Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новое видео MEGADETH 35
*Новое видео OZZY OSBOURNE 30
*IRON MAIDEN покроют расходы на лечение PAUL'а DI'ANNO 22
*Гитарист METALLICA рассказал о том, что Курт Кобейн отказалс... 12
*MAX CAVALERA — о том, как он пришёл к трезвости 12
*Новая песня MACHINE HEAD 12
*Профессиональное видео полного выступления NIGHTWISH 9
*THOMAS ZWIJSEN исполняет... METALLICA! 9
*Видео с выступления RUNNING WILD 9
*MANOWAR опять хотят сорвать выступление. Теперь в Испании 9
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео MEGADETH 35
*Новое видео OZZY OSBOURNE 30
*IRON MAIDEN покроют расходы на лечение PAUL'а DI'ANNO 22
*Гитарист METALLICA рассказал о том, что Курт Кобейн отказалс... 12
*MAX CAVALERA — о том, как он пришёл к трезвости 12
[= ||| все новости группы



*

Steve Vai

*



29 июн 2022 : 		 STEVE VAI — о выступлении с WHITESNAKE на Hellfest

28 июн 2022 : 		 DEVIN TOWNSEND признался, что любит STEVE VAI

6 июн 2022 : 		 STEVE VAI открыл тур

4 апр 2022 : 		 Новое видео STEVE VAI

15 фев 2022 : 		 Первое первое STEVE VAI

13 фев 2022 : 		 STEVE VAI — о том, как он воспринимает критику

8 фев 2022 : 		 STEVE VAI — о воссоединении с DAVID'ом LEE ROTH'ом: «Поезд уже ушёл»

7 фев 2022 : 		 STEVE VAI: «После операции думал, что с игрой закончено. Но не сдался!»

2 фев 2022 : 		 Новое видео STEVE VAI

1 фев 2022 : 		 STEVE VAI об уходе на пенсию DAVID'a LEE ROTH'a, DAVID'a COVERDALE'a

29 янв 2022 : 		 STEVE VAI — о том, чему он научился у DAVID'a LEE ROTH'a

27 янв 2022 : 		 Гидра от STEVE VAI и IBANEZ

25 янв 2022 : 		 STEVE VAI переносит тур

14 янв 2022 : 		 Новое видео STEVE VAI

24 дек 2021 : 		 Новое видео STEVE VAI

9 дек 2021 : 		 STEVE VAI: «Мне повезло играть партии Эдди»

3 дек 2021 : 		 STEVE VAI опубликовал новый трек

2 дек 2021 : 		 STEVE VAI выпустит альбом зимой

23 сен 2021 : 		 Фрагмент нового релиза STEVE VAI

18 июн 2021 : 		 Обновлённое видео STEVE VAI

12 май 2021 : 		 Новое видео STEVE VAI

2 мар 2021 : 		 STEVE VAI — о будущих проектах

24 фев 2021 : 		 STEVE VAI из студии

2 фев 2021 : 		 STEVE VAI на альбоме SEGIO VALLIN

14 янв 2021 : 		 STEVE VAI — об альбоме "Fire Garden"

10 ноя 2020 : 		 Фрагмент выступления STEVE VAI
Показать далее
| - |

|||| 29 июн 2022

STEVE VAI — о выступлении с WHITESNAKE на Hellfest



zoom
23 июня Whitesnake выступили на фестивале Hellfest в Клиссоне, Франция. Во время выступления к ним присоединился бывший гитарист группы, Steve Vai, для исполнения песни "Still Of The Night". Vai поделился своими мыслями о коротком воссоединении:

«Для меня было большой честью получить приглашение от Whitesnake / David'a Coverdale'a присоединиться к Whitesnake для исполнения их последней песни "Still of the Night" на крутом фестивале Hellfest. Я благодарен, что смог в последний раз внести свой вклад в деятельность этой феноменальной группы, которая стала неотъемлемой частью моей карьеры.

Снова почувствовать энергию David'a на сцене, слэп-биты Tommy Aldridge'a, и наконец-то иметь возможность джемовать с моим другом Joel'ем Hoekstra'ой и остальными участниками Snakes перед 45 000 человек — это было просто потрясающе. Глубокая благодарность всем».

STEVE VAI On Performing With WHITESNAKE At Hellfest 2022 -




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 431

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом