Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*JOE LYNN TURNER: «Мой посыл услышали не все» 43
*BEHEMOTH захотели в Таиланде: Полное видео 38
*Новая песня SEPULTURA 34
*Вокалист LAMB OF GOD: «Не будьте апатичным слизняком и не жа... 33
*ALISSA WHITE-GLUZ в BLUE MEDUSA 33
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*JOE LYNN TURNER: «Мой посыл услышали не все» 43
*BEHEMOTH захотели в Таиланде: Полное видео 38
*Новая песня SEPULTURA 34
*Вокалист LAMB OF GOD: «Не будьте апатичным слизняком и не жа... 33
*ALISSA WHITE-GLUZ в BLUE MEDUSA 33
[= ||| все новости группы



*

Anthrax

*



12 мар 2026 : 		 Лидер ANTHRAX: «Спина позволила мне выложиться лишь на 40%»

25 фев 2026 : 		 Басист ANTHRAX: «Альбом выйдет в этом году»

12 фев 2026 : 		 Басист ANTHRAX обещает альбом весной

3 фев 2026 : 		 ANTHRAX выступили с Joey Vera

22 дек 2025 : 		 JOHN BUSH продолжает исполнять ANTHRAX

22 дек 2025 : 		 ANTHRAX сняли новое видео

16 дек 2025 : 		 JOHN BUSH открыл тур по песням ANTHRAX

15 дек 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления ANTHRAX

13 дек 2025 : 		 Барабанщик ANTHRAX о новой пластинке

24 ноя 2025 : 		 ANTHRAX завершили сведение

4 ноя 2025 : 		 Вокалист DEATH ANGEL о прослушивании в ANTHRAX

28 окт 2025 : 		 Басист ANTHRAX: «Мы голодны до работы»

29 сен 2025 : 		 NEIL TURBIN исполнил ранние песни ANTHRAX

20 сен 2025 : 		 JOHN BUSH: «Гитарист ANTHRAX предложил мне свои услуги»

31 июл 2025 : 		 JOHN BUSH даст три концерта с песнями ANTHRAX

28 июл 2025 : 		 Барабанщик ANTHRAX тоже обещает новую песню

19 июл 2025 : 		 Новая песня ANTHRAX до конца года

13 июл 2025 : 		 JOEY BELLADONNA завершил запись вокала

7 июл 2025 : 		 Группа ANTHRAX выступила на финальном шоу BLACK SABBATH

3 июл 2025 : 		 FRANK BELLO о первом концерте с ANTHRAX

25 июн 2025 : 		 Басист ANTHRAX: «Играть на стадионе Yankee было очень круто!»

21 май 2025 : 		 Бывшие из ANTHRAX пытаются в RAINBOW

1 апр 2025 : 		 ANTHRAX продолжат работать над альбомом

23 мар 2025 : 		 Как ANTHRAX попали на прощание с OZZY OSBOURNE?

7 фев 2025 : 		 Вокалисту ANTHRAX осталось пару песен

28 янв 2025 : 		 ANTHRAX о европейском туре
Показать далее
| - |

|||| 12 мар 2026

Лидер ANTHRAX: «Спина позволила мне выложиться лишь на 40%»



zoom
SCOTT IAN в недавнем интервью поговорил о том, как он переносит тяготы концертных выступлений в своем возрасте:

«Честно говоря, впервые в жизни мне приходится отвечать на такой вопрос. Я повредил спину.

В конце января мы играли на круизе 70000 Tons of Metal. Обычно корабль идёт к Багамам, но на этот раз погода была просто ужасной. Настоящий шторм, поэтому судно даже не смогло дойти до островов.

Мы просто зависли где-то у побережья Флориды, милях в двадцати-тридцати от берега. И там было адски холодно. В Майами в это время года обычно 70–75 по Фаренгейту, а тут температура была в районе тридцати, шёл снег. Мы в океане, ветер — около 40 миль в час.

Второй концерт у нас был в субботу вечером на открытой палубе у бассейна. На корабле три тысячи человек, и мы играем на улице. Было чертовски холодно. Мы пытались уговорить организаторов перенести шоу обратно в помещение, но они не смогли перекроить расписание. А фанаты всё равно стояли там, на холоде. И мы решили: “Ну раз они здесь — мы ничего отменять не будем”.

Так что мы сыграли. А мы довольно физические крепки. Я постоянно двигаюсь по сцене — прыгаю, топаю, бегаю туда-сюда. Но на таком холоде мышцы просто не могли нормально работать. Я разогревался, конечно, но толку почти не было.

На следующий день после выступления спина начала болеть так, что я едва мог ходить. Неделю. Я не мог завязать шнурки. Я, чёрт возьми, не мог даже надеть штаны.

Никогда в жизни у меня не было таких спазмов в спине. Это жесть. Потом я полетел домой — но перед этим мне ещё нужно было закончить южноамериканские концерты с MR. BUNGLE. И эти десятичасовые перелёты… чувак, я не мог даже пошевелиться. Просто сидел и страдал.

Прошло уже пять недель. Потом мы отправились в тур по Канаде с MEGADETH и EXODUS. Каждый вечер — массажисты, чёртовы остеопаты, всё что угодно, лишь бы выйти на сцену.

На этом канадском туре я, наверное, был процентов на сорок от своей формы. Я не мог прыгать, не мог нормально топать ногами. Хотя, может, моя игра даже стала лучше — потому что что мне ещё оставалось делать? [смеётся] Я просто больше тряс головой. Хоть башкой крутить было не больно».

Говоря о предстоящем австралийском туре ANTHRAX, Ian добавил:

«Сейчас я дома и хожу к физиотерапевту. Через неделю мы летим в Австралию. И, честно говоря, мне уже лучше, чем было неделю назад. Я надеюсь, что к первому концерту в Brisbane буду хотя бы на 70–75 процентов от своей формы. Потому что я не хочу снова угробить спину.

Я реально слежу за собой. Уже много лет регулярно тренируюсь, потому что хочу выступать на том уровне, на котором должен. Я знаю, какое шоу мы должны давать публике».

Он также вспомнил заявление Dee Snider из TWISTED SISTER о завершении гастрольной деятельности:

«Несколько недель назад Dee Snider сказал, что уходит со сцены, потому что чувствует — физически уже не может давать то шоу, которое хочет. И я понимаю его на все сто. Иногда в Канаде было реально тяжело. Зрители не знают, что происходит на сцене. Например, у меня посреди концерта начинается грёбаный спазм в ноге.

Они этого не видят. Я просто трясу головой. Если делаю гримасу — они думают, что это потому, что я “мИтолизт”. А на самом деле мне просто больно. Но я всё равно делаю всё, что могу.

Иногда я пытался сделать какое-то движение и понимал: “Нет. Я просто не могу”. И это ужасно раздражает».

В завершение Scott снова вернулся к теме физической формы:

«Я прекрасно понимаю, что должен заботиться о себе. Мы все это понимаем. Посмотрите на Joey Belladonna из ANTHRAX. Он невероятно следит за своим голосом. Именно поэтому у нас есть парень, которому за шестьдесят, и он всё ещё берёт каждую ноту.

Нам даже не приходится менять тональности. Это редкость для вокалиста такого возраста. И это не какая-то грёбаная магия. Это потому, что он заботится о себе.

Вот что нужно делать, если ты хочешь продолжать этим заниматься!»




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 199

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом