Лидер ANTHRAX: «Иногда то, что люди считают малоизвестными треками, я таковыми не считаю»



SCOTT IAN в недавнем интервью поговорил о том, каким будет сет-лист будущих концертов в Австралии:



«Мы что-нибудь обязательно придумаем. Мне всегда нравится посмотреть, что мы играли в прошлые разы в каком-то месте. Обычно есть как минимум дюжина песен, которые мы в любом случае сыграем.



А дальше уже думаешь: может, добавить какие-то песни, которых не было в прошлый раз? Хотя, если прошло столько времени — а с момента, когда мы последний раз были хедлайнерами тура по Австралии, прошло больше двух десятилетий — то, по сути, не так уж важно, что именно мы будем играть. Прошло слишком много времени.



Но в целом, если мы возвращаемся туда, где были, скажем, 18 месяцев или два года назад, я бы хотел, чтобы хотя бы половина сет-листа была другой».



На вопрос, любят ли он и его коллеги по ANTHRAX возвращать в сет-лист любимые, но не так часто исполняемые песни, Scott ответил:



«Дело не в том, что “мы не можем”, потому что мы можем играть всё что угодно. В последнем туре мы начали с того, что добавили в сет-лист “Deathrider” с альбома “Fistful Of Metal” — песню, которую за последние 35 лет играли не так уж часто.



А потом, в середине тура, решили: “Давайте попробуем ещё что-нибудь из того периода”. В итоге мы решили вернуть “Metal Thrashing Mad”, потому что нам просто не хватало её в программе. Так что мы поменяли местами “Deathrider” и “Metal Thrashing Mad”. Но, например, концерт мы открывали “A.I.R.” — песней, которой ещё в 1985–1986 годах начинали выступления. Было круто заменить “Among The Living” на “A.I.R.”.



Это вообще забавно, потому что иногда то, что люди считают малоизвестными треками, я таковыми не считаю. И наоборот — то, что для меня может быть глубоким треком из альбома, для других людей вовсе не таким является.



Например, для меня “A.I.R.” — это не какой-то малоизвестный трек. Это первая песня на альбоме “Spreading The Disease”. Я понимаю, что на этом альбоме есть очевидные хиты — “Madhouse” действительно огромная песня. “Medusa” тоже можно считать хитом. Люди любят “Gung-Ho”, хотя лично я скорее назвал бы её "треком из архивов".



Но я всегда считал “A.I.R.” одной из ключевых песен. И когда мы начинали концерт с неё, создавалось ощущение, что люди даже не понимают, что именно мы играем. А потом мы переходили ко второй песне — скажем, “Got The Time” или “Madhouse” — и зал вдруг взрывался: “О, вот это тот самый ANTHRAX!” И я понимаю: “Вы даже не поняли, что за песня была первой?” Мне всегда странно, что люди знают из наших альбомов, а что — нет».



После того как интервьюер отметил, что на выбор любимых песен у многих фанатов сегодня сильно влияют алгоритмы и плейлисты стриминговых сервисов вроде Spotify, Apple Music и TIDAL, Scott сказал:



«Честно говоря, я даже никогда об этом не думал. Просто потому, что я сам не обращаю внимания на плейлисты. Я слушаю стриминг, но обычно включаю альбомы целиком или что-то вроде этого. Я никогда не смотрю разделы “топ-песен”, подборки “обязательных треков” и всё такое.



Хотя однажды я смотрел наш топ-50 на Apple Music, и там, по-моему, первые 20 песен — всегда одни и те же. Просто одни и те же. И если ты играешь концерт, где собрались восемь тысяч человек, то большинство из этих восьми тысяч будут знать именно эти двадцать песен. А вот песню под номером, скажем, 73 — уже значительно меньше людей. [Смеётся.]»







