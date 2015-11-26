сегодня



STEVE VAI об уходе на пенсию DAVID'a LEE ROTH'a, DAVID'a COVERDALE'a



STEVE VAI в интервью "Rock Of Nations With Dave Kinchen" прокомментировал желание уйти на пенсию двух своих бывших коллег по группам — DAVID'a LEE ROTH'a и DAVID'a COVERDALE'a:



«Это реально сложно, когда ты вокалист. Когда вам становится за 50, 60, всё меняется [с голосовыми связками]. Эти парни — настоящие герои, они появились и сделали всё от себя зависящее. И да благословит их за это Бог. И сейчас, когда они находятся на том этапе, когда они просто хотят изящно уйти, я думаю, что мы должны их чествовать».







</div>





+0 -0



( 1 ) просмотров: 263

