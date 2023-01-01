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Steve Vai

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|||| 19 сен 2023

STEVE VAI о выступлении в Тампере



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STEVE VAI поделился впечатлением от выступления 15 сентября вместе с оркестром Тампере:

«Концерт в Тампере произвел на меня огромное впечатление. Особенно великолепным было исполнение "The Still Small Voice", когда я в течение 20 минут удерживаю один аккорд, а оркестр в это время вливается в его звучание, создавая многослойные звуковые оттенки на основе одного аккорда. Спасибо моим партнерам Co de Kloet, Jukka Iisakkila, Tampere Filharmonia, и великолепному Doug MacArthur. От души!»

STEVE VAI On Performing With Tampere Filharmonia Orchestra - "The Concert In Tampere Was A Peak Experience For Me"




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