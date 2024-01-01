У VOLBEAT есть песни для нового альбома

MICHAEL POULSEN после завершенного тура с ASINHELL опубликовал небольшое видео:
«Я дома. Сейчас протру пыль с новых песен VOLBEAT. Все песни для следующего альбома уже написаны и я почти закончил с текстами. VOLBEAT собираются приступить к работе в студии в конце этого года. В следующем году выйдет новый альбом, после чего мы поедем в турне по Европе, США — это будет большое турне. Так что [я] не могу дождаться, когда снова выйду с моими братьями VOLBEAT и увижу фанатов VOLBEAT со сцены!»
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет