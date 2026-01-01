CHARLIE BENANTE рассказал, почему ANTHRAX отложили выход альбома



CHARLIE BENANTE в недавнем интервью объяснил, почему ANTHRAX отложили выход альбома:



«Нам просто нужно было кое-что доделать». Однако в интервью Hot Metal он сказал, что задержка напрямую связана с тем, что ANTHRAX подписали контракт с новой управляющей компанией.



«Мы отложили релиз, потому что недавно сменили команду, менеджмент и все такое. Мы хотели, чтобы новые люди, новая команда, [по-настоящему] разобрались в том, что происходит, и у нас появился бы более стратегический планЛ.



Ранее в этом месяце издание Pollstar сообщило, что ANTHRAX подписали контракт с Independent Artist Group на представление их интересов по всему миру.



Комментируя выход первого сингла с нового альбома ANTHRAX, который появится в мае, он сказал: «Это отличная песня, вот и все, что я могу сказать. Мы хотели, чтобы первая песня представляла ANTHRAX в 2025/2006 году. Так что это, по сути, трэш-композиция, смекаете?



В [альбоме] есть очень агрессивные элементы. Есть такие, которые… вау, мы еще не заходили в эту область. И во многом это более зрелое звучание. Я не имею в виду, что оно похоже на звучание LITTLE RIVER BAND или что-то в этом роде, просто мы стали более зрелыми, и, думаю, это чувствуется в текстах. Это очень круто. И я не буду говорить: «Это звучит так-то и так-то». Это просто сборник песен, каждая из которых дополняет другую.



До выхода альбома выйдет три песни. Так что вы услышите отрывки из альбома еще до его выхода».







