STEVE VAI — об альбоме "Fire Garden"

STEVE VAI поделился воспоминаниями об альбоме "Fire Garden":
«Двадцать четыре года назад 18 сентября я выпустил альбом "Fire Garden". Помню день, когда я вернулся из тура "Sex And Religion". Я решил вернуться к тому виду музыки, который больше всего резонировал в моём сердце как моя внутренняя музыка. Я отправился в каньон Бронсон, который всегда помогает прояснить концепцию. И там мне и пришли все идеи. Я захотел вернуться в студию и записать облегчённый вариант "Alien Love Secrets", а затем поработать над "Fire Garden". Я знал, что "Fire Garden" потребует некоторого времени и хотел по-быстрому сделать что-нибудь, что удовлетворит голод гитарных фанатов. Но весь ментальный ход "Fire Garden" был в моей голове. Всё это было там и отчаянно хотело выйти наружу. Трудно поверить, что это было почти 25 лет назад...»
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