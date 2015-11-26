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все новости группы
Steve Vai
США
Instrumental Rock
Hard Rock
http://www.vai.com
Myspace:
http://www.myspace.com/stevevai
Facebook:
https://www.facebook.com/stevevai
24 фев 2021
:
STEVE VAI из студии
2 фев 2021
:
STEVE VAI на альбоме SEGIO VALLIN
14 янв 2021
:
STEVE VAI — об альбоме "Fire Garden"
10 ноя 2020
:
Фрагмент выступления STEVE VAI
16 сен 2020
:
STEVE VAI исполняет JOE SATRIANI
3 авг 2020
:
Видео с выступления STEVE VAI
24 июл 2020
:
STEVE VAI на новом сингле MOHINI DEY
20 июл 2020
:
STEVE VAI — о новых проектах
8 июн 2020
:
STEVE VAI рассказал о том, почему он предпочитает оставаться сольным артистом
7 июн 2020
:
STEVE VAI выпустил новый трек
31 май 2020
:
STEVE VAI о слабостях
7 май 2020
:
STEVE VAI из студии
5 май 2020
:
STEVE VAI в акустике
12 апр 2020
:
STEVE VAI о работе с DAVID'ом LEE ROTH'ом
12 ноя 2019
:
STEVE VAI о выступлении Дениса Васильевса
30 сен 2019
:
Фрагмент нового Blu-ray STEVE VAI
27 сен 2019
:
Фрагмент нового Blu-ray STEVE VAI
10 сен 2019
:
STEVE VAI на репетиции
9 сен 2019
:
Отрывок из нового релиза STEVE VAI
27 авг 2019
:
STEVE VAI на репетиции
23 авг 2019
:
STEVE VAI выпускает Blu-ray
16 фев 2019
:
MIHO ARAI исполняет композицию STEVE VAI
29 янв 2019
:
STEVE VAI выпустил две новые книги
28 янв 2019
:
STEVE VAI, JEFF SCOTT SOTO и другие исполняют QUEEN
13 дек 2018
:
STEVE VAI поздравляет с Новым годом
7 ноя 2018
:
STEVE VAI выступил с ALABAMA SYMPHONY ORCHESTRA
26 июн 2017
:
STEVE VAI и DEVIN TOWNSEND выступили вместе
17 май 2017
:
Новый релиз STEVE VAI выйдет летом
29 дек 2016
:
STEVE VAI исполняет хит EAGLES
14 дек 2016
:
STEVE VAI: «Я постоянно получаю предложения создать супергруппу»
17 ноя 2016
:
STEVE VAI хвалит DANIELE GOTTARDO
28 окт 2016
:
STEVE VAI не оставил идею собрать состав "Eat 'Em And Smile"
29 сен 2016
:
STEVE VAI будет введён в LONG ISLAND MUSIC HALL OF FAME
1 авг 2016
:
STEVE VAI исполнил в акустике Twisted Sister
28 июл 2016
:
STEVE VAI отменил выступления в Турции и Болгарии
21 июн 2016
:
Новая композиция STEVE VAI
19 май 2016
:
Новая композиция STEVE VAI
10 май 2016
:
STEVE VAI сочинил "величайшую песню" в своей истории
28 апр 2016
:
DEVIN TOWNSEND споёт на новом альбоме STEVE VAI
20 апр 2016
:
STEVE VAI полностью исполнит "Passion And Warfare"
20 дек 2015
:
Нашлась гитара STEVE VAI
15 дек 2015
:
У STEVE VAI украли гитару
2 дек 2015
:
STEVE VAI пожертвует гитару Ibanez "T-Mac" для TONY MacALPINE
24 ноя 2015
:
STEVE VAI о TONY MACALPINE
16 ноя 2015
:
STEVE VAI о том, как чуть было не оказался у OZZY OSBOURNE'а: «Мои инстинкты сказали "Нет-нет-нет!"»
2 окт 2015
:
STEVE VAI продаёт студию
28 сен 2015
:
Профессиональное видео полного выступления STEVE VAI
23 сен 2015
:
Туровые дневники STEVE VAI
16 сен 2015
:
Туровые дневники STEVE VAI
2 сен 2015
:
Туровые дневники STEVE VAI
2 сен 2015
:
STEVE VAI о любимом гитаристе
26 авг 2015
:
Туровые дневники STEVE VAI
19 авг 2015
:
Туровые дневники STEVE VAI
12 авг 2015
:
Туровые дневники STEVE VAI
25 июл 2015
:
Туровые дневники STEVE VAI
20 июл 2015
:
Туровые дневники STEVE VAI
15 май 2015
:
STEVE VAI о выступлении с SEPULTURA
9 апр 2015
:
Фрагмент нового DVD STEVE VAI
7 апр 2015
:
Фрагмент нового DVD STEVE VAI
28 мар 2015
:
Фрагмент нового DVD STEVE VAI
20 мар 2015
:
Фрагмент нового DVD STEVE VAI
24 фев 2015
:
Трейлер нового концертного релиза STEVE VAI
20 фев 2015
:
STEVE VAI выпустит новый концертник в апреле
14 янв 2015
:
STEVE VAI: видео выступления на открытии филармонии в Щецине
30 ноя 2014
:
STEVE VAI выпустит новый концертный DVD
22 май 2013
:
STEVE VAI на "Радио России"!
8 апр 2013
:
STEVE VAI поедет в тур с THE EVOLUTION TEMPO ORCHESTRA
17 фев 2013
:
STEVE VAI о европейском туре
25 июл 2012
:
Новая песня от STEVE VAI
29 янв 2012
:
STEVE VAI получил 'Les Paul Award'
10 май 2011
:
JOE SATRIANI, STEVE VAI и друзья объявили о благотворительном концерте для CLIFF'A CULTRERI
21 ноя 2010
:
Несколько альбомов STEVE VAI в высоком качестве
20 май 2010
:
STEVE VAI о смерти DIO
22 июл 2009
:
STEVE VAI выпустит концертный фильм и диск
25 июл 2007
:
Автограф-сессия Steve Vai
сегодня
STEVE VAI
из студии
STEVE VAI поделился видео, рассказывающим о записи композиции "Midway Creatures", которая была включена в выпущенный 16 лет назад альбом "Real Illusions".
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).