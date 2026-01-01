Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*ХХVIII: Это еще праздник или уже нет? 65
*ARCH ENEMY продолжают оправдываться/защищаться от нападок бы... 42
*MICHALE GRAVES: «Меня ненавидят в мире панка и металла» 36
*IRON MAIDEN введут в ЗСРнР 31
*RONNIE ROMERO: «Я даже трубку не возьму, если это будет YNGW... 28
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*ХХVIII: Это еще праздник или уже нет? 65
*ARCH ENEMY продолжают оправдываться/защищаться от нападок бы... 42
*MICHALE GRAVES: «Меня ненавидят в мире панка и металла» 36
*IRON MAIDEN введут в ЗСРнР 31
*RONNIE ROMERO: «Я даже трубку не возьму, если это будет YNGW... 28
[= ||| все новости группы



*

Anthrax

*



17 апр 2026 : 		 JOHN BUSH хотел бы устроить шоу с вокалистами ANTHRAX

13 апр 2026 : 		 Профессиональное видео с выступления бывшего вокалиста ANTHRAX

30 мар 2026 : 		 CHARLIE BENANTE рассказал, почему ANTHRAX отложили выход альбома

25 мар 2026 : 		 Басист ANTHRAX: «У меня мозг четырехлетнего»

24 мар 2026 : 		 Барабанщик ANTHRAX нахваливает новый сингл

22 мар 2026 : 		 Лидер ANTHRAX: «Я чертовски доволен пластинкой!»

20 мар 2026 : 		 Новый ANTHRAX выйдет осенью

18 мар 2026 : 		 Лидер ANTHRAX: «Иногда то, что люди считают малоизвестными треками, я таковыми не считаю»

12 мар 2026 : 		 Лидер ANTHRAX: «Спина позволила мне выложиться лишь на 40%»

25 фев 2026 : 		 Басист ANTHRAX: «Альбом выйдет в этом году»

12 фев 2026 : 		 Басист ANTHRAX обещает альбом весной

3 фев 2026 : 		 ANTHRAX выступили с Joey Vera

22 дек 2025 : 		 JOHN BUSH продолжает исполнять ANTHRAX

22 дек 2025 : 		 ANTHRAX сняли новое видео

16 дек 2025 : 		 JOHN BUSH открыл тур по песням ANTHRAX

15 дек 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления ANTHRAX

13 дек 2025 : 		 Барабанщик ANTHRAX о новой пластинке

24 ноя 2025 : 		 ANTHRAX завершили сведение

4 ноя 2025 : 		 Вокалист DEATH ANGEL о прослушивании в ANTHRAX

28 окт 2025 : 		 Басист ANTHRAX: «Мы голодны до работы»

29 сен 2025 : 		 NEIL TURBIN исполнил ранние песни ANTHRAX

20 сен 2025 : 		 JOHN BUSH: «Гитарист ANTHRAX предложил мне свои услуги»

31 июл 2025 : 		 JOHN BUSH даст три концерта с песнями ANTHRAX

28 июл 2025 : 		 Барабанщик ANTHRAX тоже обещает новую песню

19 июл 2025 : 		 Новая песня ANTHRAX до конца года

13 июл 2025 : 		 JOEY BELLADONNA завершил запись вокала
Показать далее
| - |

|||| сегодня

JOHN BUSH хотел бы устроить шоу с вокалистами ANTHRAX



zoom
В недавнем интервью John Bush рассказал о своих трёх декабрьских концертах 2025 года “Celebrating The Songs Of Anthrax”, в рамках которых он исполнял материал со всех четырёх альбомов, записанных им с ANTHRAX — “Sound Of White Noise”, “Stomp 442”, “Volume 8: The Threat Is Real” и “We've Come For You All”.

На сцене к нему присоединились коллеги по CATEGORY 7 — Phil Demmel (гитара), Mike Orlando (гитара) и Jason Bittner (ударные), а также его давний партнёр по ARMORED SAINT и лучший друг Joey Vera на басу (основной басист CATEGORY 7 Jack Gibson не смог участвовать из-за накладок в расписании). Сами CATEGORY 7 сначала открывали концерт, а затем возвращались уже как аккомпанирующий состав для Anthrax-сета. Отвечая на вопрос, доволен ли он тем, как прошли эти шоу, Bush сказал:

«Да, все было офигенно. Все три концерта — просто отличные. Было очень весело. Отзывы от людей пришли очень тёплые. И для меня было круто снова исполнить эти песни вживую — и услышать, как эти ребята из CATEGORY 7 их играют, причём играют отлично. И, думаю, для фанатов это тоже был особенный момент — многие, наверное, считали, что уже никогда не услышат эти песни на концертах. Поэтому в зале было много эмоций. Это было реально круто. В общем, сплошной плюс, и я рад, что наконец это сделал. И хочу продолжать. Просто это должно вписываться в мой график.

Я, например, буду играть с этим сетом на Milwaukee Metal Fest, а накануне там же выступят ARMORED SAINT — так что будет интересно. Есть ещё много мест, где я хотел бы это показать, но всё должно совпасть с моей текущей жизнью. Сейчас я в основном сосредоточен на SAINT — у нас выходит новый альбом. Так что я немного распылён, но посмотрим.

Это старый материал — он никуда не денется. Так что срочности как таковой нет. Я и так слишком долго тянул с этим. Если какая-то “срочность” и есть, то она скорее в том, что эти песни сами по себе требовательные — их не так просто исполнять. И, к сожалению, с каждой минутой я не молодею. Так что вопрос больше в том, смогу ли я это физически тянуть. Если смогу — значит, нет нужды себя подгонять из серии “надо срочно, пока не поздно”».

На вопрос, стоила ли вся подготовка этих трёх концертов того, Bush ответил:

«Да, определённо стоила. Это не какая-то золотая жила, на которой я рублю кучу бабла. Конечно, я не хотел уйти в минус — и в итоге всё окупилось. Это было главное. Плюс я продал кучу пластинок. Я даже связался с Megaforce Records и заказал винилы альбомов ANTHRAX для продажи на концертах… Я распродал весь винил — подчистую. Потому что Megaforce как раз переиздали эти релизы. CD не все разошлись, но я их всё равно выкупил — теперь они у меня, я их подписал, и позже как-нибудь продам. Но сам факт, что винил ушёл полностью — это, конечно, было круто».

Говоря о возможной идее тура, где он выступал бы вместе с бывшим вокалистом ANTHRAX Neil Turbin и нынешним фронтменом Joey Belladonna — по аналогии с тем, как это делает HELLOWEEN, — Bush сказал:

«Мне очень нравится, что сделали HELLOWEEN — это реально креативный ход. И да, я бы хотел попробовать что-то подобное. Но, честно говоря, ключевой человек, которого нужно было бы убедить — это Joey. И я понимаю любую его позицию — захочет он этого или нет. Это в первую очередь зависит от него. Ну и от всей группы, конечно. Все должны быть на одной волне — “мы в деле”. А если нет — значит, не стоит этого делать ни в коем случае».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 46

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом