдут в мае. И первая песня — это, безусловно, любовное письмо нашим фанатам. Типа: “Чувак, ты с нами уже столько лет”. Это именно та музыка, которую мы играем. Думаю, именно это люди и хотят от нас услышать».



«Мы выходим с мощным треком — и в таком духе будем раскатывать весь альбом. И, честно, это пластинка не для слабонервных. Там много агрессии.



Всего 10–11 песен — и каждая, чёрт возьми, на уровне. Ты дослушиваешь одну, включаешь следующую и думаешь: “Вау, она не хуже”. Потом ещё одна — и уже: “Срань господня…” В общем, альбом просто набит охрененными треками. Смекаешь?»



Говоря о названии нового альбома ANTHRAX, Charlie Benante отметил:



«Могу сказать одно — название очень странное [смеётся]. Оно просто пришло ко мне однажды вечером. И знаешь… на этом этапе нашей карьеры и жизни название должно отражать, где мы находимся.



Когда я работал над альбомом и вдруг появилось это название — оно меня просто пробило. Я подумал: “Вау. Это идеально подходит”. Так что мы на нём и остановились».



Рассказывая об обложке, Benante добавил:



«С обложкой тоже интересная история. Я искал художника под конкретную идею — у меня в голове был образ.



Что-то в духе старых постеров Harry Houdini, таких винтажных, как на Coney Island в 30-х. И вот как-то вечером я смотрю документалку про David Blaine — он один из моих любимых, у меня иногда просто мозг взрывается от того, что он делает.



В конце серии появляется арт — и я просто завис: “Вот оно. Это именно тот стиль, который мне нужен”. Я полез в титры, нашёл художника, мы связались с ним. Он знал, что такое ANTHRAX, и сразу сказал: “Я в деле”.



Мы обсудили концепцию, детали, стиль — и, чёрт, он выдал просто фантастическую работу».



На вопрос, сыграют ли ANTHRAX что-то новое в туре по Австралии, Charlie ответил:



«Думаю, мы сыграем небольшой кусок чего-нибудь. Но, может, в этот раз дадим чуть больше, чем просто тизер — не как в Канаде с MEGADETH и EXODUS. Понимаешь, не просто закуску. Сначала закуска — а потом уже и коктейль к ней».



Говоря о процессе написания нового материала, Benante отметил:



«На этом альбоме есть вещи, которые я бы не смог написать 15–20 лет назад. Я реально углубился в процесс и нашёл для себя новый подход.



В группе я в основном отвечаю за музыку, Scott Ian пишет тексты, Frank Bello помогает с мелодиями. И, кстати, у Frank'а есть свой трек на альбоме — в основном его риффы, и он тоже отличный.



После пандемии всё как-то изменилось. Не знаю, чувак… думаю, нас всех это задело. Мы как будто ушли куда-то далеко — и я точно вышел из этого с другим взглядом на вещи. Новая жизнь, новый подход — всё вот это».



Он также рассказал о работе с продюсером Jay Ruston'ом:



«Я бы сказал, что Jay понимает нас лучше, чем кто-либо. И особенно он помогает Joey Belladonna'е раскрыться как вокалисту — у них реально сильная рабочая химия.



Это важно, потому что мы работаем не так, как многие группы. Раньше мы собирались на репетициях, я приносил риффы и показывал всем. Сейчас всё иначе: я записываю демки дома и рассылаю. Плюс отправляю видео, как играю рифф.



Scott либо звонит, либо просто кидает “палец вверх”: “Давай развивать это”. Так набирается четыре-пять идей, потом мы встречаемся и уже вместе доводим их до ума. Так мы и работаем сейчас».







