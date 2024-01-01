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*ACCEPT перезапишут классику 48
*Вокалист CRAZY TOWN умер от передоза 46
*KERRY KING: «Религия — это ложь!» 43
*Продюсер METALLICA об отсутствии баса на "...And Justice For... 37
*Новое видео LIMP BIZKIT 26
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Volbeat

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4 июл 2024 : 		 У VOLBEAT есть песни для нового альбома

6 апр 2024 : 		 Профессиональное видео полного выступления VOLBEAT

17 фев 2024 : 		 VOLBEAT работают над новым материалом

14 окт 2023 : 		 Вокалист VOLBEAT: «"Spiritual Healing" изменил всю сцену»

20 сен 2023 : 		 Вокалист VOLBEAT готовится к операции

26 авг 2023 : 		 VOLBEAT планируют альбом на 2024

20 авг 2023 : 		 Вокалист VOLBEAT: «Неожиданно мы остались втроём»

16 июл 2023 : 		 Видео с выступления VOLBEAT

20 июн 2023 : 		 VOLBEAT разогрели METALLICA

16 июн 2023 : 		 Бывший гитарист VOLBEAT — об уходе из команды

13 июн 2023 : 		 VOLBEAT выступили с новым гитаристом

8 июн 2023 : 		 Новый гитарист VOLBEAT — о появлении в команде

5 июн 2023 : 		 VOLBEAT расстались с гитаристом

6 май 2023 : 		 Юбилейный винил от VOLBEAT

17 дек 2022 : 		 Концертное видео VOLBEAT

9 ноя 2022 : 		 Концертное видео VOLBEAT

20 окт 2022 : 		 Концертное видео VOLBEAT

8 окт 2022 : 		 Видео полного выступления VOLBEAT

30 сен 2022 : 		 Концертное видео VOLBEAT

24 авг 2022 : 		 Видео от VOLBEAT памяти вокалиста ENTOMBED

5 май 2022 : 		 Концертное видео VOLBEAT

14 апр 2022 : 		 Новое видео VOLBEAT

17 мар 2022 : 		 Переиздание VOLBEAT выйдет весной

14 мар 2022 : 		 Видео полного выступления VOLBEAT

9 мар 2022 : 		 Видео с текстом от VOLBEAT

5 мар 2022 : 		 Вокалист VOLBEAT — о Jon'e Dette
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У VOLBEAT есть песни для нового альбома



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MICHAEL POULSEN после завершенного тура с ASINHELL опубликовал небольшое видео:

«Я дома. Сейчас протру пыль с новых песен VOLBEAT. Все песни для следующего альбома уже написаны и я почти закончил с текстами. VOLBEAT собираются приступить к работе в студии в конце этого года. В следующем году выйдет новый альбом, после чего мы поедем в турне по Европе, США — это будет большое турне. Так что [я] не могу дождаться, когда снова выйду с моими братьями VOLBEAT и увижу фанатов VOLBEAT со сцены!»




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