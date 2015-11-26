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Steve Vai

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STEVE VAI — о воссоединении с DAVID'ом LEE ROTH'ом: «Поезд уже ушёл»



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Легенда гитары Steve Vai сказал, что «поезд уже ушёл», когда речь зашла о предполагаемом воссоединении сольной группы вокалиста VAN HALEN David'a Lee Roth'a после отмены его выступления в Голливуде в ноябре 2015 года.

Отвечая в новом интервью Барбаре Казерта из Linea Rock на вопрос о возможности воссоединения группы времён "Eat 'Em And Smile", Vai сказал:

«О таких вещах никогда не знаешь точно. И мы затрагивали эту тему в прошлом. Это ещё и логистика, потому что у Dave'a были VAN HALEN, у меня была сольная карьера, у Billy... Все вроде как заняты. И я бы сделал это только с составом "Eat 'Em And Smile", я думаю. Идея была очень интригующей, а я никогда ничего не исключаю. Но время шло, и поезд уже ушёл. Сейчас я понимаю, что Dave уходит на пенсию, поэтому я не знаю, когда что-то подобное может произойти. Это маловероятно».

STEVE VAI On Possibility Of Reunion Of DAVID LEE ROTH





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