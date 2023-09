19 сен 2023



STEVE VAI о выступлении в Тампере



STEVE VAI поделился впечатлением от выступления 15 сентября вместе с оркестром Тампере:



«Концерт в Тампере произвел на меня огромное впечатление. Особенно великолепным было исполнение "The Still Small Voice", когда я в течение 20 минут удерживаю один аккорд, а оркестр в это время вливается в его звучание, создавая многослойные звуковые оттенки на основе одного аккорда. Спасибо моим партнерам Co de Kloet, Jukka Iisakkila, Tampere Filharmonia, и великолепному Doug MacArthur. От души!»







