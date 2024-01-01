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Steve Vai

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Стив Вай: «Гитара — это величайший инструмент в мире»



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Во время участия в последнем эпизоде подкаста "The Music Universe" легендарного гитариста Steve'a Vai'я спросили о том, насколько его музыка привлекательна для всего мира. Он ответил:

«Я думаю, в данном случае действуют разные факторы. Прежде всего я думаю, что я могу заниматься тем, чем занимаюсь сегодня, потому что в этой музыке есть нечто особенное. Каждый артист наполняет свою работу — вообще любой человек, занимающийся творчеством, — своей творческой ДНК, если он может отдаться ей и не просто подражает чему-то, а нашёл в себе что-то, что включает его скрытые возможности, и может проявить это в своей работе, в своём искусстве. Я я смог это сделать. В моих мелодиях есть причудливость, есть интенсивность, есть шарм — и это только моё наблюдение. И люди, которых эти мелодии привлекают, продолжают слушать их. Так что это один из факторов — в моей музыке есть то, что привлекает определённый тип слушателей. Другой фактор заключается в том, что гитара — это величайший инструмент в мире. И она универсальна. Она олицетворяет для людей что-то, что находится в зоне их фантазии. Гитара — это инстинктивный инструмент. Она динамична. Она крута. Она звучит. С ней можно сделать многое. Гитаристы есть по всему миру — вы будете удивлены.

Вы никогда не узнаете о других странах и других местах, о том, какие они на самом деле, вы не узнаете этого в школе. Нужно туда ехать. Поэтому в 1990-е годы я начал ездить в такие места, как Восточная Европа, Россия и Южная Америка, Китай. Я ездил туда, куда в то время никто не ездил. И я обнаружил, что гитаристы есть по всему миру. И они слушают то, что слушаю я. У них есть доступ к моей музыке. Поскольку любителей гитары полно в каждом уголке планеты, и поскольку я сделал карьеру в гитарном сообществе, когда я приезжаю туда, они приходят на концерты. Может быть, это фанаты, может быть, гитаристы, которые не совсем фанаты, но гитаристы есть. Так что у меня есть постоянная аудитория по всему миру, во всех этих четырёх уголках. Однажды я гастролировал по России в течение пяти недель. Я бывал в России много раз. В Москве я бывал по три раза за год. Я начал ездить туда в середине 1990-х. Помню, однажды я был в Индии в 1990-х. Я даже не играл там, был в одном отеле. Я не думал, что кто-то узнает меня. И вот я в Индии в 1990-х, и женщина за стойкой узнала меня. А потом я узнал, что там её брат, а он гитарист, и он привёл всех своих друзей, он принёс свою гитару и захотел сыграть для меня. И я подумал, что услышу небольшое исполнение какого-нибудь рок-н-ролльного трека на гитаре с индийским влиянием. А в итоге я услышал песню "Tobacco Road" [из альбома Дэвида Ли Рота "Eat 'Em And Smile" с участием Вая]. Суть в том, что западная рок-гитара распространена по всему миру. И если вы являетесь частью этой команды, если вы отправляетесь в другие страны, слушатели приходят на концерты. Вот почему я могу играть по всему миру».




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