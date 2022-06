29 июн 2022



STEVE VAI — о выступлении с WHITESNAKE на Hellfest



23 июня Whitesnake выступили на фестивале Hellfest в Клиссоне, Франция. Во время выступления к ним присоединился бывший гитарист группы, Steve Vai, для исполнения песни "Still Of The Night". Vai поделился своими мыслями о коротком воссоединении:



«Для меня было большой честью получить приглашение от Whitesnake / David'a Coverdale'a присоединиться к Whitesnake для исполнения их последней песни "Still of the Night" на крутом фестивале Hellfest. Я благодарен, что смог в последний раз внести свой вклад в деятельность этой феноменальной группы, которая стала неотъемлемой частью моей карьеры.



Снова почувствовать энергию David'a на сцене, слэп-биты Tommy Aldridge'a, и наконец-то иметь возможность джемовать с моим другом Joel'ем Hoekstra'ой и остальными участниками Snakes перед 45 000 человек — это было просто потрясающе. Глубокая благодарность всем».







+1 -0



просмотров: 431