STEVE VAI о выступлении в Тампере

STEVE VAI поделился впечатлением от выступления 15 сентября вместе с оркестром Тампере:
«Концерт в Тампере произвел на меня огромное впечатление. Особенно великолепным было исполнение "The Still Small Voice", когда я в течение 20 минут удерживаю один аккорд, а оркестр в это время вливается в его звучание, создавая многослойные звуковые оттенки на основе одного аккорда. Спасибо моим партнерам Co de Kloet, Jukka Iisakkila, Tampere Filharmonia, и великолепному Doug MacArthur. От души!»
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