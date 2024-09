сегодн€



VOLBEAT готовы к записи



Michael Poulsen опубликовал следующее сообщение:



Ђѕривет, слушатели и поклонники VOLBEAT. —егодн€ последний репетиционный день дл€ VOLBEAT перед тем, как мы войдем в студию Jacob Hansen на следующей неделе. ” нас есть все песни, необходимые дл€ следующего альбома. ќн выйдет в следующем году. Ќе могу дождатьс€. —ледующее сообщение от VOLBEAT будет уже из студии Jacob Hansen. ƒо скорой встречиї.

