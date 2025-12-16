JOHN BUSH открыл тур по песням ANTHRAX

4 ноя 2024 :
|
FRANK BELLO приступил к записи нового материала ANTHRAX
14 окт 2024 :
|
FRANK BELLO выступил с ANTHRAX
18 сен 2024 :
|
JOEY BELLADONNA приступил к записи вокала для ANTHRAX
12 сен 2024 :
|
Лидер ANTHRAX: «А мы никуда не спешим»
21 авг 2024 :
|
Барабанщик ANTHRAX обещает необычные песни
20 авг 2024 :
|
Собирается ли DAN SPITZ в ANTHRAX?
12 авг 2024 :
|
Акустика от бывшего вокалиста ANTHRAX
6 авг 2024 :
|
Вокалист ANTHRAX любит классик-рок
25 июл 2024 :
|
JOHN BUSH придумал новые варианты тура с песнями ANTHRAX
2 июн 2024 :
|
DAN LILKER о выступлении с ANTHRAX
21 май 2024 :
|
NEIL TURBIN: «Я не увольнял Dan'a из ANTHRAX»
14 май 2024 :
|
Вокалист ANTHRAX поёт JOURNEY в караоке
13 май 2024 :
|
ANTHRAX выступили с оригинальным басистом
30 апр 2024 :
|
ANDREAS KISSER присоединился на сцене к ANTHRAX
25 апр 2024 :
|
Видео с выступления ANTHRAX
24 апр 2024 :
|
JOHN BUSH не против что-то сделать с ANTHRAX
21 апр 2024 :
|
Видео с выступления ANTHRAX
18 апр 2024 :
|
Видео полного выступления ANTHRAX
15 апр 2024 :
|
ANTHRAX отыграли первое шоу с DAN LILKER
9 апр 2024 :
|
DAN LILKER о появлении в ANTHRAX
31 мар 2024 :
|
DAN LILKER выступит с ANTHRAX
2 фев 2024 :
|
Басист ANTHRAX о новом альбоме: «Мы немного прибавили в тяжести»
2 дек 2023 :
|
Вокалист ANTHRAX: «Увольняли меня два раза. Я всё запомнил»
6 окт 2023 :
|
ANTHRAX начнут запись вокала осенью
17 авг 2023 :
|
Вокал для нового ANTHRAX никто не записывал
9 авг 2023 :
|
Гитарист ANTHRAX не против подкладок
29 июл 2023 :
|
Лидер ANTHRAX благодарит пожарных
24 июл 2023 :
|
JOEY BELLADONNA о прослушивании в ANTHRAX: «Я понятия не имел, с чем имею дело в музыкальном плане»
11 июл 2023 :
|
Басист ANTHRAX надеется на 2024 год
24 июн 2023 :
|
Бывший из ANTHRAX: «И хочется, и колется!»
29 май 2023 :
|
Robb Flynn присоединился на сцене к ANTHRAX
24 май 2023 :
|
Гитарист ANTHRAX: «Запись идёт отлично»
23 май 2023 :
|
DEREK RODDY выступит с ANTHRAX
1 май 2023 :
|
ANTHRAX приступили к записи
20 апр 2023 :
|
ANTHRAX забили на Европу
4 апр 2023 :
|
ANTHRAX готовы к записи
3 апр 2023 :
|
Гитарист ANTHRAX спел с женой
13 мар 2023 :
|
Барабанщик ANTHRAX не против использования фонограммы на концертах
22 фев 2023 :
|
Басист ANTHRAX: «Просыпаюсь я, значицца, в кровище, и бац!»
21 фев 2023 :
|
Вокалист ANTHRAX — о вокалистах, поющих под фонограмму: «Я не могу со всем этим смириться»
21 фев 2023 :
|
ROBB FLYNN присоединился на сцене к ANTHRAX
18 фев 2023 :
|
REX BROWN присоединился к ANTHRAX
27 янв 2023 :
|
ANTHRAX: «5 или 10? Вот в чём вопрос»
24 янв 2023 :
|
ANTHRAX отыграли первое шоу с DEREK'ом RODDY
23 янв 2023 :
|
ANTHRAX открыли тур
22 янв 2023 :
|
JOEY BELLADONNA — о возвращении в ANTHRAX
18 янв 2023 :
|
Барабанщик ANTHRAX: «Мы работаем над пластинкой уже три года. Стыдоба!»
17 янв 2023 :
|
Гитарист ANTHRAX: «Забудьте о "Большой четвёрке" до 2025 года!»
9 дек 2022 :
|
Вокалист ANTHRAX: «Прогресс есть!»
8 дек 2022 :
|
ANTHRAX не поедут на BLOODSTOCK OPEN AIR
25 ноя 2022 :
|
Басист ANTHRAX о причинах отмены концертов в августе
24 ноя 2022 :
|
Басист ANTHRAX: «Горжусь тем, что у нас получается»
20 ноя 2022 :
|
Басист ANTHRAX — об отмене европейского тура
10 ноя 2022 :
|
Почему ROB CAGGIANO ушёл из ANTHRAX
9 ноя 2022 :
|
Басист ANTHRAX представил клип
2 ноя 2022 :
|
JOHN BUSH был бы не против тура с материалом ANTHRAX
5 окт 2022 :
|
Бывший басист ANTHRAX заявил, что сочинил 75 % материала "Fistful of Metal"
28 сен 2022 :
|
Басист ANTHRAX — об отмене тура в Европе: «Расходы выросли втрое»
19 сен 2022 :
|
Гитарист ANTHRAX — об альбоме "Among The Living": «Эта пластинка помогла нам сделать карьеру»
2 сен 2022 :
|
ANTHRAX отменили европейские гастроли из-за расходов
30 авг 2022 :
|
ANTHRAX и CHUCK D из PUBLIC ENEMY исполняют
17 авг 2022 :
|
Барабанщик ANTHRAX: «Музыка для нас на первом месте»
17 авг 2022 :
|
Видео полного выступления ANTHRAX
15 авг 2022 :
|
Вокалист ANTHRAX: «Я не уходил из группы, меня выкинули»
11 авг 2022 :
|
Лидер ANTHRAX обещает агрессивное звучание
2 авг 2022 :
|
Видео с выступления ANTHRAX
2 авг 2022 :
|
CHUCK D присоединился на сцене к ANTHRAX
1 авг 2022 :
|
ANTHRAX выпустят Dolby Atmos-версию "Among The Living"
28 июл 2022 :
|
ANTHRAX исполнили "Only"
25 июл 2022 :
|
Барабанщик ANTHRAX — о PHIL'E RUDD'E из AC/DC: «Он потрясающий барабанщик»
17 июл 2022 :
|
Фрагмент нового релиза ANTHRAX
16 июл 2022 :
|
Барабанщик ANTHRAX: «Нил Пирт и Phil Collins изобрели воображаемые барабаны»
27 июн 2022 :
|
Фрагмент нового релиза ANTHRAX
18 июн 2022 :
|
Басист ANTHRAX выпускает ЕР
1 июн 2022 :
|
Юбилейный стрим ANTHRAX выйдет на Blu-ray, CD
20 май 2022 :
|
Новый альбом ANTHRAX выйдет в 2023 году
28 апр 2022 :
|
У ANTHRAX есть отличные песни
23 мар 2022 :
|
ANTHRAX работают над новой музыкой
9 мар 2022 :
|
Музыканты ANTHRAX — о первом после пандемии концерте
17 янв 2022 :
|
Басист ANTHRAX поблагодарил фронтмена METALLICA за организацию концертов «Большой четвёрки»
14 янв 2022 :
|
Басист ANTHRAX — о первой встрече с KISS
9 янв 2022 :
|
Басист ANTHRAX принял еще одну дозу
30 дек 2021 :
|
Басист ANTHRAX — о паразитах в своей жизни
20 дек 2021 :
|
Профессиональное видео с выступления ANTHRAX
16 дек 2021 :
|
Басист ANTHRAX — об альбоме 1987 года
13 дек 2021 :
|
Басист ANTHRAX— о переменах в составе
3 дек 2021 :
|
Басист ANTHRAX: «Только локотками!»
1 дек 2021 :
|
Басист ANTHRAX — о долголетии
29 ноя 2021 :
|
Бывший гитарист ANTHRAX — о фанатах
28 ноя 2021 :
|
Профессиональное видео полного выступления ANTHRAX
25 ноя 2021 :
|
Басист ANTHRAX пописывает материал
23 ноя 2021 :
|
Вокалисту ANTHRAX не терпится начать
8 ноя 2021 :
|
Лидер ANTHRAX хотел расширить «четвёрку» за счет EXODUS
4 ноя 2021 :
|
Гитарист ANTHRAX не слышал новой музыки
2 ноя 2021 :
|
JOHN BUSH — о взаимоотношениях с членами ANTHRAX
27 окт 2021 :
|
FRANK BELLO: «Было сложно, но нам было нужно разойтись с JOEY BELLADONNA»
25 окт 2021 :
|
FRANK BELLO: «Для меня Дайм всегда будет шестым членом ANTHRAX»
15 окт 2021 :
|
Вокалист ANTHRAX — о вводе в ЗСРнР
1 окт 2021 :
|
Басист ANTHRAX играет на басу басиста IRON MAIDEN
24 сен 2021 :
|
Басист ANTHRAX — о сожалених
22 сен 2021 :
|
Басист ANTHRAX: «Хотел бы я родиться в то время, когда люди бы относились к друг другу лучше»
17 сен 2021 :
|
Единственное желание басиста ANTHRAX
8 сен 2021 :
|
Вокалист ANTHRAX — о туре с IRON MAIDEN
27 авг 2021 :
|
Новый виски от ANTHRAX
25 авг 2021 :
|
Бывший вокалист ANTHRAX: «В новых роликах обо мне отозвались не лучшим образом»
18 авг 2021 :
|
ANTHRAX едут в европейский тур
10 авг 2021 :
|
Новый эпизод ANTHRAX
26 июл 2021 :
|
Новый эпизод ANTHRAX
22 июл 2021 :
|
Бывший из ANTHRAX хочет в тур
22 июл 2021 :
|
Видео с выступления ANTHRAX
16 июл 2021 :
|
Гитарист ANTHRAX считает, что пандемия наложит отпечаток на новый альбом группы
10 июл 2021 :
|
Новый эпизод ANTHRAX
2 июл 2021 :
|
Новый эпизод ANTHRAX
2 июл 2021 :
|
Барабанщик ANTHRAX: «Не хотим, чтобы альбом утонул в COVID»
29 июн 2021 :
|
Новый эпизод ANTHRAX
25 июн 2021 :
|
Новый эпизод ANTHRAX
24 июн 2021 :
|
Басист ANTHRAX: «Увидел фаната, а я ана...»
21 июн 2021 :
|
Новый эпизод ANTHRAX
12 июн 2021 :
|
Новый эпизод ANTHRAX
7 июн 2021 :
|
Новый эпизод ANTHRAX
6 июн 2021 :
|
Детали стрима ANTHRAX
4 июн 2021 :
|
Новый эпизод ANTHRAX
3 июн 2021 :
|
Новый эпизод ANTHRAX
1 июн 2021 :
|
Новый эпизод ANTHRAX
30 май 2021 :
|
Бывший вокалист ANTHRAX — о своём вкладе в творчество коллектива
26 май 2021 :
|
Новый эпизод ANTHRAX
26 май 2021 :
|
Вокалист ANTHRAX — о шоу "Married With Children"
25 май 2021 :
|
Барабанщик ANTHRAX: «Мы не хотим, чтобы разогревающие нас группы звучали как дерьмо»
24 май 2021 :
|
Бывший вокалист ANTHRAX не против шоу
21 май 2021 :
|
Барабанщик ANTHRAX — о том, как стал основным композитором группы
21 май 2021 :
|
Мемуары басиста ANTHRAX выйдут осенью
20 май 2021 :
|
Седьмой эпизод от ANTHRAX
19 май 2021 :
|
Видео с выступления ANTHRAX
18 май 2021 :
|
Барабанщик ANTHRAX: «Я придумал бластбит? Я такого не говорил!»
18 май 2021 :
|
Шестой эпизод ANTHRAX
17 май 2021 :
|
JONATHAN DONAIS — о появлении в ANTHRAX
15 май 2021 :
|
Новый альбом ANTHRAX будет лучшим — так считает барабанщик группы
13 май 2021 :
|
Пятый эпизод ANTHRAX
12 май 2021 :
|
Гитарист ANTHRAX — о сохранении мотивации
11 май 2021 :
|
Четвертый эпизод ANTHRAX
10 май 2021 :
|
Третий эпизод ANTHRAX
10 май 2021 :
|
Второй эпизод ANTHRAX
4 май 2021 :
|
Первый эпизод от ANTHRAX
29 апр 2021 :
|
ANTHRAX отметят юбилей
14 апр 2021 :
|
ANTHRAX готовят «нечто особенное»
6 апр 2021 :
|
ANTHRAX не выпустят нового пока пандемия не закончится
2 апр 2021 :
|
ANTHRAX выпустят четыре сингла
30 мар 2021 :
|
ANTHRAX работают над новой музыкой
19 мар 2021 :
|
Барабанщик ANTHRAX выпустит сборник кавер-версий
15 мар 2021 :
|
CHARLIE BENANTE переработал ANTHRAX-2
14 мар 2021 :
|
CHARLIE BENANTE переработал ANTHRAX
9 мар 2021 :
|
Бывший вокалист ANTHRAX всё ещё хочет...
19 фев 2021 :
|
ANTHRAX записываются в студии
22 янв 2021 :
|
Кавер-версия IRON MAIDEN от барабанщика ANTHRAX
14 янв 2021 :
|
Гитарист ANTHRAX: «Гитарно-ориентированные команды никуда не денутся»
13 янв 2021 :
|
ANTHRAX работают над быстрым альбомом
8 янв 2021 :
|
Гитарист ANTHRAX: «С нашим каталогом мы могли бы больше и не писать альбомов»
30 дек 2020 :
|
Кого неправильно взяли в "Big Four"? Отвечает гитарист ANTHRAX
15 дек 2020 :
|
Гитарист ANTHRAX представляет виски
15 дек 2020 :
|
Кавер-версия ANTHRAX от участников CARCASS, REVOCATION, PERIPHERY, HJELVIK, ALL THAT REMAINS
27 ноя 2020 :
|
Барабанщик ANTHRAX: «Джемы вернули мне креатив!»
26 ноя 2020 :
|
ANTHRAX выпускают часы
25 ноя 2020 :
|
Лидер ANTHRAX: «Когда будем готовы, мы запишем пластинку»
20 ноя 2020 :
|
ANTHRAX выпускают комиксы
10 ноя 2020 :
|
Музыканты ANTHRAX, SUM 41 исполняют PUBLIC IMAGE LTD.
5 ноя 2020 :
|
Карантинное видео ANTHRAX
2 ноя 2020 :
|
Гитарист ANTHRAX рассказал, как METALLICA уволили DAVE'а
21 окт 2020 :
|
Новый виски от ANTHRAX
13 окт 2020 :
|
Барабанщик ANTHRAX сделал тату в честь Ван Хален
5 окт 2020 :
|
Барабанщик ANTHRAX высмеивает Трампа
4 окт 2020 :
|
Басист ANTHRAX работает над сольником
30 сен 2020 :
|
ANTHRAX выпускают санитайзер
28 сен 2020 :
|
Drum-cam от ANTHRAX
24 сен 2020 :
|
JOHN BUSH собирается в сольный тур по песням ANTHRAX
15 сен 2020 :
|
JOHN BUSH — о концерте ANTHRAX с тремя вокалистами
26 авг 2020 :
|
Гитарист ANTHRAX: «Я так рад, что сейчас не на Украине»
21 авг 2020 :
|
Новый ролик от ANTHRAX
21 авг 2020 :
|
Карантинное видео ANTHRAX
20 авг 2020 :
|
Новый ролик от ANTHRAX
20 авг 2020 :
|
Новый ролик от ANTHRAX
19 авг 2020 :
|
Лидер ANTHRAX: «Мы работаем над материалом!»
13 авг 2020 :
|
Четвертый ролик от ANTHRAX
13 авг 2020 :
|
Кавер-версия песни U2 от участников ANTHRAX и DEATH ANGEL
1 авг 2020 :
|
ANTHRAX — о туре с IRON MAIDEN
22 июл 2020 :
|
Басист ANTHRAX: «Надевайте маски!»
21 июл 2020 :
|
Барабанщик ANTHRAX — о переиздании "Persistence Of Time"
19 июл 2020 :
|
ANTHRAX о сотрудничестве с PUBLIC ENEMY
14 июл 2020 :
|
ANTHRAX — о создании "Persistence Of Time"
13 июл 2020 :
|
Вокалист FEAR и музыканты ANTHRAX в новом карантинном видео
26 июн 2020 :
|
Участники ANTHRAX салютуют Даймбэгу выпуском бурбона
23 июн 2020 :
|
Барабанщик ANTHRAX и вокалистка BUTCHER BABIES исполняют MASSIVE ATTACK
22 июн 2020 :
|
Барабанщик ANTHRAX: «Ну это же я придумал бластбит!»
19 июн 2020 :
|
Участники ANTHRAX, VOLBEAT And SUICIDAL TENDENCIES исполняют RUN-D.M.C.
9 июн 2020 :
|
Переиздание ANTHRAX выйдет летом
1 июн 2020 :
|
Участники ANTHRAX и гитарист SKID ROW записали кавер IRON MAIDEN
29 май 2020 :
|
У ANTHRAX есть шесть-семь песен
27 май 2020 :
|
CHARLIE BENANTE и JOHN BUSH исполняют ANTHRAX
18 май 2020 :
|
Карантинные футболки от ANTHRAX
16 май 2020 :
|
Барабанщик ANTHRAX и басист SUICIDAL TENDENCIES исполняют хит Билли Айлиш
6 май 2020 :
|
Музыканты ANTHRAX и LAMB OF GOD исполняют песни DISCHARGE
5 май 2020 :
|
Барабанщик ANTHRAX: «Для меня TOOL — это новый RUSH»
6 апр 2020 :
|
Барабанщик ANTHRAX исполняет VAN HALEN
3 апр 2020 :
|
Лидер ANTHRAX о своих достижениях
25 мар 2020 :
|
Барабанщик ANTHRAX исполняет JUDAS PRIEST, LED ZEPPELIN, THE KNACK, THE EAGLES
13 мар 2020 :
|
CHARLIE BENANTE похвалил барабанные партии LARS'a ULRICH'a: «Мне нравится ход его мыслей в песнях»
4 фев 2020 :
|
Барабанщик ANTHRAX критикует решение Сената
22 янв 2020 :
|
Барабанщик ANTHRAX о новом альбоме
15 янв 2020 :
|
ANTHRAX в Sweetwater Studios
6 янв 2020 :
|
Барабанщик ANTHRAX об убийстве Сулеймани
11 дек 2019 :
|
CHARLIE BENANTE работает над демо к новому альбому ANTHRAX
4 дек 2019 :
|
ANTHRAX сотрудничают с PUCK HCKY
20 ноя 2019 :
|
SCOTT IAN продает рукописные тексты ANTHRAX и STORMTROOPERS OF DEATH
30 окт 2019 :
|
Барабанщик ANTHRAX о том, почему группу нужно включить в Зал Славы Рок-н-Ролла
20 окт 2019 :
|
Видео с выступления ANTHRAX
11 окт 2019 :
|
Вокалист ANTHRAX о выступлении с кавер-группой
7 окт 2019 :
|
Вокалист TESTAMENT присоединился на сцене к ANTHRAX
17 сен 2019 :
|
Бывший вокалист ANTHRAX напал на пожилых людей
21 авг 2019 :
|
Барабанщик ANTHRAX: «Нам нужен не просто альбом, нужно заявление!»
5 авг 2019 :
|
Гитарист ANTHRAX SCOTT IAN воздал дань уважения Малькольму Янгу из AC/DC: «Таких риффов никто больше не напишет»
29 июл 2019 :
|
ANTHRAX попали в Зал истории хэви-металла
17 июл 2019 :
|
Видео с выступления ANTHRAX
19 июн 2019 :
|
Видео с выступления ANTHRAX
17 июн 2019 :
|
Видео с выступления ANTHRAX
11 июн 2019 :
|
Басист ANTHRAX: «Мы очень довольны тем, что у нас получается»
10 июн 2019 :
|
Профессиональное видео с выступления ANTHRAX
6 май 2019 :
|
Лидер ANTHRAX о новом материале
20 мар 2019 :
|
Барабанщик ANTHRAX и вокалистка BUTCHER BABIES встречаются
17 мар 2019 :
|
Барабанщик ANTHRAX сыграл со SLAYER и загрустил
18 дек 2018 :
|
Басист ANTHRAX: «Никуда мы не уйдём!»
14 ноя 2018 :
|
Гитарист ANTHRAX о том, как курение сохранило Лемми пальцы
13 ноя 2018 :
|
ANTHRAX хотят переиздать "Persistence Of Time"
8 окт 2018 :
|
Вокалист ANTHRAX исполняет песни JOURNEY
31 авг 2018 :
|
Переиздание ANTHRAX выйдет осенью
24 авг 2018 :
|
ANTHRAX начнут работу над новым материалом в начале года
3 авг 2018 :
|
ANTHRAX исполняют PANTERA
4 июл 2018 :
|
SCOTT IAN о новом материале ANTHRAX
28 апр 2018 :
|
Фрагмент нового DVD ANTHRAX
18 апр 2018 :
|
Концертное видео ANTHRAX
2 апр 2018 :
|
У барабанщика ANTHRAX есть идеи для 7—8 треков
30 мар 2018 :
|
Трейлер нового DVD ANTHRAX
26 фев 2018 :
|
ANTHRAX отменили выступления в Европе
22 фев 2018 :
|
Басист ANTHRAX: «Не думаю, что SLAYER когда-нибудь умрут»
20 фев 2018 :
|
Барабанщик ANTHRAX критикует Трампа
8 фев 2018 :
|
Басист ANTHRAX о решении SLAYER уйти
7 фев 2018 :
|
Гитарист ANTHRAX о Малькольме Янге
31 янв 2018 :
|
Лидер ANTHRAX: «Я понимаю, почему SLAYER решили уйти»
29 янв 2018 :
|
Фрагмент нового DVD ANTHRAX
22 дек 2017 :
|
Фрагмент новой книги от гитариста ANTHRAX
12 дек 2017 :
|
Новый DVD ANTHRAX выйдет весной
22 ноя 2017 :
|
ANTHRAX переиздадут альбомы "We've Come For You All" и "The Greater Of Two Evils"
22 окт 2017 :
|
Гитарист ANTHRAX выпускает книгу
17 июл 2017 :
|
Вокалист ANTHRAX: «Не думал, что "Among The Living" будет таким успешным»
10 июл 2017 :
|
Видео с выступления ANTHRAX
9 июн 2017 :
|
ANTHRAX выпустили сингл
17 май 2017 :
|
RUDY SARZO в новой группе бывшего гитариста ANTHRAX
25 апр 2017 :
|
ANTHRAX исполнили кавер-версию хита KANSAS
13 апр 2017 :
|
ANTHRAX готовы к новым шоу «Большой четвёрки»
10 апр 2017 :
|
Видео с выступления ANTHRAX
6 апр 2017 :
|
Переиздание "State Of Euphoria" ANTHRAX выйдет с бонусным материалом
2 апр 2017 :
|
Бывшие участники ANTHRAX, JOURNEY в новой группе
1 апр 2017 :
|
Видео с выступления ANTHRAX
20 мар 2017 :
|
Фрагмент нового бокс-сета ANTHRAX
20 мар 2017 :
|
FRANK BELLO: «ANTHRAX хотели бы поработать с LADY GAGA»
27 фев 2017 :
|
Видео с выступления ANTHRAX
16 фев 2017 :
|
ANTHRAX снимали шоу для DVD
12 фев 2017 :
|
ANTHRAX открыли юбилейный тур
1 фев 2017 :
|
Бокс-сет ANTHRAX выйдет весной
25 янв 2017 :
|
ANTHRAX выпускают пиво
23 янв 2017 :
|
Трейлер нового релиза ANTHRAX
24 дек 2016 :
|
Туровое издание ANTHRAX выйдет в феврале
19 дек 2016 :
|
Видео с текстом от ANTHRAX
17 дек 2016 :
|
ANTHRAX дистанцировались от GLOBAL MUSIC RIGHTS
21 ноя 2016 :
|
Специальный релиз ANTHRAX
12 ноя 2016 :
|
Акустика от ANTHRAX
26 окт 2016 :
|
Лидер ANTHRAX о реюнионах: «Бабло решает»
14 окт 2016 :
|
Гитарист ANTHRAX защищает участников KISS
22 сен 2016 :
|
Видео с выступления ANTHRAX
19 сен 2016 :
|
ANTHRAX впервые с 1985 исполнили 'Aftershock'
18 сен 2016 :
|
ANTHRAX исполняют PINK FLOYD
26 авг 2016 :
|
Новое видео ANTHRAX
22 авг 2016 :
|
Барабанщик ANTHRAX критикует прессу
22 авг 2016 :
|
Профессиональное видео полного выступления ANTHRAX
31 июл 2016 :
|
Вышел новый сингл ANTHRAX
29 июн 2016 :
|
Видео с выступления ANTHRAX
22 июн 2016 :
|
Гитарист ANTHRAX о смерти Лемми: «Это был настоящий шок»
21 июн 2016 :
|
Видео с текстом от ANTHRAX
20 июн 2016 :
|
Видео с выступления ANTHRAX
16 июн 2016 :
|
Гитарист ANTHRAX: «Альбомы еще будут!»
16 июн 2016 :
|
Барабанщик ANTHRAX: «"For All Kings" может стать нашим последним альбомом»
16 июн 2016 :
|
Как гитарист ANTHRAX стал белым ходоком
9 июн 2016 :
|
Видео с выступления ANTHRAX
1 июн 2016 :
|
ANTHRAX: «Рок не сдох!»
16 май 2016 :
|
Барабанщик ANTHRAX вспоминает непростые времена
11 май 2016 :
|
Бывший вокалист ANTHRAX заявил, что группе не нужно было выпускать альбом "The Greater Of Two Evils"
9 май 2016 :
|
Басист ANTHRAX сочуствует начинающим рок-музыкантам
3 май 2016 :
|
Гитарист ANTHRAX: "Если воруешь музыку - то ты козлина!"
2 май 2016 :
|
Нынешний вокалист ANTHRAX не хочет исполнять материал JOHN BUSH'a
29 апр 2016 :
|
Гитарист ANTHRAX: «Если бы каждый, кто обращает на меня внимание, покупал наш альбом, мы бы стали такими же успешными, как ADELE»
16 апр 2016 :
|
Гитарист ANTHRAX не боится террористов
12 апр 2016 :
|
Гитарист ANTHRAX: "Мы все умрём..."
28 мар 2016 :
|
Гитарист SEPULTURA присоединился на сцене к ANTHRAX
27 мар 2016 :
|
Гитариста ANTHRAX пугает развитие Интернета
18 мар 2016 :
|
Колыбельные от ANTHRAX
7 мар 2016 :
|
Успехи в чарте ANTHRAX
4 мар 2016 :
|
Гитарист ANTHRAX: "Если бы у меня была возможность сделать так, чтобы Интернет исчез, я бы это сделал»
3 мар 2016 :
|
Барабанщик ANTHRAX о выборах президента США
3 мар 2016 :
|
Новое видео ANTHRAX
25 фев 2016 :
|
Видео с текстом от ANTHRAX
10 фев 2016 :
|
Видео полного выступления ANTHRAX
8 фев 2016 :
|
C ANTHRAX требуют миллион долларов
3 фев 2016 :
|
Бывший вокалист ANTHRAX: «Меня никогда не упоминали как автора в группе»
31 янв 2016 :
|
ANTHRAX исполнили новую песню
10 янв 2016 :
|
Барабанщика ANTHRAX огорчают комментарии в Интернете
4 янв 2016 :
|
Новая песня ANTHRAX
4 янв 2016 :
|
Гитарист ANTHRAX считает BLACK SABBATH первой металлической группой
2 янв 2016 :
|
Гитарист ANTHRAX почтил память Лемми
17 дек 2015 :
|
Гитарист ANTHRAX о событиях в Париже
14 дек 2015 :
|
Басист ANTHRAX: «Мы не планировали отменять тур из-за событий в Париже»
6 дек 2015 :
|
Трек-лист нового альбома ANTHRAX
27 ноя 2015 :
|
Лидер ANTHRAX о парижских событиях: «Ничто нас не остановит»
20 ноя 2015 :
|
Вышли записи бывшего вокалиста SKID ROW и ANTHRAX
20 ноя 2015 :
|
Концертный трек ANTHRAX
18 ноя 2015 :
|
Обложка нового альбома ANTHRAX
12 ноя 2015 :
|
ANTHRAX исполнили новую песню
7 ноя 2015 :
|
Видео с выступления ANTHRAX
3 ноя 2015 :
|
Бывший гитарист ANTHRAX назвал своих коллег по команде "сказочниками"
3 ноя 2015 :
|
Новый альбом ANTHRAX выйдет в феврале
2 ноя 2015 :
|
Барабанщик ANTHRAX объяснил, почему не едет в тур
1 ноя 2015 :
|
Название нового альбома ANTHRAX
27 окт 2015 :
|
CHARLIE BENANTE пропустит тур ANTHRAX
23 окт 2015 :
|
Видео с текстом от ANTHRAX
20 окт 2015 :
|
Юбилейное издание второго альбома ANTHRAX выйдет в ноябре
3 окт 2015 :
|
Гитарист ANTHRAX предлагает "засунуть в зад" стриминг-сервисы
2 окт 2015 :
|
Видео с выступления ANTHRAX
22 авг 2015 :
|
ANTHRAX на арфе
20 авг 2015 :
|
Гитарист SEPULTURA: «Выступления с ANTHRAX — один из лучших моментов в моей жизни»
3 авг 2015 :
|
Гитарист ANTHRAX сетует на нелегальные скачивания
31 июл 2015 :
|
Chuck D из PUBLIC ENEMY присоединился на сцене к ANTHRAX
30 июл 2015 :
|
Барабанщик ANTHRAX рассказал о новом альбоме
6 июл 2015 :
|
К какому бы дому в "Игре престолов" примкнул бы лидер ANTHRAX?
1 июл 2015 :
|
ANTHRAX выпускают новый бурбон
30 июн 2015 :
|
В автобусе с ANTHRAX
29 май 2015 :
|
Charlie Benante сказал, что у ANTHRAX больше двадцати песен для нового альбома
21 май 2015 :
|
ANTHRAX работают над 17 песнями
19 май 2015 :
|
CHARLIE BENANTE вернулся в ANTHRAX
24 апр 2015 :
|
CHARLIE BENANTE пропустит несколько выступлений ANTHRAX
13 апр 2015 :
|
Лидер ANTHRAX: «Новый альбом намного лучше "Worship Music"»
22 мар 2015 :
|
Новая песня ANTHRAX
5 мар 2015 :
|
Гитарист ANTHRAX перестал быть фанатом KISS после 'Alive II'
4 мар 2015 :
|
Фрагмент нового трека ANTHRAX
3 мар 2015 :
|
Как убивали гитариста ANTHRAX...
2 мар 2015 :
|
ANTHRAX работают над 17 песнями
21 фев 2015 :
|
Гитарист ANTHRAX в 'The Walking Dead'
7 фев 2015 :
|
Стали известны названия новых песен ANTHRAX
15 янв 2015 :
|
Гитарист ANTHRAX об участии в саундтреке "Игры Престолов"
14 янв 2015 :
|
Басист ANTHRAX обещает "тяжёлый, но узнаваемый" новый альбом
21 дек 2014 :
|
SCOTT IAN из ANTHRAX: "В наше время альбомы покупают либо старики, либо юные девчонки"
18 дек 2014 :
|
Бурбон "Indians" от ANTHRAX
14 дек 2014 :
|
Бывший вокалист ANTHRAX: "Создатели Интернета виновны в нелегальных скачиваниях"
9 дек 2014 :
|
CHARLIE BENANTE: "Новый альбом ANTHRAX может стать двойным"
9 дек 2014 :
|
ANTHRAX вспоминают гитариста PANTERA
6 дек 2014 :
|
FRANK BELLO из ANTHRAX "опечален" расставанием MEGADETH с двумя участниками
27 окт 2014 :
|
ANTHRAX исполнили фрагмент новой песни
23 окт 2014 :
|
SCOTT IAN: «Рок никогда не умрёт!»
10 окт 2014 :
|
Фрагмент нового DVD ANTHRAX
10 сен 2014 :
|
Фрагмент нового DVD ANTHRAX
20 авг 2014 :
|
Гитарист SEPULTURA присоединился на сцене к ANTHRAX
16 авг 2014 :
|
Трейлер нового DVD ANTHRAX
12 авг 2014 :
|
Видео с выступления ANTHRAX
15 июл 2014 :
|
Бывший вокалист ANTHRAX целиком исполнит первый альбом группы
9 июл 2014 :
|
Лидер ANTHRAX: «Надеюсь, LADY GAGA запишет кавер-версию нашей песни»
13 июн 2014 :
|
ROB CAGGIANO присоединился на сцене к ANTHRAX
3 июн 2014 :
|
ANTHRAX такой, каким вы никогда его не слышали
29 май 2014 :
|
Новый DVD ANTHRAX выйдет в сентябре
3 май 2014 :
|
DVD ANTHRAX выйдет летом
5 фев 2014 :
|
Гитарист ANTHRAX: «У нас написано 12 песен»
28 янв 2014 :
|
ANTHRAX на юбилее Tama
25 янв 2014 :
|
Барабанщик ANTHRAX исполняет LED ZEPPELIN
22 янв 2014 :
|
Басист ANTHRAX о новом материале
31 окт 2013 :
|
У ANTHRAX готово семь песен
4 окт 2013 :
|
Видео с выступления ANTHRAX
16 сен 2013 :
|
ANTHRAX приступили к сочинению
19 авг 2013 :
|
ANTHRAX впервые выступили в Израиле
16 авг 2013 :
|
Профессиональное видео c выступления ANTHRAX
16 авг 2013 :
|
SCOTT IAN о новом гитаристе ANTHRAX
7 авг 2013 :
|
Барабанщик ANTHRAX перенёс операцию
2 июл 2013 :
|
ANTHRAX планируют выпуск нового альбома на лето
21 июн 2013 :
|
ROB CAGGIANO объясняет причину своего ухода из ANTHRAX
27 май 2013 :
|
ANTHRAX исполнили фрагмент песни SLAYER
25 май 2013 :
|
Видео с выступления ANTHRAX
12 май 2013 :
|
Видео с выступления ANTHRAX
7 май 2013 :
|
ANTHRAX снимут шоу в Чили для DVD
13 апр 2013 :
|
Гитарист ANTHRAX пропустил один из концертов
11 апр 2013 :
|
Видео с выступления ANTHRAX
30 мар 2013 :
|
Гитарист METALLICA выступил с ANTHRAX
28 мар 2013 :
|
SLASH, CHUCK D присоединились на сцене к ANTHRAX
22 мар 2013 :
|
Семплы "Anthems" ANTHRAX
20 мар 2013 :
|
Гитарист ANTHRAX: "Меня просто поражает, что группы вроде DEEP PURPLE не включены в Зал славы рок-н-ролла"
15 мар 2013 :
|
Кавер-версия BOSTON от ANTHRAX
15 мар 2013 :
|
Бывший вокалист ANTHRAX: «У меня больше нет желания быть туровым музыкантом»
14 мар 2013 :
|
Барабанщик ANTHRAX о Клайве Бёрре
9 мар 2013 :
|
ANTHRAX исполнили кавер-версию AC/DC
9 мар 2013 :
|
Кавер-версия CHEAP TRICK от ANTHRAX
2 мар 2013 :
|
Кавер-версия THIN LIZZY от ANTHRAX
27 фев 2013 :
|
Видео полного концерта ANTHRAX
25 фев 2013 :
|
ANTHRAX исполнили кавер-версию AC/DC
23 фев 2013 :
|
Кавер-версия AC/DC от ANTHRAX
23 фев 2013 :
|
ANTHRAX отыграли полный концерт с новым гитаристом
13 фев 2013 :
|
Вирусное видео ANTHRAX
8 фев 2013 :
|
Барабанщик ANTHRAX об уходе ROB'a CAGGIANO
31 янв 2013 :
|
Бывший гитарист ANTHRAX: "Мне просто это перестало быть интересно"
27 янв 2013 :
|
Гитарист ANTHRAX: " Если у вас серьезная группа, то лучше всем заниматься лично"
26 янв 2013 :
|
Гитарист ANTHRAX: "Мне положить на всю музыкальную индустрию"
23 янв 2013 :
|
SCOTT IAN считает, что ROB CAGGIANO "сделал ошибку" уйдя из ANTHRAX
18 янв 2013 :
|
Кавер-версия RUSH от ANTHRAX
16 янв 2013 :
|
Детали нового миньона ANTHRAX
12 янв 2013 :
|
ANTHRAX выпустят новый ЕР в марте
12 янв 2013 :
|
Гитарист SHADOWS FALL поедет в тур с ANTHRAX
12 янв 2013 :
|
Вокалист ANTHRAX исполнил классику JOURNEY и FOREIGNER
11 янв 2013 :
|
ANTHRAX не будут устраивать прослушивание гитаристов
5 янв 2013 :
|
ROB CAGGIANO покинул ANTHRAX
7 дек 2012 :
|
Барабанщик ANTHRAX о номинации на Грэмми
26 ноя 2012 :
|
ANTHRAX с JON'ом DETTE: видео
13 ноя 2012 :
|
ANTHRAX с JON'ом DETTE: видео
8 ноя 2012 :
|
ANTHRAX с JON'ом DETTE: видео
7 ноя 2012 :
|
JON DETTE поедет в европейский тур с ANTHRAX
17 окт 2012 :
|
ANTHRAX продолжают записывать кавер-версии для переиздания 'Worship Music'
21 авг 2012 :
|
Гитарист ANTHRAX об отмене "Mayhem Festival Cruise"
5 авг 2012 :
|
Музыканты ANTHRAX о переиздании 'Worship Music'
2 авг 2012 :
|
Гитарист ANTHRAX: «Я не понимаю, почему наше правительство ничего не делает в ситуации с Randy Bluthe'ом»
30 июл 2012 :
|
Барабанщик ANTHRAX и его жена арестованы за драку
10 июл 2012 :
|
ANTHRAX записывают кавер-версию BLACK SABBATH
2 июл 2012 :
|
Гитарист ANTHRAX: «Randy не был причиной смерти фаната»
2 июл 2012 :
|
Видео с выступления ANTHRAX с ударником SHADOWS FALL
1 июл 2012 :
|
Барабанщик SHADOWS FALL поедет в тур 'Mayhem' с ANTHRAX
26 июн 2012 :
|
Гитарист ANTHRAX: «Мы не работаем над альбомом каверов»
21 июн 2012 :
|
ANTHRAX выпустят миньон каверов
16 июн 2012 :
|
ANTHRAX исполнили кавер-версию BLACK SABBATH
13 июн 2012 :
|
ANTHRAX исполнили кавер-версию BLACK SABBATH
2 май 2012 :
|
ANTHRAX исполнили песню SEPULTURA
10 апр 2012 :
|
Гитарист ANTHRAX записывает партии для трибьюта DIO
3 апр 2012 :
|
ANTHRAX в Индонезии: видео
1 апр 2012 :
|
ANTHRAX записывают кавер-версию RUSH: Видео
28 мар 2012 :
|
Барабанщик ANTHRAX записывает ударные партии для би-сайдов и трибьюта
17 мар 2012 :
|
ANTHRAX - Видеоприветствие для русских поклонников
14 мар 2012 :
|
ANTHRAX планируют снять выступление в Лондоне на DVD
17 фев 2012 :
|
ANTHRAX с ударником SHADOWS FALL: видео
14 фев 2012 :
|
ANTHRAX с ударником SHADOWS FALL: видео
10 фев 2012 :
|
Басист и ударник вернулись в ANTHRAX
9 фев 2012 :
|
Гитарист ANTHRAX: «Новое поколение детей не уважает музыку»
5 фев 2012 :
|
ANTHRAX без CHARLIE BENANTE, FRANK BELLO: видео
3 фев 2012 :
|
Басист ANTHRAX пропустит несколько шоу, его заменит Joey Vera
2 фев 2012 :
|
ANTHRAX без SCOTT'a IAN,'a CHARLIE BENANTE: видео
1 фев 2012 :
|
Участники DEATH ANGEL, TESTAMENT выступили с ANTHRAX
30 янв 2012 :
|
GENE HOGLAN «польщён» тем, что его попросили заменить Charlie Benante из ANTHRAX
24 янв 2012 :
|
Новое видео ANTHRAX
19 янв 2012 :
|
Компиляция ANTHRAX с треском провалилась
29 дек 2011 :
|
Гитарист ANTHRAX о 2011
23 дек 2011 :
|
На чем играет гитарист ANTHRAX
23 ноя 2011 :
|
ANTHRAX приедет в Москву в марте
11 ноя 2011 :
|
Ударник SHADOWS FALL присоединился на сцене к ANTHRAX
25 окт 2011 :
|
Гитарист METALLICA присоединился на сцене к ANTHRAX
13 окт 2011 :
|
Советы участников ANTHRAX о сексе и отношениях
8 сен 2011 :
|
ANTHRAX представили новый трек
26 авг 2011 :
|
Семплы нового альбома ANTHRAX
23 авг 2011 :
|
Гитарист ANTHRAX выступил вместе с PUBLIC ENEMY
17 авг 2011 :
|
Гитарист ANTHRAX рассказал о своём “зомбировании” для сериала “The Walking Dead”
13 авг 2011 :
|
Гитарист ANTHRAX сыграет зомби!
8 авг 2011 :
|
Новая песня ANTHRAX
21 июл 2011 :
|
Лимитированное издание ANTHRAX
20 июл 2011 :
|
Трек-лист нового альбома ANTHRAX
18 июл 2011 :
|
Участники ANTHRAX чествуют гитариста SEPULTURA
13 июл 2011 :
|
Обложка нового альбома ANTHRAX
8 июл 2011 :
|
Видео с выступления ANTHRAX
6 июл 2011 :
|
Профессиональное видео с выступления ANTHRAX
4 июл 2011 :
|
ANDREAS KISSER выступил с ANTHRAX: первое видео
1 июл 2011 :
|
Новый альбом ANTHRAX готов
28 июн 2011 :
|
ANTHRAX приступили к мастерингу
24 июн 2011 :
|
Новая песня ANTHRAX
21 июн 2011 :
|
У гитариста ANTHRAX родился ребенок
12 июн 2011 :
|
Детали нового альбома ANTHRAX 'Worship Music'
3 июн 2011 :
|
Предварительная дата выхода нового альбома ANTHRAX
2 июн 2011 :
|
Участники ANTHRAX о новом альбоме
18 апр 2011 :
|
Альбом ANTHRAX почти готов
27 мар 2011 :
|
JOEY BELLADONNA исполнил песню в честь DIO
20 мар 2011 :
|
Гитарист ANTHRAX говорит, что его решение пропустить предстоящие концерты было "глубоко личным"
10 мар 2011 :
|
Гитарист SEPULTURA заменит гитариста ANTHRAX в июле
10 мар 2011 :
|
Кавер-версия Фрэнка Синатры от вокалиста ANTHRAX
25 фев 2011 :
|
Вокалист ANTHRAX о новом диске
14 фев 2011 :
|
ANTHRAX: Видео из студии
9 дек 2010 :
|
Лидер ANTHRAX о новом альбоме
27 ноя 2010 :
|
Видео с концерта ANTHRAX
20 ноя 2010 :
|
Высококачественное видео с концерта ANTHRAX
11 ноя 2010 :
|
Басист ANTHRAX: «Это единая группа, и мы готовы продолжать»
31 окт 2010 :
|
Обложка нового релиза ANTHRAX
23 окт 2010 :
|
Новый релиз ANTHRAX
18 окт 2010 :
|
JOEY BELLADONNA сказал, что у него готово три четверти сольного альбома
15 окт 2010 :
|
Видео новой песни ANTHRAX
13 июл 2010 :
|
Закулисная видеосъёмка ANTHRAX с DAVE'ом LOMBARDO
26 июн 2010 :
|
Профессиональные съемки с выступления ANTHRAX
22 июн 2010 :
|
Барабанщик ANTHRAX заявил, что ужин «Большой четвёрки» перед туром был сродни «встрече выпускников»
17 июн 2010 :
|
ANTHRAX впервые исполнили песню "Only" с Joey Belladonna'ой
2 июн 2010 :
|
Гитарист ANTHRAX о смерти басиста SLIPKNOT
19 май 2010 :
|
Барабанщик ANTHRAX о DIO
18 май 2010 :
|
Вокалист ANTHRAX о смерти DIO
17 май 2010 :
|
Гитарист ANTHRAX о смерти DIO
12 май 2010 :
|
JOEY BELLADONNA возвращается в ANTHRAX
25 апр 2010 :
|
Бывший вокалист ANTHRAX скоро начнёт репетиции с барабанщиком TESTAMENT
15 фев 2010 :
|
Что происходит с альбомом ANTHRAX?
17 сен 2009 :
|
Делюкс-издание от ANTHRAX
10 сен 2009 :
|
Гитарист ANTHRAX высказал мнение о возможном турне с METALLICA, SLAYER и MEGADETH
17 авг 2009 :
|
Доступно проф-видео ANTHRAX с фестиваля SONISPHERE
2 авг 2009 :
|
ANTHRAX выступили вместе с John'ом Bush'ем
24 июл 2009 :
|
ANTHRAX расстались с вокалистом
13 июл 2009 :
|
Концертное видео новой песни ANTHRAX
26 май 2009 :
|
DAVE FORTMAN микришует новый альбом ANTHRAX
23 апр 2009 :
|
ANTHRAX начнут сведение нового альбома на следующей неделе
15 авг 2008 :
|
ANTHRAX отправятся в студию в октябре
25 мар 2008 :
|
Барабанщик ANTHRAX запустил собственную линию кофе
12 мар 2008 :
|
Гитарист ANTHRAX: "Новые песни просто убийственны!"
11 дек 2007 :
|
Новым вокалистом ANTHRAX стал Dan Nelson
9 июн 2007 :
|
Corey Taylor работает с ANTHRAX над новым альбомом
14 дек 2006 :
|
Новый концертный релиз ANTHRAX в январе
18 июл 2006 :
|
ANTHRAX отмечают 25-летний юбилей!
27 дек 2005 :
|
ANTHRAX начинают писать новый материал
3 авг 2005 :
|
ANTHRAX: релизы в честь реюниона на подходе
29 апр 2005 :
|
ANTHRAX возвращаются: эксклюзивные фото
9 апр 2005 :
|
Видео-интервью ANTHRAX
1 окт 2004 :
|
ANTHRAX готовит к релизу новый сборник
4 янв 2004 :
|
ANTHRAX побалуют "старьем"
2 авг 2002 :
|
Anthrax – Roger Daltery принял участие в записи альбома.
