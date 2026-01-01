Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*DAVID ELLEFSON: «Dave, просто ехай на...» 51
*Вокалист LAMB OF GOD: «Не будьте апатичным слизняком и не жа... 44
*Умер Фил Кэмпбелл 34
*ALISSA WHITE-GLUZ в BLUE MEDUSA 34
*Вокалист CLAWFINGER о противоречивости песни Nigger 32
[= ||| все новости группы



*

Anthrax

*



20 мар 2026 : 		 Новый ANTHRAX выйдет осенью

18 мар 2026 : 		 Лидер ANTHRAX: «Иногда то, что люди считают малоизвестными треками, я таковыми не считаю»

12 мар 2026 : 		 Лидер ANTHRAX: «Спина позволила мне выложиться лишь на 40%»

25 фев 2026 : 		 Басист ANTHRAX: «Альбом выйдет в этом году»

12 фев 2026 : 		 Басист ANTHRAX обещает альбом весной

3 фев 2026 : 		 ANTHRAX выступили с Joey Vera

22 дек 2025 : 		 JOHN BUSH продолжает исполнять ANTHRAX

22 дек 2025 : 		 ANTHRAX сняли новое видео

16 дек 2025 : 		 JOHN BUSH открыл тур по песням ANTHRAX

15 дек 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления ANTHRAX

13 дек 2025 : 		 Барабанщик ANTHRAX о новой пластинке

24 ноя 2025 : 		 ANTHRAX завершили сведение

4 ноя 2025 : 		 Вокалист DEATH ANGEL о прослушивании в ANTHRAX

28 окт 2025 : 		 Басист ANTHRAX: «Мы голодны до работы»

29 сен 2025 : 		 NEIL TURBIN исполнил ранние песни ANTHRAX

20 сен 2025 : 		 JOHN BUSH: «Гитарист ANTHRAX предложил мне свои услуги»

31 июл 2025 : 		 JOHN BUSH даст три концерта с песнями ANTHRAX

28 июл 2025 : 		 Барабанщик ANTHRAX тоже обещает новую песню

19 июл 2025 : 		 Новая песня ANTHRAX до конца года

13 июл 2025 : 		 JOEY BELLADONNA завершил запись вокала

7 июл 2025 : 		 Группа ANTHRAX выступила на финальном шоу BLACK SABBATH

3 июл 2025 : 		 FRANK BELLO о первом концерте с ANTHRAX

25 июн 2025 : 		 Басист ANTHRAX: «Играть на стадионе Yankee было очень круто!»

21 май 2025 : 		 Бывшие из ANTHRAX пытаются в RAINBOW

1 апр 2025 : 		 ANTHRAX продолжат работать над альбомом

23 мар 2025 : 		 Как ANTHRAX попали на прощание с OZZY OSBOURNE?
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Новый ANTHRAX выйдет осенью



zoom
В рамках беседы с Charlie Benante у него спросили, правда ли новый альбом выйдет уже в мае:

«Нет, он выйдет не в мае. В мае мы выпускаем нашу первую песню и видеоклип. Пластинка выйдет только в сентябре. Мы немного отложили ее выпуск. Нам просто нужно было еще кое-что доработать. И тогда нам, конечно же, пришлось назначить дату релиза. Поэтому его перенесли на сентябрь. И все. Альбом выходит в сентябре, но первая песня и видеоклип появятся в мае».

После того, как интервьюер заметил, что ANTHRAX дразнили одной из песен во время своих недавних концертов, Charlie сказал:

«Мы исполняем небольшой отрывок из одной из песен. Мы играли ее на гастролях в Канаде [с MEGADETH и EXODUS], с которых только что вернулись. Но я мог бы представить, что мы немного расширим репертуар для наших друзей в Австралии [во время предстоящего австралийского тура в конце марта], может быть, будем играть чуть больше, потому что мне стало уже трудно себя сдерживать, ведь я так доволен новым материалом. Новая пластинка действительно, действительно хороша!»

Что касается гастрольных планов ANTHRAX в поддержку предстоящего альбома, он сказал:

«Альбом ANTHRAX — очень для нас важный релиз. Поэтому мы, конечно же, собираемся найти время, чтобы отыграть как можно больше концертов в поддержку этого альбома.

Сейчас совсем другие времена. Если бы это было 20 лет назад, мы бы по-другому говорили о том, как мы собираемся выпустить этот альбом. Но в наши дни я часто спрашиваю себя: "Что значит новый альбом для людей в наши дни?" Я просто чувствую, что музыка стала настолько доступной, что, если я собираюсь записать пластинку, еще одну пластинку, и вложить в нее всю душу, я хочу, чтобы люди ожидали, я хочу, чтобы они были готовы ее услышать. Потому что на этом альбоме нет трех-четырех хороших песен, а все остальное — дерьмо. Каждая песня на этом альбоме стоит особняком. Я имею в виду, что когда заканчивается одна песня и начинается следующая, это просто что-то вроде: "Срань господня. Эта песня, бл##ь, так же хороша, как и предыдущая!"»




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 36

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом