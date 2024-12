сегодня



Видео с выступления VOLBEAT



Видео с выступления VOLBEAT, первого за 16 месяцев, состоявшегося на разогреве у IRON MAIDEN на Allianz Parque, São Paulo, Brazil, доступно для просмотра ниже:



01. The Devil's Bleeding Crown

02. Lola Montez

03. Sad Man's Tongue

04. A Warrior's Call

05. Black Rose

06. Wait A Minute My Girl

07. Shotgun Blues

08. Fallen

09. Seal The Deal

10. The Devil Rages On

11. For Evigt

12. Still Counting







