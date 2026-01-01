Лидер ANTHRAX: «Я чертовски доволен пластинкой!»



Scott Ian в недавнем интервью поговорил о новой пластинке ANTHRAX, которая предположительно будет выпущена в мае этого года:



«Альбом выйдет в этом году. Я не собираюсь говорить, когда именно, но скоро будет анонс.



Да, мы хотим выпустить его в 2026-м. И сам факт того, что мы наконец выпускаем наш первый альбом с 2016 года — и при этом действительно довольны результатом — это и есть наша главная цель и план на оставшуюся часть года».



Когда ведущий отметил, что с выхода “For All Kings” прошло уже десять лет, Ian пояснил:



«Мы не планировали, что на новый альбом уйдет десять лет. Если смотреть на реальное время, всё выглядит иначе. Пластинка вышла в 2016-м, но гастрольный цикл в её поддержку закончился только в ноябре 2019 года. И уже тогда мы начали писать материал для нового альбома. Мы думали: просто проведем Рождество и Новый год, войдём в 2020-й и снова соберёмся вместе, чтобы записать пластинку.



А потом, конечно, у мира появились другие планы для всех нас.



Только в 2021 году всё начало снова двигаться вперёд. Если считать реальное время, которое мы потратили на сочинение и запись, то получается около трёх лет. И, честно говоря, по нынешним меркам это вполне нормально — особенно для группы вроде нашей».



Музыканта также спросили о коротком фрагменте новой песни, который ANTHRAX исполняли во время недавнего канадского тура с Megadeth и Exodus, и смогут ли фанаты услышать новый материал на концертах в Австралии.



«Я мог бы рассказать об этом больше… но не буду. Потому что, как и во всём остальном, у нас есть план и временные рамки. У нас в запасе куча крутого материала. И, честно говоря, иногда чертовски трудно не начать болтать об этом. Хочется просто взять и выложить всё — и поставить эту гребаную пластинку для всех прямо сейчас.



Люди иногда этого не понимают. Я вижу комментарии в интернете: “Где этот чертов альбом?” Как вы думаете, что чувствуем мы? Мы — группа. Да, я слышал пластинку… но кого это волнует? Это вообще не имеет значения.



Я хочу, чтобы её услышали все остальные. Я так чертовски взволнован! Этот альбом слышали, может быть, восемь человек. Поэтому я просто не могу дождаться, когда люди наконец его услышат.



Это как будто у тебя в руках самое мощное оружие в мире — но не хватает одной маленькой детали, чтобы им воспользоваться». (смеётся)



Позже Ian добавил:



«Я реально не могу дождаться реакции людей. И, думаю, когда мы будем в Австралии, мы, скорее всего, сыграем что-нибудь новое. И поверьте — вживую это будет звучать намного лучше, чем тот маленький кусок, который кто-то записал на телефон и выложил на YouTube. Да, и первая песня выйдет уже довольно скоро».



На вопрос о каверах — учитывая, что ANTHRAX часто записывали их во время предыдущих сессий — Ian признался:



«Забавно, но на этот раз мы не записывали каверов. И, честно говоря, я даже не осознавал этого. Кажется, в какой-то момент мы обсуждали это, но в итоге просто не сделали. Пока вы сейчас не упомянули об этом, я даже не задумывался.



Помню, Charlie Benante как-то записал барабаны для песни Van Halen — “Romeo Delight”. Это было много лет назад. Мы тогда возились с этим треком, но так его и не закончили. Наверное, ближе всего к каверу мы подошли, когда сыграли Into the Void группы Black Sabbath на финальном концерте Ozzy Osbourne — Back to the Beginning в июле 2025 года.



Но, конечно, её нет на нашем альбоме — и мы не можем это выпускать. Скорее всего, запись появится на DVD или в каком-то релизе, связанном с “Back To The Beginning”. Так что люди всё равно смогут это услышать.



Но на альбоме каверов нет. Зато у нас есть ещё куча другого материала. Есть ещё один-два полностью готовых трека и несколько почти законченных вещей, над которыми нужно немного поработать.



Так что в ближайшие пару лет это может быть интересно. Пока мы будем гастролировать, вполне возможно, появится ещё что-нибудь новое».







