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У VOLBEAT есть песни для нового альбома



MICHAEL POULSEN после завершенного тура с ASINHELL опубликовал небольшое видео:



«Я дома. Сейчас протру пыль с новых песен VOLBEAT. Все песни для следующего альбома уже написаны и я почти закончил с текстами. VOLBEAT собираются приступить к работе в студии в конце этого года. В следующем году выйдет новый альбом, после чего мы поедем в турне по Европе, США — это будет большое турне. Так что [я] не могу дождаться, когда снова выйду с моими братьями VOLBEAT и увижу фанатов VOLBEAT со сцены!»





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