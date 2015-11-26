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Steve Vai

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2 мар 2021 : 		 STEVE VAI — о будущих проектах

24 фев 2021 : 		 STEVE VAI из студии

2 фев 2021 : 		 STEVE VAI на альбоме SEGIO VALLIN

14 янв 2021 : 		 STEVE VAI — об альбоме "Fire Garden"

10 ноя 2020 : 		 Фрагмент выступления STEVE VAI

16 сен 2020 : 		 STEVE VAI исполняет JOE SATRIANI

3 авг 2020 : 		 Видео с выступления STEVE VAI

24 июл 2020 : 		 STEVE VAI на новом сингле MOHINI DEY

20 июл 2020 : 		 STEVE VAI — о новых проектах

8 июн 2020 : 		 STEVE VAI рассказал о том, почему он предпочитает оставаться сольным артистом

7 июн 2020 : 		 STEVE VAI выпустил новый трек

31 май 2020 : 		 STEVE VAI о слабостях

7 май 2020 : 		 STEVE VAI из студии

5 май 2020 : 		 STEVE VAI в акустике

12 апр 2020 : 		 STEVE VAI о работе с DAVID'ом LEE ROTH'ом

12 ноя 2019 : 		 STEVE VAI о выступлении Дениса Васильевса

30 сен 2019 : 		 Фрагмент нового Blu-ray STEVE VAI

27 сен 2019 : 		 Фрагмент нового Blu-ray STEVE VAI

10 сен 2019 : 		 STEVE VAI на репетиции

9 сен 2019 : 		 Отрывок из нового релиза STEVE VAI

27 авг 2019 : 		 STEVE VAI на репетиции

23 авг 2019 : 		 STEVE VAI выпускает Blu-ray

16 фев 2019 : 		 MIHO ARAI исполняет композицию STEVE VAI

29 янв 2019 : 		 STEVE VAI выпустил две новые книги

28 янв 2019 : 		 STEVE VAI, JEFF SCOTT SOTO и другие исполняют QUEEN

13 дек 2018 : 		 STEVE VAI поздравляет с Новым годом
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STEVE VAI — о будущих проектах



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STEVE VAI в рамках недавнего интервью рассказал о своих будущих проектах:

«Я до сих пор лелею мысль о том, что однажды сделаю акустическую пластинку — просто буду играть на гитаре и петь, никакой дроч виртуозности. Есть определённая ДНК мелодии, которая у есть у меня лично, так что всякий раз, когда я сталкиваюсь с подобной идеей песни, которая попадает в эту категорию, я отправляю её на полку под другими названиями. И у меня накопилась целая куча таких песен, и я подумал: "Ладно, вот и пришло время сделать акустическую вокальную запись и использовать эти песни". Над этим я и работаю. Но я также отложил все песни в сторону и готов записаться для инструментальной гитарной пластинки, которая, как я надеюсь, станет моей следующей работой, над ней я и работаю. А потом — тур. Как и всем остальным артистам мне не терпится вернуться в дорогу. И у меня запланирован огромный тур. Мы просто не знаем, когда сможем начать... Около 250 шоу в 52 странах. У меня есть маршрут, но он продолжает сдвигаться.

Другой проект, над которым я работаю и который меня очень заводит, — это работа с оркестром. У меня около четырёх часов оркестровой музыки, которую я исполнял и записывал, но на самом деле я не был без ума от этих записей. Это для серии пластинок, которые выходят как "Sound Theories". Я уже выпустил "Sound Theories Vol. I & II". И теперь остаётся только воплотить в жизнь то, что я сочинял, и мне тогда хватит до, пожалуй, "Vol. VI" — у меня будут "III", "IV", "V", "VI" и, может быть, "VII". Я очень доволен этим!»

STEVE VAI Undergoes Trigger Finger Surgery, Details New Projects





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