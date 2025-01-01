Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Лидер BEHEMOTH не догоняет PARKWAY DRIVE, AVENGED SEVENFOLD ... 47
*Вокалист METALLICA: «У меня лучшая работа в мире!» 35
*Кавер-версия OZZY OSBOURNE от Polish Metal Alliance 25
*Лидер MEGADETH о причинах записи песни METALLICA 22
*Профессиональное видео с выступления RAGE AGAINST THE MACHIN... 17
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер BEHEMOTH не догоняет PARKWAY DRIVE, AVENGED SEVENFOLD ... 47
*Вокалист METALLICA: «У меня лучшая работа в мире!» 35
*Кавер-версия OZZY OSBOURNE от Polish Metal Alliance 25
*Лидер MEGADETH о причинах записи песни METALLICA 22
*Профессиональное видео с выступления RAGE AGAINST THE MACHIN... 17
[= ||| все новости группы



*

Anthrax

*



13 дек 2025 : 		 Барабанщик ANTHRAX о новой пластинке

24 ноя 2025 : 		 ANTHRAX завершили сведение

4 ноя 2025 : 		 Вокалист DEATH ANGEL о прослушивании в ANTHRAX

28 окт 2025 : 		 Басист ANTHRAX: «Мы голодны до работы»

29 сен 2025 : 		 NEIL TURBIN исполнил ранние песни ANTHRAX

20 сен 2025 : 		 JOHN BUSH: «Гитарист ANTHRAX предложил мне свои услуги»

31 июл 2025 : 		 JOHN BUSH даст три концерта с песнями ANTHRAX

28 июл 2025 : 		 Барабанщик ANTHRAX тоже обещает новую песню

19 июл 2025 : 		 Новая песня ANTHRAX до конца года

13 июл 2025 : 		 JOEY BELLADONNA завершил запись вокала

7 июл 2025 : 		 Группа ANTHRAX выступила на финальном шоу BLACK SABBATH

3 июл 2025 : 		 FRANK BELLO о первом концерте с ANTHRAX

25 июн 2025 : 		 Басист ANTHRAX: «Играть на стадионе Yankee было очень круто!»

21 май 2025 : 		 Бывшие из ANTHRAX пытаются в RAINBOW

1 апр 2025 : 		 ANTHRAX продолжат работать над альбомом

23 мар 2025 : 		 Как ANTHRAX попали на прощание с OZZY OSBOURNE?

7 фев 2025 : 		 Вокалисту ANTHRAX осталось пару песен

28 янв 2025 : 		 ANTHRAX о европейском туре

27 янв 2025 : 		 Новый альбом ANTHRAX выйдет осенью

14 янв 2025 : 		 DAN LILKER был удивлен приглашением в ANTHRAX

26 дек 2024 : 		 Чем занимался JOEY BELLADONNA вне ANTHRAX

16 дек 2024 : 		 Видео полного выступления ANTHRAX

19 ноя 2024 : 		 DAN LILKER о концертах с ANTHRAX

17 ноя 2024 : 		 Новая фигурка гитариста ANTHRAX

4 ноя 2024 : 		 FRANK BELLO приступил к записи нового материала ANTHRAX

14 окт 2024 : 		 FRANK BELLO выступил с ANTHRAX
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Барабанщик ANTHRAX о новой пластинке



zoom
CHARLIE BENANTE в новом эпизоде "100 Songs That Define Heavy Metal" поговорил о том, как идут дела с новым альбомом коллектива:

«В начале следующего года у нас выходит новый альбом ANTHRAX. Осталось смикшировать одну песню, и не потому, что это наш альбом, но, Боже, этот альбом такой хороший. И я знаю, что на это ушло много времени, но я думаю, что люди будут по-настоящему удивлены, они по-настоящему поймут это и просто скажут: "Боже мой. Это того стоит". По крайней мере, я так думаю».

Что касается рабочих отношений ANTHRAX с Ruston, Benante сказал:

«Я скажу тебе так, чувак, Jay записал несколько последних альбомов ANTHRAX, и он стал… Мы уже говорили о [легендарном продюсере THE BEATLES] Джордже Мартине, и Jay стал им [для нас]. И мы с ним очень тесно сотрудничали над этим альбомом.

Я знаю, что другие группы поймут, когда я скажу это — у вас может быть три или четыре песни, и вы скажете: "Ладно, они хороши". Затем у вас будет семь, затем 10, и тогда пластинка начнет обретать форму.

Пару месяцев назад я начал слушать все [песни с нового альбома ANTHRAX] в том порядке, в котором, как я думаю, мы собираемся выпустить альбом, и подумал: "Вау, это действительно здорово". Это лучший вариант, когда ты можешь собрать их все вместе, и все льется подобно реке. Так что я реально в восторге от всего… На этом альбоме мы тоже вышли за рамки возможного, я очень доволен!»




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 185

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом