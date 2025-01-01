сегодня



Вокалист DEATH ANGEL о прослушивании в ANTHRAX



MARK OSEGUEDA в беседе с ведущим "Another Death Angel Xmas Show" поговорил о прослушивании в ANTHRAXв 1992 году:



«Ну, когда они расстались с Joey в первый раз, я жил в Нью-Йорке, и они позвонили мне. И я больше не участвовал в DEATH ANGEL, они позвонили мне и спросили, не заинтересован ли я в прослушивании. Я помню, как-то раз у них был большой конкурс для всех желающих, но были определенные люди, которых они пригласили. Я был одним из них. Я поехал в Бербанк, кажется, и прошел прослушивание. Это было отличное времяпрепровождение. Это был отличный джем. Я знаю, что в какой-то момент, из того, что я слышал от других людей, они сузили круг подозреваемых до меня, John Bush [из ARMORED SAINT] и этого парня, в то время Spike [Xavier] из группы MIND OVER FOUR. Вот что я слышал. А потом я также услышал от участников группы, что они сузили круг поиска до меня и Bush'a. Да, и, по правде говоря, я думаю, что они приняли правильное решение. Для той эпохи и того времени они приняли абсолютно правильное решение, выбрав John Bush.



Я дружу со всеми ребятами из ANTHRAX, я дружу со всеми ребятами из ARMORED SAINT, и я люблю John Bush. И эта эпоха была идеальной. То, что они искали, было именно тем парнем, которого они искали».







