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Steve Vai

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29 янв 2019 : 		 STEVE VAI выпустил две новые книги

28 янв 2019 : 		 STEVE VAI, JEFF SCOTT SOTO и другие исполняют QUEEN

13 дек 2018 : 		 STEVE VAI поздравляет с Новым годом

7 ноя 2018 : 		 STEVE VAI выступил с ALABAMA SYMPHONY ORCHESTRA

26 июн 2017 : 		 STEVE VAI и DEVIN TOWNSEND выступили вместе

17 май 2017 : 		 Новый релиз STEVE VAI выйдет летом

29 дек 2016 : 		 STEVE VAI исполняет хит EAGLES

14 дек 2016 : 		 STEVE VAI: «Я постоянно получаю предложения создать супергруппу»

17 ноя 2016 : 		 STEVE VAI хвалит DANIELE GOTTARDO

28 окт 2016 : 		 STEVE VAI не оставил идею собрать состав "Eat 'Em And Smile"

29 сен 2016 : 		 STEVE VAI будет введён в LONG ISLAND MUSIC HALL OF FAME

1 авг 2016 : 		 STEVE VAI исполнил в акустике Twisted Sister

28 июл 2016 : 		 STEVE VAI отменил выступления в Турции и Болгарии

21 июн 2016 : 		 Новая композиция STEVE VAI

19 май 2016 : 		 Новая композиция STEVE VAI

10 май 2016 : 		 STEVE VAI сочинил "величайшую песню" в своей истории

28 апр 2016 : 		 DEVIN TOWNSEND споёт на новом альбоме STEVE VAI

20 апр 2016 : 		 STEVE VAI полностью исполнит "Passion And Warfare"

20 дек 2015 : 		 Нашлась гитара STEVE VAI

15 дек 2015 : 		 У STEVE VAI украли гитару

2 дек 2015 : 		 STEVE VAI пожертвует гитару Ibanez "T-Mac" для TONY MacALPINE

24 ноя 2015 : 		 STEVE VAI о TONY MACALPINE

16 ноя 2015 : 		 STEVE VAI о том, как чуть было не оказался у OZZY OSBOURNE'а: «Мои инстинкты сказали "Нет-нет-нет!"»

2 окт 2015 : 		 STEVE VAI продаёт студию

28 сен 2015 : 		 Профессиональное видео полного выступления STEVE VAI

23 сен 2015 : 		 Туровые дневники STEVE VAI
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STEVE VAI выпустил две новые книги



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STEVE VAI выпустил две новые книги: "Vaideology: Basic Music Theory For Guitar Players" и "Piano Reductions: Vol. 2". Первая из них может помочь начинающим гитаристам и дать подсказки тем, кто уже не первый раз берёт в руки гитару. Vai углубился в музыкальную теорию, чтобы помочь исполнителям лучше понять язык музыки.



STEVE VAI Releases His First Music Theory Book,








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