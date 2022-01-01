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STEVE VAI — о состоянии здоровья



STEVE VAI в серии ответов на вопросы "My 3 Questions To" рассказал о восстановлении:



«После операции на большом пальце всё зажило за пару дней. Потом у меня начался небольшой воспалительный процесс в другом пальце, и мне пришлось сделать ещё одну операцию. Но с плечом всё в порядке. У меня было две операции. Европейский тур был, наверное, немного преждевременным, потому что он не очень помог моему плечу. Но американский тур проходит отлично. И я чувствую себя хорошо. Плечо всё ещё заживает, у меня есть ещё, наверное, три месяца на восстановление».







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