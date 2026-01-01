сегодня



Басист ANTHRAX обещает альбом весной



Frank Bello в недавнем интервью рассказал, когда стоит ждать нового альбома ANTHRAX:



«Пластинка выйдет в мае. Я очень горжусь этим. Она такая тяжелая. Некоторые партии действительно трудно играть — очень трудно, и я рад это признать, потому что мне нравится, когда все это бросает вызов. Вокал Joey (Belladonna, вокалист ANTHRAX) — я не понимаю, как этот парень может так петь, но он все равно потрясающий. И я очень доволен.



Если вам понравятся две последние пластинки, которые мы выпустили, и прошлый материал, то я полагаю, что все будут довольны, потому что мы, как фэны, в восторге. И, ребята, прошло много времени, так что спасибо, что подождали. Прошло 10 лет [с момента выхода последнего альбома]. Но мы убедились, что ожидания того стоило!»







