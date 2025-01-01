Arts
Новости
*

Anthrax

*



4 ноя 2025 : 		 Вокалист DEATH ANGEL о прослушивании в ANTHRAX

28 окт 2025 : 		 Басист ANTHRAX: «Мы голодны до работы»

29 сен 2025 : 		 NEIL TURBIN исполнил ранние песни ANTHRAX

20 сен 2025 : 		 JOHN BUSH: «Гитарист ANTHRAX предложил мне свои услуги»

31 июл 2025 : 		 JOHN BUSH даст три концерта с песнями ANTHRAX

28 июл 2025 : 		 Барабанщик ANTHRAX тоже обещает новую песню

19 июл 2025 : 		 Новая песня ANTHRAX до конца года

13 июл 2025 : 		 JOEY BELLADONNA завершил запись вокала

7 июл 2025 : 		 Группа ANTHRAX выступила на финальном шоу BLACK SABBATH

3 июл 2025 : 		 FRANK BELLO о первом концерте с ANTHRAX

25 июн 2025 : 		 Басист ANTHRAX: «Играть на стадионе Yankee было очень круто!»

21 май 2025 : 		 Бывшие из ANTHRAX пытаются в RAINBOW

1 апр 2025 : 		 ANTHRAX продолжат работать над альбомом

23 мар 2025 : 		 Как ANTHRAX попали на прощание с OZZY OSBOURNE?

7 фев 2025 : 		 Вокалисту ANTHRAX осталось пару песен

28 янв 2025 : 		 ANTHRAX о европейском туре

27 янв 2025 : 		 Новый альбом ANTHRAX выйдет осенью

14 янв 2025 : 		 DAN LILKER был удивлен приглашением в ANTHRAX

26 дек 2024 : 		 Чем занимался JOEY BELLADONNA вне ANTHRAX

16 дек 2024 : 		 Видео полного выступления ANTHRAX

19 ноя 2024 : 		 DAN LILKER о концертах с ANTHRAX

17 ноя 2024 : 		 Новая фигурка гитариста ANTHRAX

4 ноя 2024 : 		 FRANK BELLO приступил к записи нового материала ANTHRAX

14 окт 2024 : 		 FRANK BELLO выступил с ANTHRAX

18 сен 2024 : 		 JOEY BELLADONNA приступил к записи вокала для ANTHRAX

12 сен 2024 : 		 Лидер ANTHRAX: «А мы никуда не спешим»
Вокалист DEATH ANGEL о прослушивании в ANTHRAX



MARK OSEGUEDA в беседе с ведущим "Another Death Angel Xmas Show" поговорил о прослушивании в ANTHRAXв 1992 году:

«Ну, когда они расстались с Joey в первый раз, я жил в Нью-Йорке, и они позвонили мне. И я больше не участвовал в DEATH ANGEL, они позвонили мне и спросили, не заинтересован ли я в прослушивании. Я помню, как-то раз у них был большой конкурс для всех желающих, но были определенные люди, которых они пригласили. Я был одним из них. Я поехал в Бербанк, кажется, и прошел прослушивание. Это было отличное времяпрепровождение. Это был отличный джем. Я знаю, что в какой-то момент, из того, что я слышал от других людей, они сузили круг подозреваемых до меня, John Bush [из ARMORED SAINT] и этого парня, в то время Spike [Xavier] из группы MIND OVER FOUR. Вот что я слышал. А потом я также услышал от участников группы, что они сузили круг поиска до меня и Bush'a. Да, и, по правде говоря, я думаю, что они приняли правильное решение. Для той эпохи и того времени они приняли абсолютно правильное решение, выбрав John Bush.

Я дружу со всеми ребятами из ANTHRAX, я дружу со всеми ребятами из ARMORED SAINT, и я люблю John Bush. И эта эпоха была идеальной. То, что они искали, было именно тем парнем, которого они искали».




просмотров: 105

