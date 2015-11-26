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Steve Vai

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STEVE VAI об уходе на пенсию DAVID'a LEE ROTH'a, DAVID'a COVERDALE'a



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STEVE VAI в интервью "Rock Of Nations With Dave Kinchen" прокомментировал желание уйти на пенсию двух своих бывших коллег по группам — DAVID'a LEE ROTH'a и DAVID'a COVERDALE'a:

«Это реально сложно, когда ты вокалист. Когда вам становится за 50, 60, всё меняется [с голосовыми связками]. Эти парни — настоящие герои, они появились и сделали всё от себя зависящее. И да благословит их за это Бог. И сейчас, когда они находятся на том этапе, когда они просто хотят изящно уйти, я думаю, что мы должны их чествовать».

STEVE VAI On Impending Retirements Of DAVID LEE ROTH, DAVID COVERDALE:





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Nord61


1 фев 2022, 16:24		"Когда вам становится за 50, 60, всё меняется [с голосовыми связками]"

А уж если ты и в молодые годы пел херово (как Дэвид Ли Рот) - то дело обстоит ещё хуже.


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