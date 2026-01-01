JOHN BUSH хотел бы устроить шоу с вокалистами ANTHRAX



В недавнем интервью John Bush рассказал о своих трёх декабрьских концертах 2025 года “Celebrating The Songs Of Anthrax”, в рамках которых он исполнял материал со всех четырёх альбомов, записанных им с ANTHRAX — “Sound Of White Noise”, “Stomp 442”, “Volume 8: The Threat Is Real” и “We've Come For You All”.



На сцене к нему присоединились коллеги по CATEGORY 7 — Phil Demmel (гитара), Mike Orlando (гитара) и Jason Bittner (ударные), а также его давний партнёр по ARMORED SAINT и лучший друг Joey Vera на басу (основной басист CATEGORY 7 Jack Gibson не смог участвовать из-за накладок в расписании). Сами CATEGORY 7 сначала открывали концерт, а затем возвращались уже как аккомпанирующий состав для Anthrax-сета. Отвечая на вопрос, доволен ли он тем, как прошли эти шоу, Bush сказал:



«Да, все было офигенно. Все три концерта — просто отличные. Было очень весело. Отзывы от людей пришли очень тёплые. И для меня было круто снова исполнить эти песни вживую — и услышать, как эти ребята из CATEGORY 7 их играют, причём играют отлично. И, думаю, для фанатов это тоже был особенный момент — многие, наверное, считали, что уже никогда не услышат эти песни на концертах. Поэтому в зале было много эмоций. Это было реально круто. В общем, сплошной плюс, и я рад, что наконец это сделал. И хочу продолжать. Просто это должно вписываться в мой график.



Я, например, буду играть с этим сетом на Milwaukee Metal Fest, а накануне там же выступят ARMORED SAINT — так что будет интересно. Есть ещё много мест, где я хотел бы это показать, но всё должно совпасть с моей текущей жизнью. Сейчас я в основном сосредоточен на SAINT — у нас выходит новый альбом. Так что я немного распылён, но посмотрим.



Это старый материал — он никуда не денется. Так что срочности как таковой нет. Я и так слишком долго тянул с этим. Если какая-то “срочность” и есть, то она скорее в том, что эти песни сами по себе требовательные — их не так просто исполнять. И, к сожалению, с каждой минутой я не молодею. Так что вопрос больше в том, смогу ли я это физически тянуть. Если смогу — значит, нет нужды себя подгонять из серии “надо срочно, пока не поздно”».



На вопрос, стоила ли вся подготовка этих трёх концертов того, Bush ответил:



«Да, определённо стоила. Это не какая-то золотая жила, на которой я рублю кучу бабла. Конечно, я не хотел уйти в минус — и в итоге всё окупилось. Это было главное. Плюс я продал кучу пластинок. Я даже связался с Megaforce Records и заказал винилы альбомов ANTHRAX для продажи на концертах… Я распродал весь винил — подчистую. Потому что Megaforce как раз переиздали эти релизы. CD не все разошлись, но я их всё равно выкупил — теперь они у меня, я их подписал, и позже как-нибудь продам. Но сам факт, что винил ушёл полностью — это, конечно, было круто».



Говоря о возможной идее тура, где он выступал бы вместе с бывшим вокалистом ANTHRAX Neil Turbin и нынешним фронтменом Joey Belladonna — по аналогии с тем, как это делает HELLOWEEN, — Bush сказал:



«Мне очень нравится, что сделали HELLOWEEN — это реально креативный ход. И да, я бы хотел попробовать что-то подобное. Но, честно говоря, ключевой человек, которого нужно было бы убедить — это Joey. И я понимаю любую его позицию — захочет он этого или нет. Это в первую очередь зависит от него. Ну и от всей группы, конечно. Все должны быть на одной волне — “мы в деле”. А если нет — значит, не стоит этого делать ни в коем случае».







