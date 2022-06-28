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*Новое видео OZZY OSBOURNE 30
*IRON MAIDEN покроют расходы на лечение PAUL'а DI'ANNO 22
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Steve Vai

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|||| 28 июн 2022

DEVIN TOWNSEND признался, что любит STEVE VAI



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DEVIN TOWNSEND в рамках пресс-коференции на фестивале Hellfest ответил на вопрос, не планирует ли он по случаю юбилея "Sex & Religion" исполнить со STEVE'ом VAI'ем композицию "In My Dreams With You":

«Мне не понравилась эта песня, но я люблю STEVE'а. И если он хочет, чтобы я что-то с ним сделал, конечно, я сделаю что-то с ним. Он гений, и я люблю его. Я люблю этого парня. Но я также думаю, что многое из того, что сделало эту запись интересной и в то же время очень странной, было связано с тем, что мы очень разные. И тогда мы были очень разными. Сейчас мы уже не такие разные, но всё равно очень разные. И фестиваль Starmus был прекрасным поводом для воссоединения, но мы всё ещё очень разные. И я могу ошибаться, но мне кажется, что наши причины делать то, что мы делаем, в корне немного разные, и это всегда выбор между шоколадом и сыром, понимаете? Но среди людей, которых я считаю самыми близкими моему сердцу, он один из очень немногих. И как друг я был бы рад сделать всё, о чём бы он меня ни попросил, потому что я люблю его. Это правда».




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28 июн 2022
E
EMH
Оо, открыл для себя хороший трек, мне зашло)
Припев очень сильно напоминает что то, не могу вспомнить где я слышал похожий мотив...
28 июн 2022
gravitgroove
По музыке это из той же серии, что и дебют king’s x, эдакий альтернативный рок с прогрессивными элементами в мелодиях.

просмотров: 608

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