*DAVID ELLEFSON: «Dave, просто ехай на...» 51
*Вокалист LAMB OF GOD: «Не будьте апатичным слизняком и не жа... 44
*BEHEMOTH захотели в Таиланде: Полное видео 39
*ALISSA WHITE-GLUZ в BLUE MEDUSA 34
*Умер Фил Кэмпбелл 33
[= ||| все новости группы



*

Anthrax

*



18 мар 2026 : 		 Лидер ANTHRAX: «Иногда то, что люди считают малоизвестными треками, я таковыми не считаю»

12 мар 2026 : 		 Лидер ANTHRAX: «Спина позволила мне выложиться лишь на 40%»

25 фев 2026 : 		 Басист ANTHRAX: «Альбом выйдет в этом году»

12 фев 2026 : 		 Басист ANTHRAX обещает альбом весной

3 фев 2026 : 		 ANTHRAX выступили с Joey Vera

22 дек 2025 : 		 JOHN BUSH продолжает исполнять ANTHRAX

22 дек 2025 : 		 ANTHRAX сняли новое видео

16 дек 2025 : 		 JOHN BUSH открыл тур по песням ANTHRAX

15 дек 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления ANTHRAX

13 дек 2025 : 		 Барабанщик ANTHRAX о новой пластинке

24 ноя 2025 : 		 ANTHRAX завершили сведение

4 ноя 2025 : 		 Вокалист DEATH ANGEL о прослушивании в ANTHRAX

28 окт 2025 : 		 Басист ANTHRAX: «Мы голодны до работы»

29 сен 2025 : 		 NEIL TURBIN исполнил ранние песни ANTHRAX

20 сен 2025 : 		 JOHN BUSH: «Гитарист ANTHRAX предложил мне свои услуги»

31 июл 2025 : 		 JOHN BUSH даст три концерта с песнями ANTHRAX

28 июл 2025 : 		 Барабанщик ANTHRAX тоже обещает новую песню

19 июл 2025 : 		 Новая песня ANTHRAX до конца года

13 июл 2025 : 		 JOEY BELLADONNA завершил запись вокала

7 июл 2025 : 		 Группа ANTHRAX выступила на финальном шоу BLACK SABBATH

3 июл 2025 : 		 FRANK BELLO о первом концерте с ANTHRAX

25 июн 2025 : 		 Басист ANTHRAX: «Играть на стадионе Yankee было очень круто!»

21 май 2025 : 		 Бывшие из ANTHRAX пытаются в RAINBOW

1 апр 2025 : 		 ANTHRAX продолжат работать над альбомом

23 мар 2025 : 		 Как ANTHRAX попали на прощание с OZZY OSBOURNE?

7 фев 2025 : 		 Вокалисту ANTHRAX осталось пару песен
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Лидер ANTHRAX: «Иногда то, что люди считают малоизвестными треками, я таковыми не считаю»



zoom
SCOTT IAN в недавнем интервью поговорил о том, каким будет сет-лист будущих концертов в Австралии:

«Мы что-нибудь обязательно придумаем. Мне всегда нравится посмотреть, что мы играли в прошлые разы в каком-то месте. Обычно есть как минимум дюжина песен, которые мы в любом случае сыграем.

А дальше уже думаешь: может, добавить какие-то песни, которых не было в прошлый раз? Хотя, если прошло столько времени — а с момента, когда мы последний раз были хедлайнерами тура по Австралии, прошло больше двух десятилетий — то, по сути, не так уж важно, что именно мы будем играть. Прошло слишком много времени.

Но в целом, если мы возвращаемся туда, где были, скажем, 18 месяцев или два года назад, я бы хотел, чтобы хотя бы половина сет-листа была другой».

На вопрос, любят ли он и его коллеги по ANTHRAX возвращать в сет-лист любимые, но не так часто исполняемые песни, Scott ответил:

«Дело не в том, что “мы не можем”, потому что мы можем играть всё что угодно. В последнем туре мы начали с того, что добавили в сет-лист “Deathrider” с альбома “Fistful Of Metal” — песню, которую за последние 35 лет играли не так уж часто.

А потом, в середине тура, решили: “Давайте попробуем ещё что-нибудь из того периода”. В итоге мы решили вернуть “Metal Thrashing Mad”, потому что нам просто не хватало её в программе. Так что мы поменяли местами “Deathrider” и “Metal Thrashing Mad”. Но, например, концерт мы открывали “A.I.R.” — песней, которой ещё в 1985–1986 годах начинали выступления. Было круто заменить “Among The Living” на “A.I.R.”.

Это вообще забавно, потому что иногда то, что люди считают малоизвестными треками, я таковыми не считаю. И наоборот — то, что для меня может быть глубоким треком из альбома, для других людей вовсе не таким является.

Например, для меня “A.I.R.” — это не какой-то малоизвестный трек. Это первая песня на альбоме “Spreading The Disease”. Я понимаю, что на этом альбоме есть очевидные хиты — “Madhouse” действительно огромная песня. “Medusa” тоже можно считать хитом. Люди любят “Gung-Ho”, хотя лично я скорее назвал бы её "треком из архивов".

Но я всегда считал “A.I.R.” одной из ключевых песен. И когда мы начинали концерт с неё, создавалось ощущение, что люди даже не понимают, что именно мы играем. А потом мы переходили ко второй песне — скажем, “Got The Time” или “Madhouse” — и зал вдруг взрывался: “О, вот это тот самый ANTHRAX!” И я понимаю: “Вы даже не поняли, что за песня была первой?” Мне всегда странно, что люди знают из наших альбомов, а что — нет».

После того как интервьюер отметил, что на выбор любимых песен у многих фанатов сегодня сильно влияют алгоритмы и плейлисты стриминговых сервисов вроде Spotify, Apple Music и TIDAL, Scott сказал:

«Честно говоря, я даже никогда об этом не думал. Просто потому, что я сам не обращаю внимания на плейлисты. Я слушаю стриминг, но обычно включаю альбомы целиком или что-то вроде этого. Я никогда не смотрю разделы “топ-песен”, подборки “обязательных треков” и всё такое.

Хотя однажды я смотрел наш топ-50 на Apple Music, и там, по-моему, первые 20 песен — всегда одни и те же. Просто одни и те же. И если ты играешь концерт, где собрались восемь тысяч человек, то большинство из этих восьми тысяч будут знать именно эти двадцать песен. А вот песню под номером, скажем, 73 — уже значительно меньше людей. [Смеётся.]»




 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
