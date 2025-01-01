Arts
Новости
*Вокалист SCORPIONS: «Мы аполитичная группа» 41
*ARCH ENEMY расстались с вокалисткой 22
*Лидер MEGADETH: «От трех до пяти буду прощаться, не меньше!» 21
*Новая песня ULVER 16
*Новое видео CLAWFINGER 13
Anthrax

24 ноя 2025 : 		 ANTHRAX завершили сведение

4 ноя 2025 : 		 Вокалист DEATH ANGEL о прослушивании в ANTHRAX

28 окт 2025 : 		 Басист ANTHRAX: «Мы голодны до работы»

29 сен 2025 : 		 NEIL TURBIN исполнил ранние песни ANTHRAX

20 сен 2025 : 		 JOHN BUSH: «Гитарист ANTHRAX предложил мне свои услуги»

31 июл 2025 : 		 JOHN BUSH даст три концерта с песнями ANTHRAX

28 июл 2025 : 		 Барабанщик ANTHRAX тоже обещает новую песню

19 июл 2025 : 		 Новая песня ANTHRAX до конца года

13 июл 2025 : 		 JOEY BELLADONNA завершил запись вокала

7 июл 2025 : 		 Группа ANTHRAX выступила на финальном шоу BLACK SABBATH

3 июл 2025 : 		 FRANK BELLO о первом концерте с ANTHRAX

25 июн 2025 : 		 Басист ANTHRAX: «Играть на стадионе Yankee было очень круто!»

21 май 2025 : 		 Бывшие из ANTHRAX пытаются в RAINBOW

1 апр 2025 : 		 ANTHRAX продолжат работать над альбомом

23 мар 2025 : 		 Как ANTHRAX попали на прощание с OZZY OSBOURNE?

7 фев 2025 : 		 Вокалисту ANTHRAX осталось пару песен

28 янв 2025 : 		 ANTHRAX о европейском туре

27 янв 2025 : 		 Новый альбом ANTHRAX выйдет осенью

14 янв 2025 : 		 DAN LILKER был удивлен приглашением в ANTHRAX

26 дек 2024 : 		 Чем занимался JOEY BELLADONNA вне ANTHRAX

16 дек 2024 : 		 Видео полного выступления ANTHRAX

19 ноя 2024 : 		 DAN LILKER о концертах с ANTHRAX

17 ноя 2024 : 		 Новая фигурка гитариста ANTHRAX

4 ноя 2024 : 		 FRANK BELLO приступил к записи нового материала ANTHRAX

14 окт 2024 : 		 FRANK BELLO выступил с ANTHRAX

18 сен 2024 : 		 JOEY BELLADONNA приступил к записи вокала для ANTHRAX
|||| 24 ноя 2025

ANTHRAX завершили сведение



По сообщению барабанщика ANTHRAX, группа завершила сведение нового альбома в Studio 606, Northridge, California.




просмотров: 170

