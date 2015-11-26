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STEVE VAI — о будущих проектах



STEVE VAI в рамках недавнего интервью рассказал о своих будущих проектах:



«Я до сих пор лелею мысль о том, что однажды сделаю акустическую пластинку — просто буду играть на гитаре и петь, никакой дроч виртуозности. Есть определённая ДНК мелодии, которая у есть у меня лично, так что всякий раз, когда я сталкиваюсь с подобной идеей песни, которая попадает в эту категорию, я отправляю её на полку под другими названиями. И у меня накопилась целая куча таких песен, и я подумал: "Ладно, вот и пришло время сделать акустическую вокальную запись и использовать эти песни". Над этим я и работаю. Но я также отложил все песни в сторону и готов записаться для инструментальной гитарной пластинки, которая, как я надеюсь, станет моей следующей работой, над ней я и работаю. А потом — тур. Как и всем остальным артистам мне не терпится вернуться в дорогу. И у меня запланирован огромный тур. Мы просто не знаем, когда сможем начать... Около 250 шоу в 52 странах. У меня есть маршрут, но он продолжает сдвигаться.



Другой проект, над которым я работаю и который меня очень заводит, — это работа с оркестром. У меня около четырёх часов оркестровой музыки, которую я исполнял и записывал, но на самом деле я не был без ума от этих записей. Это для серии пластинок, которые выходят как "Sound Theories". Я уже выпустил "Sound Theories Vol. I & II". И теперь остаётся только воплотить в жизнь то, что я сочинял, и мне тогда хватит до, пожалуй, "Vol. VI" — у меня будут "III", "IV", "V", "VI" и, может быть, "VII". Я очень доволен этим!»













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