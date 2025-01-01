сегодня



Барабанщик ANTHRAX о новой пластинке



CHARLIE BENANTE в новом эпизоде "100 Songs That Define Heavy Metal" поговорил о том, как идут дела с новым альбомом коллектива:



«В начале следующего года у нас выходит новый альбом ANTHRAX. Осталось смикшировать одну песню, и не потому, что это наш альбом, но, Боже, этот альбом такой хороший. И я знаю, что на это ушло много времени, но я думаю, что люди будут по-настоящему удивлены, они по-настоящему поймут это и просто скажут: "Боже мой. Это того стоит". По крайней мере, я так думаю».



Что касается рабочих отношений ANTHRAX с Ruston, Benante сказал:



«Я скажу тебе так, чувак, Jay записал несколько последних альбомов ANTHRAX, и он стал… Мы уже говорили о [легендарном продюсере THE BEATLES] Джордже Мартине, и Jay стал им [для нас]. И мы с ним очень тесно сотрудничали над этим альбомом.



Я знаю, что другие группы поймут, когда я скажу это — у вас может быть три или четыре песни, и вы скажете: "Ладно, они хороши". Затем у вас будет семь, затем 10, и тогда пластинка начнет обретать форму.



Пару месяцев назад я начал слушать все [песни с нового альбома ANTHRAX] в том порядке, в котором, как я думаю, мы собираемся выпустить альбом, и подумал: "Вау, это действительно здорово". Это лучший вариант, когда ты можешь собрать их все вместе, и все льется подобно реке. Так что я реально в восторге от всего… На этом альбоме мы тоже вышли за рамки возможного, я очень доволен!»







