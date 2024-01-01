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*Сынок Честера наехал на LINKINK PARK 78
*Новый альбом LINKIN PARK выйдет в ноябре 63
*JON BON JOVI спас женщину 48
*БАТЮШКА превращается в ПАТРИАРХЪ 25
*STEPHEN PEARCY: «OZZY просто е...о!» 21
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Volbeat

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14 сен 2024 : 		 Виски от VOLBEAT

4 июл 2024 : 		 У VOLBEAT есть песни для нового альбома

6 апр 2024 : 		 Профессиональное видео полного выступления VOLBEAT

17 фев 2024 : 		 VOLBEAT работают над новым материалом

14 окт 2023 : 		 Вокалист VOLBEAT: «"Spiritual Healing" изменил всю сцену»

20 сен 2023 : 		 Вокалист VOLBEAT готовится к операции

26 авг 2023 : 		 VOLBEAT планируют альбом на 2024

20 авг 2023 : 		 Вокалист VOLBEAT: «Неожиданно мы остались втроём»

16 июл 2023 : 		 Видео с выступления VOLBEAT

20 июн 2023 : 		 VOLBEAT разогрели METALLICA

16 июн 2023 : 		 Бывший гитарист VOLBEAT — об уходе из команды

13 июн 2023 : 		 VOLBEAT выступили с новым гитаристом

8 июн 2023 : 		 Новый гитарист VOLBEAT — о появлении в команде

5 июн 2023 : 		 VOLBEAT расстались с гитаристом

6 май 2023 : 		 Юбилейный винил от VOLBEAT

17 дек 2022 : 		 Концертное видео VOLBEAT

9 ноя 2022 : 		 Концертное видео VOLBEAT

20 окт 2022 : 		 Концертное видео VOLBEAT

8 окт 2022 : 		 Видео полного выступления VOLBEAT

30 сен 2022 : 		 Концертное видео VOLBEAT

24 авг 2022 : 		 Видео от VOLBEAT памяти вокалиста ENTOMBED

5 май 2022 : 		 Концертное видео VOLBEAT

14 апр 2022 : 		 Новое видео VOLBEAT

17 мар 2022 : 		 Переиздание VOLBEAT выйдет весной

14 мар 2022 : 		 Видео полного выступления VOLBEAT

9 мар 2022 : 		 Видео с текстом от VOLBEAT
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Виски от VOLBEAT



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VOLBEAT выпустили собственную марку виски Outlaw Gentlemen, которая доступна в двух вариантах — стандарт и 12-летней выдержки.

«Рожденный из той же неутомимой страсти и искренности, которые питают нашу музыку, этот виски — больше, чем просто напиток; это праздник духа рок-н-ролла и богатого наследия ирландского мастерства. Volbeat Outlaw Gentlemen — это не просто виски, это часть наследия VOLBEAT, созданная с той же душевностью, нарочитостью и безапелляционным духом, которые определяют все, что мы делаем».

VOLBEAT Unveils Signature Outlaw Gentlemen Irish Whiskey




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