Новости
U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым 48
Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change" 44
Продюсер METALLICA: «Да не знаю я, где бас на "...And Justic... 33
DAVID ELLEFSON: «MEGADETH — самые актуальные в трэше» 26
Умер Эйс Фрейли 21
28 окт 2025 : 		 Басист ANTHRAX: «Мы голодны до работы»

29 сен 2025 : 		 NEIL TURBIN исполнил ранние песни ANTHRAX

20 сен 2025 : 		 JOHN BUSH: «Гитарист ANTHRAX предложил мне свои услуги»

31 июл 2025 : 		 JOHN BUSH даст три концерта с песнями ANTHRAX

28 июл 2025 : 		 Барабанщик ANTHRAX тоже обещает новую песню

19 июл 2025 : 		 Новая песня ANTHRAX до конца года

13 июл 2025 : 		 JOEY BELLADONNA завершил запись вокала

7 июл 2025 : 		 Группа ANTHRAX выступила на финальном шоу BLACK SABBATH

3 июл 2025 : 		 FRANK BELLO о первом концерте с ANTHRAX

25 июн 2025 : 		 Басист ANTHRAX: «Играть на стадионе Yankee было очень круто!»

21 май 2025 : 		 Бывшие из ANTHRAX пытаются в RAINBOW

1 апр 2025 : 		 ANTHRAX продолжат работать над альбомом

23 мар 2025 : 		 Как ANTHRAX попали на прощание с OZZY OSBOURNE?

7 фев 2025 : 		 Вокалисту ANTHRAX осталось пару песен

28 янв 2025 : 		 ANTHRAX о европейском туре

27 янв 2025 : 		 Новый альбом ANTHRAX выйдет осенью

14 янв 2025 : 		 DAN LILKER был удивлен приглашением в ANTHRAX

26 дек 2024 : 		 Чем занимался JOEY BELLADONNA вне ANTHRAX

16 дек 2024 : 		 Видео полного выступления ANTHRAX

19 ноя 2024 : 		 DAN LILKER о концертах с ANTHRAX

17 ноя 2024 : 		 Новая фигурка гитариста ANTHRAX

4 ноя 2024 : 		 FRANK BELLO приступил к записи нового материала ANTHRAX

14 окт 2024 : 		 FRANK BELLO выступил с ANTHRAX

18 сен 2024 : 		 JOEY BELLADONNA приступил к записи вокала для ANTHRAX

12 сен 2024 : 		 Лидер ANTHRAX: «А мы никуда не спешим»

21 авг 2024 : 		 Барабанщик ANTHRAX обещает необычные песни
Басист ANTHRAX: «Мы голодны до работы»



FRANK BELLO в недавнем интервью рассказал о том, как идут дела с новой пластинкой у ANTHRAX:

«По-моему, с момента выхода последнего альбома ANTHRAX прошло почти 10 лет, и это безумие. Мы все очень, очень голодны, потому что сейчас занимаемся сведением. Я с гордостью могу сказать, что я в восторге от нового альбома ANTHRAX, от того, что он был сведен, и теперь мы сможем услышать его целиком. И просто чтобы услышать, как эти песни по-настоящему оживают, после всей работы — это что-то с чем-то. Все зафиксировано. И если послушать, как они будут звучать, то, когда люди услышат это, я, как фанат группы, скажу: "Да, черт возьми!" Ты проголодался, готов к новому и будешь знать, что у тебя все в порядке. Так что мы в полном восторге!»




просмотров: 136

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом