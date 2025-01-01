сегодня



Басист ANTHRAX: «Мы голодны до работы»



FRANK BELLO в недавнем интервью рассказал о том, как идут дела с новой пластинкой у ANTHRAX:



«По-моему, с момента выхода последнего альбома ANTHRAX прошло почти 10 лет, и это безумие. Мы все очень, очень голодны, потому что сейчас занимаемся сведением. Я с гордостью могу сказать, что я в восторге от нового альбома ANTHRAX, от того, что он был сведен, и теперь мы сможем услышать его целиком. И просто чтобы услышать, как эти песни по-настоящему оживают, после всей работы — это что-то с чем-то. Все зафиксировано. И если послушать, как они будут звучать, то, когда люди услышат это, я, как фанат группы, скажу: "Да, черт возьми!" Ты проголодался, готов к новому и будешь знать, что у тебя все в порядке. Так что мы в полном восторге!»







