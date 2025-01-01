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Volbeat

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Бывший гитарист VOLBEAT: «С нетерпением жду всего, что принесет будущее!»



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ROB CAGGIANO в недавнем интервью ответил на вопрос, как у него дела:

«Я просто занят, много записываюсь, сочиняю, делаю всевозможные записи. Есть пара вещей, о которых я пока не могу говорить, но есть молодой артист, с которым я работаю уже некоторое время. Скоро мы начнем выпускать материал. Его зовут Грант Доусон. Это что-то вроде поп/альтернативы. Я пишу с ним песни, записываю и продюсирую его уже некоторое время, но мы наконец-то готовы начать выпускать материал. Так что я очень рад этому. Но кроме этого, да, я много чем занимался. Я был занят. Я просто экспериментировал в студии с музыкальными идеями, техникой записи и прочими вещами. В последнее время мне просто было очень весело. Но, да, вы увидите меня на сцене в какой-то момент. [Смеется]".

Говоря о том, чего он больше всего ждет до того, как ему исполнится 50 лет в 2026 году, Rob сказал:

«Думаю, я просто хочу найти следующее музыкальное приключение. И да, я с нетерпением жду будущего.

Многие люди, наверное, боятся неизвестности, или как бы вам удобнее это было сказать, но для меня в этом есть что-то очень волнующее — мир возможностей — это то, что я нахожу очень интригующим и захватывающим. Так что, да, я с нетерпением жду всего, что принесет будущее!»




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