JOHN BUSH открыл тур по песням ANTHRAX



JOHN BUSH выступлением 13 декабря в Whisky A Go Go, West Hollywood, California, открыл тур по песням ANTHRAX:



01. Potters Field

02. Random Acts Of Senseless Violence

03. Refuse To Be Denied

04. Inside Out

05. Cadillac Rock Box

06. Hy Pro Glo

07. Catharsis

08. 1000 Points Of Hate

09. Black Dahlia

10. Black Lodge

11. King Size

12. Safe Home

13. Room For One More

14. Fueled



Encore:



15. What Doesn't Die

16. Only











