Новости
*DAVID ELLEFSON: «Dave, просто ехай на...» 51
*Вокалист LAMB OF GOD: «Не будьте апатичным слизняком и не жа... 44
*Вокалист CLAWFINGER о противоречивости песни Nigger 36
*Умер Фил Кэмпбелл 34
*ALISSA WHITE-GLUZ в BLUE MEDUSA 34
22 мар 2026 : 		 Лидер ANTHRAX: «Я чертовски доволен пластинкой!»

20 мар 2026 : 		 Новый ANTHRAX выйдет осенью

18 мар 2026 : 		 Лидер ANTHRAX: «Иногда то, что люди считают малоизвестными треками, я таковыми не считаю»

12 мар 2026 : 		 Лидер ANTHRAX: «Спина позволила мне выложиться лишь на 40%»

25 фев 2026 : 		 Басист ANTHRAX: «Альбом выйдет в этом году»

12 фев 2026 : 		 Басист ANTHRAX обещает альбом весной

3 фев 2026 : 		 ANTHRAX выступили с Joey Vera

22 дек 2025 : 		 JOHN BUSH продолжает исполнять ANTHRAX

22 дек 2025 : 		 ANTHRAX сняли новое видео

16 дек 2025 : 		 JOHN BUSH открыл тур по песням ANTHRAX

15 дек 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления ANTHRAX

13 дек 2025 : 		 Барабанщик ANTHRAX о новой пластинке

24 ноя 2025 : 		 ANTHRAX завершили сведение

4 ноя 2025 : 		 Вокалист DEATH ANGEL о прослушивании в ANTHRAX

28 окт 2025 : 		 Басист ANTHRAX: «Мы голодны до работы»

29 сен 2025 : 		 NEIL TURBIN исполнил ранние песни ANTHRAX

20 сен 2025 : 		 JOHN BUSH: «Гитарист ANTHRAX предложил мне свои услуги»

31 июл 2025 : 		 JOHN BUSH даст три концерта с песнями ANTHRAX

28 июл 2025 : 		 Барабанщик ANTHRAX тоже обещает новую песню

19 июл 2025 : 		 Новая песня ANTHRAX до конца года

13 июл 2025 : 		 JOEY BELLADONNA завершил запись вокала

7 июл 2025 : 		 Группа ANTHRAX выступила на финальном шоу BLACK SABBATH

3 июл 2025 : 		 FRANK BELLO о первом концерте с ANTHRAX

25 июн 2025 : 		 Басист ANTHRAX: «Играть на стадионе Yankee было очень круто!»

21 май 2025 : 		 Бывшие из ANTHRAX пытаются в RAINBOW

1 апр 2025 : 		 ANTHRAX продолжат работать над альбомом
|||| 22 мар 2026

Лидер ANTHRAX: «Я чертовски доволен пластинкой!»



Scott Ian в недавнем интервью поговорил о новой пластинке ANTHRAX, которая предположительно будет выпущена в мае этого года:

«Альбом выйдет в этом году. Я не собираюсь говорить, когда именно, но скоро будет анонс.

Да, мы хотим выпустить его в 2026-м. И сам факт того, что мы наконец выпускаем наш первый альбом с 2016 года — и при этом действительно довольны результатом — это и есть наша главная цель и план на оставшуюся часть года».

Когда ведущий отметил, что с выхода “For All Kings” прошло уже десять лет, Ian пояснил:

«Мы не планировали, что на новый альбом уйдет десять лет. Если смотреть на реальное время, всё выглядит иначе. Пластинка вышла в 2016-м, но гастрольный цикл в её поддержку закончился только в ноябре 2019 года. И уже тогда мы начали писать материал для нового альбома. Мы думали: просто проведем Рождество и Новый год, войдём в 2020-й и снова соберёмся вместе, чтобы записать пластинку.

А потом, конечно, у мира появились другие планы для всех нас.

Только в 2021 году всё начало снова двигаться вперёд. Если считать реальное время, которое мы потратили на сочинение и запись, то получается около трёх лет. И, честно говоря, по нынешним меркам это вполне нормально — особенно для группы вроде нашей».

Музыканта также спросили о коротком фрагменте новой песни, который ANTHRAX исполняли во время недавнего канадского тура с Megadeth и Exodus, и смогут ли фанаты услышать новый материал на концертах в Австралии.

«Я мог бы рассказать об этом больше… но не буду. Потому что, как и во всём остальном, у нас есть план и временные рамки. У нас в запасе куча крутого материала. И, честно говоря, иногда чертовски трудно не начать болтать об этом. Хочется просто взять и выложить всё — и поставить эту гребаную пластинку для всех прямо сейчас.

Люди иногда этого не понимают. Я вижу комментарии в интернете: “Где этот чертов альбом?” Как вы думаете, что чувствуем мы? Мы — группа. Да, я слышал пластинку… но кого это волнует? Это вообще не имеет значения.

Я хочу, чтобы её услышали все остальные. Я так чертовски взволнован! Этот альбом слышали, может быть, восемь человек. Поэтому я просто не могу дождаться, когда люди наконец его услышат.

Это как будто у тебя в руках самое мощное оружие в мире — но не хватает одной маленькой детали, чтобы им воспользоваться». (смеётся)

Позже Ian добавил:

«Я реально не могу дождаться реакции людей. И, думаю, когда мы будем в Австралии, мы, скорее всего, сыграем что-нибудь новое. И поверьте — вживую это будет звучать намного лучше, чем тот маленький кусок, который кто-то записал на телефон и выложил на YouTube. Да, и первая песня выйдет уже довольно скоро».

На вопрос о каверах — учитывая, что ANTHRAX часто записывали их во время предыдущих сессий — Ian признался:

«Забавно, но на этот раз мы не записывали каверов. И, честно говоря, я даже не осознавал этого. Кажется, в какой-то момент мы обсуждали это, но в итоге просто не сделали. Пока вы сейчас не упомянули об этом, я даже не задумывался.

Помню, Charlie Benante как-то записал барабаны для песни Van Halen — “Romeo Delight”. Это было много лет назад. Мы тогда возились с этим треком, но так его и не закончили. Наверное, ближе всего к каверу мы подошли, когда сыграли Into the Void группы Black Sabbath на финальном концерте Ozzy Osbourne — Back to the Beginning в июле 2025 года.

Но, конечно, её нет на нашем альбоме — и мы не можем это выпускать. Скорее всего, запись появится на DVD или в каком-то релизе, связанном с “Back To The Beginning”. Так что люди всё равно смогут это услышать.

Но на альбоме каверов нет. Зато у нас есть ещё куча другого материала. Есть ещё один-два полностью готовых трека и несколько почти законченных вещей, над которыми нужно немного поработать.

Так что в ближайшие пару лет это может быть интересно. Пока мы будем гастролировать, вполне возможно, появится ещё что-нибудь новое».




