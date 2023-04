сегодня



STEVE VAI: видео с выступления



Видео с выступления STEVE'а VAI'я, открывшего тур выступлением в Португалии 24 марта, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"Avalancha"

"Giant Balls of Gold"

"Little Pretty"

"Tender Surrender"

"Lights Are On"

"Incantation"

- bass solo - (Phillip Bynoe)

"Candlepower"

- guitar solo (Dante Frisiello)

"Building the Church"

"Greenish Blues"

"Bad Horsie"

"I'm Becoming"

"Whispering a Prayer"

"Dyin' Day"

- drum solo - (Jeremy Colson)

"Teeth of the Hydra"

"Zeus in Chains"

"Liberty"

"For the Love of God"



Encore:

"Fire Garden Suite I - Bull Whip"







