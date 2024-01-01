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Виски от VOLBEAT



VOLBEAT выпустили собственную марку виски Outlaw Gentlemen, которая доступна в двух вариантах — стандарт и 12-летней выдержки.



«Рожденный из той же неутомимой страсти и искренности, которые питают нашу музыку, этот виски — больше, чем просто напиток; это праздник духа рок-н-ролла и богатого наследия ирландского мастерства. Volbeat Outlaw Gentlemen — это не просто виски, это часть наследия VOLBEAT, созданная с той же душевностью, нарочитостью и безапелляционным духом, которые определяют все, что мы делаем».







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