сегодня



STEVE VAI , JEFF SCOTT SOTO и другие исполняют QUEEN



Steve Vai, Billy Sheehan и Gregg Bissonette вместе с Jeff'ом Scott'ом Soto (SONS OF APOLLO, TALISMAN, YNGWIE MALMSTEEN) исполнили кавер-версию хита QUEEN "Tie Your Mother Down" в рамках "Ultimate NAMM Night".























просмотров: 81