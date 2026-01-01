Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Кавер-версии FEAR и Элвиса Пресли от ELLEFSON-SOTO 66
*Вокалист CLAWFINGER о противоречивости песни Nigger 40
*Вокалист LAMB OF GOD: «Я бы хотел, чтобы меня запомнили как.... 35
*Новое видео DIMMU BORGIR 29
*Новое видео BLUE MEDUSA 25
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Кавер-версии FEAR и Элвиса Пресли от ELLEFSON-SOTO 66
*Вокалист CLAWFINGER о противоречивости песни Nigger 40
*Вокалист LAMB OF GOD: «Я бы хотел, чтобы меня запомнили как.... 35
*Новое видео DIMMU BORGIR 29
*Новое видео BLUE MEDUSA 25
30 мар 2026 : 		 CHARLIE BENANTE рассказал, почему ANTHRAX отложили выход альбома

25 мар 2026 : 		 Басист ANTHRAX: «У меня мозг четырехлетнего»

24 мар 2026 : 		 Барабанщик ANTHRAX нахваливает новый сингл

22 мар 2026 : 		 Лидер ANTHRAX: «Я чертовски доволен пластинкой!»

20 мар 2026 : 		 Новый ANTHRAX выйдет осенью

18 мар 2026 : 		 Лидер ANTHRAX: «Иногда то, что люди считают малоизвестными треками, я таковыми не считаю»

12 мар 2026 : 		 Лидер ANTHRAX: «Спина позволила мне выложиться лишь на 40%»

25 фев 2026 : 		 Басист ANTHRAX: «Альбом выйдет в этом году»

12 фев 2026 : 		 Басист ANTHRAX обещает альбом весной

3 фев 2026 : 		 ANTHRAX выступили с Joey Vera

22 дек 2025 : 		 JOHN BUSH продолжает исполнять ANTHRAX

22 дек 2025 : 		 ANTHRAX сняли новое видео

16 дек 2025 : 		 JOHN BUSH открыл тур по песням ANTHRAX

15 дек 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления ANTHRAX

13 дек 2025 : 		 Барабанщик ANTHRAX о новой пластинке

24 ноя 2025 : 		 ANTHRAX завершили сведение

4 ноя 2025 : 		 Вокалист DEATH ANGEL о прослушивании в ANTHRAX

28 окт 2025 : 		 Басист ANTHRAX: «Мы голодны до работы»

29 сен 2025 : 		 NEIL TURBIN исполнил ранние песни ANTHRAX

20 сен 2025 : 		 JOHN BUSH: «Гитарист ANTHRAX предложил мне свои услуги»

31 июл 2025 : 		 JOHN BUSH даст три концерта с песнями ANTHRAX

28 июл 2025 : 		 Барабанщик ANTHRAX тоже обещает новую песню

19 июл 2025 : 		 Новая песня ANTHRAX до конца года

13 июл 2025 : 		 JOEY BELLADONNA завершил запись вокала

7 июл 2025 : 		 Группа ANTHRAX выступила на финальном шоу BLACK SABBATH

3 июл 2025 : 		 FRANK BELLO о первом концерте с ANTHRAX
Показать далее
| - |

|||| сегодня

CHARLIE BENANTE рассказал, почему ANTHRAX отложили выход альбома



zoom
CHARLIE BENANTE в недавнем интервью объяснил, почему ANTHRAX отложили выход альбома:

«Нам просто нужно было кое-что доделать». Однако в интервью Hot Metal он сказал, что задержка напрямую связана с тем, что ANTHRAX подписали контракт с новой управляющей компанией.

«Мы отложили релиз, потому что недавно сменили команду, менеджмент и все такое. Мы хотели, чтобы новые люди, новая команда, [по-настоящему] разобрались в том, что происходит, и у нас появился бы более стратегический планЛ.

Ранее в этом месяце издание Pollstar сообщило, что ANTHRAX подписали контракт с Independent Artist Group на представление их интересов по всему миру.

Комментируя выход первого сингла с нового альбома ANTHRAX, который появится в мае, он сказал: «Это отличная песня, вот и все, что я могу сказать. Мы хотели, чтобы первая песня представляла ANTHRAX в 2025/2006 году. Так что это, по сути, трэш-композиция, смекаете?

В [альбоме] есть очень агрессивные элементы. Есть такие, которые… вау, мы еще не заходили в эту область. И во многом это более зрелое звучание. Я не имею в виду, что оно похоже на звучание LITTLE RIVER BAND или что-то в этом роде, просто мы стали более зрелыми, и, думаю, это чувствуется в текстах. Это очень круто. И я не буду говорить: «Это звучит так-то и так-то». Это просто сборник песен, каждая из которых дополняет другую.

До выхода альбома выйдет три песни. Так что вы услышите отрывки из альбома еще до его выхода».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 179

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом