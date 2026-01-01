Новый ANTHRAX выйдет осенью



В рамках беседы с Charlie Benante у него спросили, правда ли новый альбом выйдет уже в мае:



«Нет, он выйдет не в мае. В мае мы выпускаем нашу первую песню и видеоклип. Пластинка выйдет только в сентябре. Мы немного отложили ее выпуск. Нам просто нужно было еще кое-что доработать. И тогда нам, конечно же, пришлось назначить дату релиза. Поэтому его перенесли на сентябрь. И все. Альбом выходит в сентябре, но первая песня и видеоклип появятся в мае».



После того, как интервьюер заметил, что ANTHRAX дразнили одной из песен во время своих недавних концертов, Charlie сказал:



«Мы исполняем небольшой отрывок из одной из песен. Мы играли ее на гастролях в Канаде [с MEGADETH и EXODUS], с которых только что вернулись. Но я мог бы представить, что мы немного расширим репертуар для наших друзей в Австралии [во время предстоящего австралийского тура в конце марта], может быть, будем играть чуть больше, потому что мне стало уже трудно себя сдерживать, ведь я так доволен новым материалом. Новая пластинка действительно, действительно хороша!»



Что касается гастрольных планов ANTHRAX в поддержку предстоящего альбома, он сказал:



«Альбом ANTHRAX — очень для нас важный релиз. Поэтому мы, конечно же, собираемся найти время, чтобы отыграть как можно больше концертов в поддержку этого альбома.



Сейчас совсем другие времена. Если бы это было 20 лет назад, мы бы по-другому говорили о том, как мы собираемся выпустить этот альбом. Но в наши дни я часто спрашиваю себя: "Что значит новый альбом для людей в наши дни?" Я просто чувствую, что музыка стала настолько доступной, что, если я собираюсь записать пластинку, еще одну пластинку, и вложить в нее всю душу, я хочу, чтобы люди ожидали, я хочу, чтобы они были готовы ее услышать. Потому что на этом альбоме нет трех-четырех хороших песен, а все остальное — дерьмо. Каждая песня на этом альбоме стоит особняком. Я имею в виду, что когда заканчивается одна песня и начинается следующая, это просто что-то вроде: "Срань господня. Эта песня, бл##ь, так же хороша, как и предыдущая!"»







