7 июн 2023



Видео полного выступления STEVE VAI



Видео полного выступления STEVE VAI, состоявшегося в рамках Best Of Blues And Rock Fest 2023, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"Avalancha"

"Giant Balls of Gold"

"Little Pretty"

"Tender Surrender"

"Building the Church"

"I'm Becoming"

"Greenish Blues"

"Bad Horsie"

- drum solo - (Jeremy Colson)

"Teeth of the Hydra"

"Zeus in Chains"

"For the Love of God"







просмотров: 234