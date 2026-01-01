Лидер ANTHRAX: «Нынешняя власть ничего не делает для защиты детей этой страны и при этом вредит детям в других странах по всему миру»



SCOTT IAN в недавнем интервью ответил на вопрос, что вдохновило группу назвать альбом "Cursum Perficio":



«Иногда я не очень люблю что-то четко объяснять — что я сам по этому поводу чувствую, — потому что мне хочется, чтобы люди, которые слушают пластинку, которые приходят на концерты, сами все поняли и прочувствовали. Поэтому с текстами и всем остальным… Что касается меня лично — потому что люди нас часто спрашивали: „Это что, ваш способ попрощаться? Это прощание? Последний альбом?“ И я такой: „Нет. Мы этого не говорим“. Хотя и не то чтобы не говорим. Но мне кажется, если уж мы будем прощаться, то устроим из этого нечто большее, чем просто незаметно спрятать намек в обложке и названии альбома, а потом исчезнуть.



Но для меня это было целое путешествие, и понадобилось очень много усилий и упорства, чтобы пройти путь от конца 2019 года, когда мы всерьез начали работать над этим альбомом… Потому что тур в поддержку предыдущей пластинки, „For All Kings“, закончился в ноябре 2019-го, и мы решили: „Ну, отдохнем на Рождество и Новый год, а в январе 2020-го уже по-настоящему займемся новым альбомом“. А потом, конечно, у мира были другие планы для всех нас. Так что, да, для нас будто нажали огромную кнопку паузы года на два. И мы постоянно созванивались по Zoom с ребятами из группы и спрашивали друг друга: „Мы вообще еще когда-нибудь сыграем концерт?“ „Мы еще запишем альбом?“ „Мы снова станем группой?“ „Нам надо идти искать работу?“ „Я вообще еще когда-нибудь с вами увижусь?“ Сейчас об этом странно думать, но летом 2020-го никто не знал — по крайней мере в моем мире, в музыкальном мире — откроются ли вообще снова площадки. Никто ничего не знал. Никто, б$$$ь, не понимал, что вообще будет дальше. Так что в нашем маленьком уголке вселенной это было очень странное и реально страшное время — мысль о том, что, возможно, мы больше никогда не будем группой. Может, на этом все. А потом, конечно, постепенно двери снова начали открываться, и мы снова смогли быть коллективом.



Так что это было по-настоящему эпическое путешествие. А потом мы уже по-настоящему нырнули в написание этого альбома и работу над ним. И та энергия, которая была в комнате, когда мы впервые снова собрались вместе — кажется, это было где-то в 2021-м, — когда я, Frankie [Bello, басист ANTHRAX] и Charlie [Benante, барабанщик ANTHRAX] были здесь, в этой студии в Южной Калифорнии… Мы втроем были просто счастливы снова находиться в одной комнате и делать музыку. И это реально чувствуется — по крайней мере мне, потому что я там был, — но я ощущаю энергию на альбоме, эту благодарность за то, что нам снова дали возможность заниматься музыкой, и то, насколько все это было волнительно».



На вопрос, почему сейчас идеальное время для выпуска нового альбома ANTHRAX, Ian ответил:



«Наверное потому что мы его наконец закончили. Мы завершили запись еще в прошлом году. Кажется, осенью все уже было готово — альбом был сведен. И дальше вопрос был только в том, как выстроить таймлайн: когда и как его выпускать и все такое. Нам казалось, что мы уже все решили и пластинка выйдет в начале этого года. Но потом мы поняли, что нам нужно полностью навести порядок в деловой стороне вопроса. Мы посмотрели на ближайшие два-три года, посмотрели на тот альбом, который сделали, и поняли, что с нами недостаточно хорошо работают и что нам нужно двигаться дальше. Из-за этого все немного сдвинулось.



Сейчас очень круто ощущать за спиной новую команду и весь этот энтузиазм вокруг нас и вокруг пластинки, потому что пока только горстка людей вообще жила с этим альбомом и слышала больше одной-двух песен. И отзывы, которые мы получаем, просто отличные, а это делает меня счастливым, потому что я чувствую, что люди слышат этот альбом так же, как слышу его я. Особенно когда люди начинают очень конкретно говорить о каких-то моментах на пластинке, я такой: „О, ты реально его слушал“. Мне это нравится. Но да, в какой-то момент все просто начало ощущаться как правильное время, особенно когда у нас появился новый менеджер, который начал говорить слова, которых мы раньше никогда не слышали. И можно, конечно, кусать локти и думать: „Почему мы не сделали этого десять лет назад?“ Но это уже неважно. Сейчас — нужный момент. Мы сделали альбом, которому все это необходимо. И в итоге все как-то сложилось именно тогда, когда нужно».



Scott также рассказал о первом сингле и клипе с «Cursum Perficio» — песне «It's For The Kids», которую в пресс-релизе описали как «классический боевик ANTHRAX с рвущими как бензопила риффами, взрывными барабанами и хуком, под который хочется трясти башкой». Говоря о лирическом вдохновении для «It's For The Kids», Ian сказал:



«Я определенно… Просто именно так я справляюсь со злостью. За эти годы я понял, что злость идет от страха. И, конечно, то, что у меня появился сын, полностью изменило мой… Если это не меняет твой взгляд на мир, значит, с тобой что-то не так. И да, в каком-то смысле в моей жизни стало больше страха, потому что у тебя есть ребенок, а мир, в котором мы живем, давно доказал, что это небезопасное место для детей — не только здесь, в США, а вообще везде. И у меня из-за этого очень много страха, который, естественно, превращается в злость, потому что никто ничего не делает. Вообще никто ничего не делает.



И если говорить конкретно с моей точки зрения — как гражданина США, который платит налоги, — я могу совершенно спокойно сказать: нынешняя власть ничего не делает для защиты детей этой страны и при этом вредит детям в других странах по всему миру. И если ты с этим не согласен — ты неправ. Это не мнение, это факт. И текст этой песни — это мои чувства. Это способ выплеснуть злость, чтобы она не сжирала меня изнутри. Я пользуюсь этим с самого детства, с тех пор как впервые написал текст для альбома ANTHRAX в 1985 году. Это всегда был для меня способ выпустить пар. Это очень катарсично и очень терапевтично для меня лично. Люди спрашивают: „И на что тебе вообще злиться?“ А я такой: выгляни в окно, чувак. Да, я играю в группе. Я, б$$$ь, обожаю то, чем занимаюсь. Я могу играть на гитаре, и это вызывает у меня ту же улыбку, что и в девять лет. Но я все-таки человек — с обычными человеческими эмоциями и мыслями. Может, даже слишком умный себе во вред. [Смеется]»







