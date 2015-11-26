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STEVE VAI выпустил две новые книги



STEVE VAI выпустил две новые книги: "Vaideology: Basic Music Theory For Guitar Players" и "Piano Reductions: Vol. 2". Первая из них может помочь начинающим гитаристам и дать подсказки тем, кто уже не первый раз берёт в руки гитару. Vai углубился в музыкальную теорию, чтобы помочь исполнителям лучше понять язык музыки.























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