Лидер ANTHRAX: «Спина позволила мне выложиться лишь на 40%»



SCOTT IAN в недавнем интервью поговорил о том, как он переносит тяготы концертных выступлений в своем возрасте:



«Честно говоря, впервые в жизни мне приходится отвечать на такой вопрос. Я повредил спину.



В конце января мы играли на круизе 70000 Tons of Metal. Обычно корабль идёт к Багамам, но на этот раз погода была просто ужасной. Настоящий шторм, поэтому судно даже не смогло дойти до островов.



Мы просто зависли где-то у побережья Флориды, милях в двадцати-тридцати от берега. И там было адски холодно. В Майами в это время года обычно 70–75 по Фаренгейту, а тут температура была в районе тридцати, шёл снег. Мы в океане, ветер — около 40 миль в час.



Второй концерт у нас был в субботу вечером на открытой палубе у бассейна. На корабле три тысячи человек, и мы играем на улице. Было чертовски холодно. Мы пытались уговорить организаторов перенести шоу обратно в помещение, но они не смогли перекроить расписание. А фанаты всё равно стояли там, на холоде. И мы решили: “Ну раз они здесь — мы ничего отменять не будем”.



Так что мы сыграли. А мы довольно физические крепки. Я постоянно двигаюсь по сцене — прыгаю, топаю, бегаю туда-сюда. Но на таком холоде мышцы просто не могли нормально работать. Я разогревался, конечно, но толку почти не было.



На следующий день после выступления спина начала болеть так, что я едва мог ходить. Неделю. Я не мог завязать шнурки. Я, чёрт возьми, не мог даже надеть штаны.



Никогда в жизни у меня не было таких спазмов в спине. Это жесть. Потом я полетел домой — но перед этим мне ещё нужно было закончить южноамериканские концерты с MR. BUNGLE. И эти десятичасовые перелёты… чувак, я не мог даже пошевелиться. Просто сидел и страдал.



Прошло уже пять недель. Потом мы отправились в тур по Канаде с MEGADETH и EXODUS. Каждый вечер — массажисты, чёртовы остеопаты, всё что угодно, лишь бы выйти на сцену.



На этом канадском туре я, наверное, был процентов на сорок от своей формы. Я не мог прыгать, не мог нормально топать ногами. Хотя, может, моя игра даже стала лучше — потому что что мне ещё оставалось делать? [смеётся] Я просто больше тряс головой. Хоть башкой крутить было не больно».



Говоря о предстоящем австралийском туре ANTHRAX, Ian добавил:



«Сейчас я дома и хожу к физиотерапевту. Через неделю мы летим в Австралию. И, честно говоря, мне уже лучше, чем было неделю назад. Я надеюсь, что к первому концерту в Brisbane буду хотя бы на 70–75 процентов от своей формы. Потому что я не хочу снова угробить спину.



Я реально слежу за собой. Уже много лет регулярно тренируюсь, потому что хочу выступать на том уровне, на котором должен. Я знаю, какое шоу мы должны давать публике».



Он также вспомнил заявление Dee Snider из TWISTED SISTER о завершении гастрольной деятельности:



«Несколько недель назад Dee Snider сказал, что уходит со сцены, потому что чувствует — физически уже не может давать то шоу, которое хочет. И я понимаю его на все сто. Иногда в Канаде было реально тяжело. Зрители не знают, что происходит на сцене. Например, у меня посреди концерта начинается грёбаный спазм в ноге.



Они этого не видят. Я просто трясу головой. Если делаю гримасу — они думают, что это потому, что я “мИтолизт”. А на самом деле мне просто больно. Но я всё равно делаю всё, что могу.



Иногда я пытался сделать какое-то движение и понимал: “Нет. Я просто не могу”. И это ужасно раздражает».



В завершение Scott снова вернулся к теме физической формы:



«Я прекрасно понимаю, что должен заботиться о себе. Мы все это понимаем. Посмотрите на Joey Belladonna из ANTHRAX. Он невероятно следит за своим голосом. Именно поэтому у нас есть парень, которому за шестьдесят, и он всё ещё берёт каждую ноту.



Нам даже не приходится менять тональности. Это редкость для вокалиста такого возраста. И это не какая-то грёбаная магия. Это потому, что он заботится о себе.



Вот что нужно делать, если ты хочешь продолжать этим заниматься!»







